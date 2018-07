Ten vám nastavil zrcadlo! Po skonu Tomáše Haase se ozval exprezident Václav Klaus a jiní

Klaus má za to, že Tomáš Haas byl bílou vránou mezi migranty, kteří utekli před komunisty do USA a Kanady. Většina těchto migrantů prý načichla americkým liberalismem (přičemž slovo „liberalismus“ umístil Klaus do uvozovek), ale Haas nikoli, čehož si exprezident cenil. „Tomáš Haas byl mimořádnou osobností české pravice. Byl v tomto ohledu naprostou výjimkou mezi našimi emigranty, kteří se po roce 1989 vraceli z USA a z Kanady. Všichni byli namočeni do amerického ‚liberálního‘ světa, jen Tomáš Haas byl mezi nimi bílou vránou,“ napsal Klaus.

Haas stál podle exprezidenta na straně zdravého rozumu, demokracie a svobody. A nemohl vystát politickou korektnost. Jeho postřehy prý byly pro mysl Václava Klause obrovským osvěžením. Na Tomáše Haase prý nikdy nezapomene. Jen si prý bude vyčítat, že Haasovi už dřív neudělil cenu Institutu Václava Klause, protože teď už to nestihne.

ParlamentníListy.cz si Tomáše Haase připomněly již v den jeho odchodu: Zemřel Tomáš Haas. Zavzpomínejte s námi na poradce prezidenta, který se nebál postavit mainstreamu

Majerová doplnila, že Tomáš Haas se nezdráhal volat, že král je nahý, když kolem něj nahý král či celé procesí nahých králů prošlo. Byl to prý muž, který neváhal bojovat za naši svobodu.

„Člověk, který bojoval ‚za něco‘ – za naši svobodu. Člověk, který nejen ve mně zanechal stopu. Chtěla bych mít aspoň část jeho odvahy, moudrosti a politické poctivosti. Dnes zemřel a už dnes mi chybí. Když vidím smuteční slova jen zde na Facebooku, kde tolik psal, mám pocit, že jsme všichni osiřeli,“ napsala poslankyně.

Jejího vyjádření si všiml Petr Štěpánek, kterého zamrzelo, že se ke skonu pana Haase nevyjádřilo víc lidí z ODS. Podle Štěpánka se možná nechtěli vyjadřovat, protože Haas údajně nastavoval ODS nemilosrdné zrcadlo. Někdejší člen této strany se rozhodl citovat z jednoho z Haasových textů o tom, co v posledních letech vyčítal ODS. Byla to například podpora občanských demokratů vyjadřovaná ve prospěch think-tanku Evropské hodnoty.

„A těmi evropskými hodnotami jsou podle stejnojmenného think tanku a jeho spolupracovníků ostrakizace, udavačství, cenzura, autocenzura, hledání agentů pracujících pro cizí zájmy, jejich odhalování a vyhánění z redakcí, vylučování z novinářských organizací, které mají být změněny v organizace určující ‚správný politický směr‘. Strana, které jsem byl dlouhou dobu členem a příznivcem. Vystoupil jsem z ní, protože jsem nemohl souhlasit s její podporou neonacismu, který získal obrovský politický vliv na Ukrajinu,“ zlobil se Haas před lety.

Štěpánek mu složil hold za jeho „poctivost, preciznost, trpělivost, zásadovost a pevnost“. Haasův pevný postoj prý bude ve společnosti scházet. „Sbohem, Tomáši!“ rozloučil se Štěpánek.

Petr Štěpánek doslova napsal:

Včera zemřel Tomáš Haas. Proč si na něho nikdo z ODS, s čestnou výjimkou poslankyně Zuzany Majerové Zuzana Majerova, nevzpomněl? Protože tenhle dlouholetý sympatizant a v minulosti i člen a funkcionář ODS nastavil občanským demokratům nemilosrdné zrcadlo.

Přemýšlel jsem, co o Tomášovi napsat, a dospěl k názoru, že nejlepší a nevýstižnější bude připomenout si jej úryvkem jeho vlastního textu z června loňského roku. Zde je:

Přípravy likvidace svobody, svobodného tisku a návrat špehování, udávání, redakčních čistek, vyhazování lidí redakcí a ze zaměstnání, je na dobré cestě. A té přípravy se zúčastnila i ODS. Což je ostuda a zbabělá reakce na právě "politicky korektní" retrovlnu hledání skrytých nepřátel "systému" a "agentů cizích mocností". Je tomu právě rok, co jsem napsal toto:

Kremlin Watch Forum: Dezinformační snahy Kremlu a jeho spojenců

Evropské hodnoty si našli spolupracovníka. A ten si našel evropské hodnoty. Tím spolupracovníkem je ODS.

A těmi evropskými hodnotami jsou podle stejnojmenného think tanku a jeho spolupracovníků ostrakizace, udavačství, cenzura, autocenzura, hledání agentů pracujících pro cizí zájmy, jejich odhalování a vyhánění z redakcí, vylučování z novinářských organizací, které mají být změněny v organizace určující „správný politický směr“.

Strana, které jsem byl dlouhou dobu členem a příznivcem.

Vystoupil jsem z ní, protože jsem nemohl souhlasit s její podporou neonacismu, který získal obrovský politický vliv na Ukrajinu.

A každý den jsem se sám sebe ptal, jestli to bylo správné rozhodnutí.

Vývoj v poslední době a zejména v posledních dnech mne přesvědčil, že nemám čeho litovat.

ODS spolupracující s think tankem Evropské hodnoty, organizací financovanou ze zahraničí a pracující v cizím zájmu, už není stranou, které jsem byl členem a kterou jsem podporoval.

Nebyl jsem to já, kdo opustil ODS.

Byla to ODS, kdo opustil všechny hodnoty, na kterých ODS vznikla a které kdysi prosazovala.

Dnes sdílí hodnoty pana Jandy, jeho nenávist, udavačství, fanatismus, zákaz jiného než jimi propagovaného názoru, cenzuru a ostrakizaci a postih těch, kdo svobodně projeví svůj názor.

ODS se zúčastňuje semináře, který má hledat cesty k uplatnění těchto hodnot v naší společnosti.

To je popření všeho, čím měla a má ODS být.

Jsou to antitéze zásad a principů, na kterých ODS vznikla.

Tolik Tomáš Haas. Jeho poctivost, preciznost, trpělivost, zásadovost a pevnost tu budou moc chybět. Sbohem, Tomáši!

autor: mp