Tentokrát to vyjde. Marek Hilšer má jasno, bude zvolen prezidentem, pravil u Emmy Smetana

Senátor Marek Hilšer oznámil, že znovu vstoupí do ringu, v němž svede souboj o pozici prezidenta. Napoprvé skončil až pátý. Proč si myslí, že napodruhé už se prezidentem opravdu stane? Jsem přijatelný pro širokou veřejnost, sdělil Emmě Smetaně v internetové televizi DVTV. A to nebylo zdaleka všechno...

„Já myslím, že to tentokrát vyjde. Už minule jsem dobře začal, když jsem se z nuly dostal až na 450 tisíc voličů, a myslím si, že to, čím teď procházím v Senátu, tak proti mně nebude ta výtka, že bych neměl zkušenost s politickou prací. A hlavně si myslím, že teď už o mně ví víc lidí, než o mně vědělo při minulých volbách. Proto si myslím, že se to tentokrát podaří,“ sdělil Emmě Smetaně senátor hned v úvodu.

Posledně prý udělal chybu např. v tom, že nevěděl, co je to kampaň MeToo. „Myslel jsem si, že to odkazuje na nějaký mýtus,“ řekl Hilšer, který věří, že podobných chyb se tentokrát vystříhá. Jinak ale prý minule neudělal prakticky žádné chyby a chce kandidovat s podporou občanů jako posledně.

Doufá také, že si snad najde nějaké sponzory, byť neplánuje, že by si bral peníze od kohokoliv, a nebude si brát dary nad milion korun, neboť se obává, že by tito sponzoři mohli za svůj dar něco chtít na oplátku.

Už teď si sestavuje volební tým. Prý se mu ozývají sami dobrovolníci, což se posledně nedělo, protože více vstoupil do obecného povědomí.

„Já si myslím, že splňuji určitá kritéria a jsem přijatelný pro širokou veřejnost. ... chci být civilní prezident a chci být blízko k lidem. Chci narušit takový ten stereotyp, že prezident je jakýsi polobůh, který sedí někde na Hradě,“ vysvětloval před kamerami s tím, že bude kopat za občany, přičemž ho v této snaze nebudou ovlivňovat žádné stíny minulosti, neboť za sebou žádné nemá.

Pokud uspěje, jako prezident bude otevírat otázky exekucí a další sociálně ožehavá témata, která je podle jeho názoru třeba řešit. Hodlá se přitom pohybovat v rámci ústavy a nenapínat ji, čímž se bude lišit od Miloše Zemana. Věří však, že osloví i jeho původní voliče.

