Ten smradlavý nafťák, proti kterému v EU brojí, je čistý? Rána pro elektromobily

Hodnocení deseti bodů z deseti pro Mercedes-Benz C220d 4Matic 4x4 s dieselovým pohonem o výkonu 143 kW a s točivým momentem 400 Nm je pak přelomové i z pohledu toho, že na maximální známky do tohoto data dosáhly jen a pouze elektromobily, jelikož ty vypouštějí emise do ovzduší nepřímo, a to skrze výrobu elektrické energie.

Jedná se tak o jeden z velkých milníků pro naftové motory, jež se dostaly do hledáčku mnoha úřadů a institucí po září 2015, kdy vypukla kauza „dieselgate“. Přestože se však automobilky snaží o navrácení důvěry, mnozí politici již o osudu dieselů mají zcela jasno. „Dieselová auta jsou odepsaná. Uvidíte, že během pár let zmizí. Je to technologie včerejška,“ uvedla například pro server Automotive News eurokomisařka Elzbieta Bienkowska, jež se mimo jiného i po vypuknutí aféry dieselgate angažovala ve zpřísnění unijního dohledu nad homologacemi.

Součástí testů byla i energetická výhodnost. Tam už si tak dobře Mercedes nevedl a dosáhl pouze na průměrnou známku 5,3 z deseti. Za tento výsledek může průměrná spotřeba 5,7 l/100 km.

Celkově si tak ve výsledném hodnocení tento vůz od agentury odnáší 3 hvězdy z maximálních 5, díky čemuž skončil na třetím místě z pěti testovaných automobilů. Na prvním místě skončil čistě elektrický Nissan Leaf, který dostal 10 bodů v Indexu čistoty vzduchu a 8,5 bodu v testu energetické výhodnosti. Na druhém místě skončil Opel Corsa s 1,0 litrovým benzínovým motorem o výkonu 66 kW, který získal za neznečišťování ovzduší 9,0 bodu a v testu výhodnosti z pohledu spotřeby energií 6,0 bodů. Výsledek o 0,7 bodu lepší než Mercedes si jednolitrový Opel Corsa odnáší i přes horší průměrnou spotřebu, jež činí 6,1 l/100 km.

Zástupci ACEA sami dodávají, že vznětové motory vyvinuté v rámci normy Euro 6 jsou o cca 85 % čistší než jejich předchůdci vyvinutí v letech 2010 až 2014 s normou Euro 5.

Server Auto.cz v návaznosti na test připomíná, že Evropská unie a její instituce by se měly zaměřit na úplně jiné problémy. Skvělým příkladem, kam směřovat pozornost, jsou dle tohoto serveru emise produkované společností Carnival Cruise, která ve svých dceřiných společnostech provozuje 47 výletních lodí. Ty jen za rok 2017 vypustily 10× více škodlivých látek než všechny automobily v Evropě dohromady.

Zvláště po kauze dieselgate sáhla mnohá evropská města k omezení provozu starších automobilů s naftovými motory. Rozhodla se tak města jako Berlín, Londýn, Amsterdam nebo Paříž. Francouzi pak plánují zakázat do roku 2024 vjezd do Paříže všem dieselovým autům a do roku 2030 úplně všem automobilům se spalovacími motory. Od roku 2040 by pak měl vstoupit v platnost zákon, který zakáže prodej nových automobilů se spalovacími motory po celé Francii. S podobnými prohlášeními vystoupily i Velká Británie, Německo a řada dalších evropských států.

