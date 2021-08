Teprve to začne, budou obcházet voliče. Bartoš to jednoduché mít nebude, říká muž, který Pirátům vyhrál volby minule

Do sněmovních voleb zbývají necelé dva měsíce, a tak není divu, že politici častěji vyrážejí do ulic, veřejný prostor se plní billboardy a internet politickými bannery. Vyjasnilo se také to, kdo se střetne v čele kandidátek v jednotlivých krajích. Je potřeba za každým krokem strany nebo hnutí vidět promyšlený marketing? O tom hovořil mimo jiné v Českém rozhlase Plus marketingový expert Jakub Horák.

Úvodem pak Horák zhodnotil všechny předvolební kampaně stran a hnutí. Začal vládním hnutím ANO Andreje Babiše. „Zaujalo mě to, jak všechna média naskočila na tu zprávu, tweet, Andreje Babiše: Zítra řeknu pravdu. On tím uvedl druhý den svoji knihu, nebo propagační brožuru, ale fascinovalo mě množství debat, jak všichni psali: On řekne pravdu. Nebo nějakou jinou pravdu. Že vlastně naběhli na tento výrok, který pouze byl parafrází toho slavného výroku: Zítra něco koupím, kdy koupil Mafru asi před osmi lety. Takže mě zaujalo, jak stále ta média naběhávají na jeho marketing, naskakují na něj – a velice dobře mu to potom funguje,“ sdělil Horák. Kniha má podle něj dva účely.

„Máme respekt ke každému, kdo vydává knihy. Takže už informace, že Andrej Babiš dal dohromady knihu, nechci říkat napsal, protože i v případě minulé knihy přiznal, že ji vlastně nepsal. Takže když se ukáže, že někdo pod svým jménem vydal knihu, která má 240 stránek, tak stále to vypadá, že vlastně nad věcmi hodně hluboko přemýšlí. A pak v té knize jsou různé kapitoly, které se týkají budoucnosti země, jak by měla vypadat, a z těch potom různí novináři mohou citovat, může se to probírat na sociálních sítích, čili vlastně získáváte tím zájem veřejnosti, zájem publika,“ podotkl Horák.

Následně se vyjádřil i ke koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). „Velice mě překvapil takový ten americký start do kampaně, kde tam byli za nimi muži s transparenty,“ poznamenal Horák. A co říká koalici Pirátů a STAN? „Andrej Babiš se přesunul do Ústeckého kraje, původně chtěl kandidovat ve středních Čechách, a přesunuje se do Ústeckého kraje, kde kandiduje i šéf Pirátů Ivan Bartoš, kandidát koalice na premiéra. Lze očekávat, že z toho volebního souboje těchto dvou lídrů bude hlavní téma voleb. A pokud se tím hlavním tématem voleb stane ekonomika, což už tak čím dál tím víc vypadá, protože ten covid zatím vypadá, že je za námi, to, že vláda úplně dobře nezvládala ta opatření, že ta opatření byla dost zmatená, to je pomalinku zapomenuto – a já se těším na tento předvolební duel. A myslím si, že to nebude pro Ivana Bartoše jednoduché, protože přece jenom premiér má zkušenosti s ekonomikou, má spoustu firem, a ty věci fungují...“ dodal Horák.

Piráti a Starostové před pár dny oznámili, že trochu pozmění tu svoji strategii politické kampaně. Co se dá změnit takhle dva měsíce před volbami? „Dva měsíce před volbami je to to, kdy se to všechno rozhoduje, protože tehdy vy musíte dokázat, zaktivizovat ty svoje voliče, což my jsme tady zmiňovali tu americkou kampaň, jež spočívá nejen v tom, že někdo mává nějakými transparenty, ale především ve velmi silné kontaktní kampani. V Americe i v Anglii je běžné, že ti kandidáti obcházejí domy ve svých volebních obvodech a hovoří s těmi lidmi, vysvětlují jim ty programy, a totéž se budou teď snažit udělat všechny politické strany,“ podotkl Horák, že na změnu kampaně rozhodně není pozdě.

„Vidíte, že i v těch průzkumech se to mění. Jednou je to koalice Pirátů se Starosty, jednou je to ANO, a kolísá to. Souboj je nyní velice vyrovnaný a hraje se opravdu o 101 většinu,“ poznamenal dále Horák se slovy, že pokud zamýšlená koalice koalic – SPOLU plus Piráti a Starostové – dá dohromady více než 101 mandátů, bude si moci prosadit svého premiéra. „Ale pokud ne, vznikne silná patová situace, která možná nebude mít žádné řešení,“ domnívá se.

Přišla však řeč i na SPD pod vedením Tomia Okamury. „SPD má čich na jednoduše zformulovaná témata. SPD hodlá objíždět města, městečka kamionem, který bude nabízet levné české potraviny. Mezi námi, kdo vlastně může říct něco proti tomu, aby tady byly domácí potraviny, a levné, to je ostatně i tématem všech možných ekologických hnutí na světě, a kdo je proti tomu, aby ty potraviny byly od jihočeských farmářů? Asi nikdo. Takže s takovýmto zajímavým tématem oni přišli, a přitom s ním mohla přijít jakákoliv strana, která vlastně má v programu totéž. Takže oni dokážou dobře vyhmátnout témata,“ dodal Horák.

Sociální demokracie podle Horáka v průzkumech lítá od šesti až sedmi procent po tři, což by znamenalo, že se nedostane do Parlamentu. „Žádnou kampaň sociální demokracie jsem nezaznamenal,“ míní Horák a připomíná, jak se hnutí ANO podařilo odsát až třicet procent voličů sociálním demokratům.

Závěrem se vyjádřil i ke komunistům. „Zaznamenal jsem, že se tam dostal k práci někdo, kdo aspoň trochu umí ovládnout počítač, takže jsem viděl nějaké fotky, kdy kandidátky a kandidáti KSČM všichni byli oblečení do nějakých temně rudých svetrů, to ještě komicky svým způsobem rezonuje s tou červenou mikinou, s kterou ministr vnitra Hamáček zachraňoval republiku. Takže KSČM vede dlouhodobě kampaň, která není velice vidět, průměr té strany je 75 let, což je hodně voličů, myslím, a tudíž oni oslovují ty voliče nějakými svými kanály, nějakými těmi řetězovými e-maily plnými hoaxů nebo na nějakých shromážděních; abychom viděli nějaké billboardy s KSČM – to málokdy,“ řekl Horák.

