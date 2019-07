Těsné zvolení von der Leyenové. Zachránit ji měli Poláci

V dnešním tajném hlasování europoslanci rozhodli, že v čele příští Evropské komise stane dosavadní německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová, která získala celkem těsnou podporu – 383 hlasů. Německá politička, kterou do funkce navrhl summit EU počátkem tohoto měsíce, potřebovala nejméně 374 hlasů. Nakonec tedy obdržela jen o devět hlasů více. Proti bylo 327 členů Evropského parlamentu.

Krátce poté, co šéf europarlamentu oznámil výsledky hlasování, Leyenová uvedla, že si je vědoma velké zodpovědnosti, která před ní nyní stojí. „Děkuji vám za důvěru, kterou jste mi dali,“ děkovala blízká spolupracovnice německé kancléřky Angely Merkelové.

Šedesátiletá německá politička označila své zvolení za hlas „pro silnou Evropu od východu na západ, od severu k jihu“, pro Evropu, která je odhodlána bojovat za vlastní budoucnost a nebojovat mezi sebou.

Výsledky tajného hlasování však také ukázaly, že Von der Leyenová nedokázala o svých kvalitách pro práci v čele Evropské komise přesvědčit značný počet europoslanců ani z těch frakcí, které jí oficiálně před tajným hlasováním vyslovily podporu.

Současného předsedu EK Jeana-Clauda Junckera by měla Von der Leyenová nahradit od počátku listopadu. Do té doby musí ve spolupráci s členskými zeměmi EU sestavit svůj tým, přeje si přitom co nejvyrovnanější zastoupení mužů a žen. Každého z budoucích eurokomisařů čeká následně slyšení před příslušnými výbory europarlamentu a bývá pravidlem, že někteří neuspějí.

Podle informací z Bruselu dodali klíčové hlasy německé kandidátce europoslanci polské konzervativní vládní PiS.

autor: nab