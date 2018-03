Ten ksindl ze 168 hodin... Tomio Okamura se rozčílil a před ním zrovna běžela veřejnoprávní kamera

Nora Fridrichová se ve své relaci 168 hodin rozhodla ukázat, jak jsou u nás politici necivilizovaní, protože nadávají novinářům. Pro srovnání jí posloužilo Rakousko, kde se vicepremiér Strache (důsledně představen jako „předseda pravicově populistické Strany svobodných) musel omluvit za svá slova (důsledně avizovaná jako nadsázka) o prolhaných novinářích ve veřejnoprávní televizi.

Pro srovnání pak relace předvedla premiéra Andreje Babiše, který se odmítal omluvit za slova o zkorumpované pakáži z investigativního pořadu Marka Wollnera Reportéři ČT.

Jako zlatý hřeb reportáže si ale tým Nory Fridrichové nechal vystoupení Tomia Okamury, který s Českou televizí bojuje dlouhodobě a hovoří o tom, že by se mohl změnit veřejnoprávní statut vysílatele.

Kdo je podle Tomia Okamury ksindl a proč? Jan Novák z pořadu 168 hodin chtěl znát důkazy, na základě kterých pan Okamura označuje tento pořad za zkorumpovaný a lživý, odpovědi se nedočkal. pic.twitter.com/jdfFNxfnrJ — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) 19. března 2018

V poslední době Okamuru redaktoři ČT pronásledovali s dotazem, jestli má nějaký důkaz pro svá opakovaná tvrzení, že Česká televize lže. Záběr začal ve chvíli, kdy byl Okamura novinářem již značně rozčílen a žádal, ať jej přestane obtěžovat.

„Vy mě pořád dehonestujete. Dokdy mě budete otravovat, váš pořad?“ ptal se. Novinář jej ujistil, že až do té doby, než odpoví na jeho otázky. „Proč bych měl odpovídat na vaše zkorumpované otázky,“ rozčílil se Okamura ještě více.

Následoval záběr, který zjevně časově navazoval na natočený rozhovor. Tomio Okamura na něm přichází na jednání se šéfem poslanců hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem, pravděpodobně nevěděl o běžící kameře v přítmí a už z dálky si stěžoval: „Co dneska předváděl nějakej ten ksindl, ten Novák ze 168 hodin, to jsem v životě neviděl,“ kroutil hlavou.

Kromě samotné ČT, která jeho rozčílenou reakci zveřejnila hned v několika svých pořadech, se do Okamury pustil například i web Pavla Šafra Forum24.cz, který rovněž patří k jeho stabilním kritikům. „Chování předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie odpovídá snaze Miloše Zemana co nejvíce pokořit Českou televizi. Okamura, který by nejraději veřejnoprávní televizi zestátnil, vytváří spolu se Soukupem jakousi bojovou frontu proti České televizi,“ napsal web.

Samotný redaktor Jan Novák, který s Okamurou rozhovor vedl, přiznal, že celkem trval deset minut (zveřejněný fragment měl 27 vteřin), a připustil, že ČT jej „možná zveřejní celý“.

