Ten člověk tam není napsaný. Další školní potíž Nerudové

„Danuše Nerudová získala vlivné podporovatele. Budou ji volit Miroslav Kalousek a expremiér Petr Pithart. Prý proto, aby se do druhého kola prezidentské volby nedostal Andrej Babiš. Miroslav Kalousek své rozhodnutí volit Nerudovou oznámil poté, co profesorka zveřejnila finále své kampaně. Dozvěděli jsme se, co všechno pro ni chystají její dobrovolníci. A hlavně, profesorka konečně vysvětlila, jak ostatní pytlačili s turbodiplomy, když ona dělala hajného. A ukázalo se, že být pohledná a mladá nestačí. Odpustíme si vtipy o barvě vlasů a budeme si myslet, že za kroky Danuše Nerudové a jejího týmu stojí dychtivé, rozvrkočené, naivní mládí 43leté profesorky,“ poznamenala Bobošíková.

„Danuše Nerudová a pracovníci jejího týmu tváří v tvář aféře s turbodiplomy na univerzitě, kterou vedla, udělali v posledních dnech dva kroky. Zaprvé: Vybudili sympatizanty profesorky k naprosto neuvěřitelným akcím. Na webu profesorky Nerudové se dočtete, že dobrovolníci budou pro Danuši jezdit kočárky. Budou se pro ni otužovat a pít svařák. Budou si kvůli ní mezi sebou vyměňovat obnošené věci. Polezou na Lysou horu, budou bruslit, prohlížet papoušky, venčit psy, tančit na kolečkových bruslích, vařit guláš, ochutnávat pivo, půjdou do lampionového průvodu a pro českou prezidentku se budou učit pravou italskou pizzu. Anebo – pro Danuši Nerudovou uspořádají fialovou módní přehlídku. Asi proto, že profesorku Nerudovou voličům doporučil premiér Fiala. A to všechno bez přítomnosti paní profesorky. To ale není všechno. Druhým krokem, kterým profesorka Nerudová opravdu pobavila, bylo její vysvětlení kauzy turbodiplomů na univerzitě, na které rektorovala. A protože, jak je vidět, Danuše a její tým mají smysl pro humor, vybrala si pro zveřejnění tohoto vysvětlení zajímavé datum. Silvestr,“ dodala Bobošíková.

„Patrně je to nejlepší den, kdy občané měli číst její obhajobu. Proč připustila, aby se za jejího rektorování vydávaly na její univerzitě turbodiplomy. Poslední den v roce je přece úplně nejlepší proto, aby si občané přečetli její vysvětlení o tom, jak byla hajný, který chytil pytláka. Vysvětlení je obsáhlé. Má 14 stran a skoro 4000 slov. Patrně se profesorka Nerudová domnívá, že novoroční slavnostní mlha a akademický jazyk odvede pozornost od jejích prokazatelných lží a odpovědnosti v této kauze. V dlouhém, zdánlivě odborném vysvětlení je mnoho nepravd, zamlčení a zavádějících tvrzení,“ dodala Bobošíková.

„Ukážeme vám je. Například v odstavci O čem je kauza kandidátka Nerudová tvrdí, že turbostudium na její univerzitě a na fakultě, kde působila, absolvovali studenti z Rakouska. Není to pravda. Šlo o studenty z Rakouska a z Německa. V odstavci, kde vysvětluje, proč děkana fakulty, na které turbostudium probíhalo, hned nevyhodila, profesorka Nerudová uvádí, cituji, že rektor nemůže děkana fakulty vyhodit. Děkan je volen fakultním akademickým senátem, je to volená funkce. A víte, jaká je realita? Zákon říká, že rektor může děkana odvolat z vlastního podnětu se souhlasem akademického senátu v případě, kdy děkan závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy. Neboli – rektor může. Pokud ovšem ví, co se mu na škole děje, a pokud chce. A víte, co je pikantní? Že onen děkan, na kterého profesorka Nerudová všechno svádí a kterého údajně nemohla odvolat, obhájil svou funkci i poté, co se o kauze s turbodiplomy na univerzitě už deset měsíců vědělo. A rektorka Nerudová, která byla v poradním sboru zmíněného děkana, neudělala v té době proti jeho jmenování vůbec nic. Vysvětlení je jediné. Profesorka Nerudová buď vůbec nevěděla, co se na univerzitě děje, nebo v kauze turbostudia takzvaně jeli všichni. Nerudová ve svém obsáhlém silvestrovském spise také vysvětluje, jak je možné, že nevěděla o tom, co se na univerzitě děje. Tvrdí, že rektor není manažer, který má celou firmu pod sebou. A víte, co říká zákon? Rektor je statutárním orgánem vysoké školy a má pravomoci, které statutárnímu orgánu přísluší. Neboli je plně oprávněn jednat za univerzitu. Tedy opět: Pokud ví, co se tam děje,“ sdělila Bobošíková.

„Ovšem zdaleka nejvíc se Danuši Nerudové povedlo vysvětlení, jak to bylo s německou studentkou, které rektorka Nerudová osobně vedla doktorskou práci. Kandidátka na prezidentku tvrdí, cituji: Kladný posudek na její práci napsaly největší kapacity v oblasti daňové politiky v Česku. Docent Petr Jánský s CERGE, profesor Daniel Stavárek ze Slezské univerzity a docent Leoš Vítek z Vysoké školy ekonomické. A víte, jaká je skutečnost? Podle oficiálního informačního systému Mendelovy univerzity žádný docent Vítek z Vysoké školy ekonomické posudek na práci německé doktorandky nepsal. Oponentem práce byla docentka Veronika Solilová. Ta je velmi blízkou spolupracovnicí Danuše Nerudové, vydávají spolu publikace a navíc je proděkankou na fakultě, na které k turbostudiu docházelo. Tak co? Ještě věříte paní profesorce Nerudové, že byla hajný, který chytal pytláka? Nebo budeme brát její vyjádření jako pokus o silvestrovskou satiru. Jak je vidět, mladá a pohledná Danuše Nerudová nechává za sebe příznivce běhat, vařit, bruslit a přitom jim nepokrytě lže. Zcela přitom pomíjíme to, že se otázkám a odpovědím řadu týdnů vyhýbala. My v Aby bylo jasno bychom jí řadu dotazů také položili rádi, ale od týmu Danuše Nerudové, který má plné ruce práce s venčením pro Danuši, jsme nikdy reakci nedostali,“ uzavřela.

