Testování? Podvod. Vědec odmítnutý Prymulou zbořil kroky vlády

S novou metodou testování přišel už minulý únor. Ale stále mu ji ministerstvo nechce uznat. „Pozval si tam odborníky na certifikaci. Takže my jsme skončili už na začátku, zda ta naše certifikace je v pořádku,“ popsal setkání s Romanem Prymulou vědec Emanuel Žďárský. Antigenní testy jsou podle něho používány špatně, akorát si tím vláda dělá alibi. To vše odhalil v rozhovoru na kanálu Face2Face.

Jako řešení pro kulturní akce byla svého času nabízena tzv. Cesta ze tmy. Tedy používání PCR testů RNDr. Emanuela Žďárského před událostí. O svých testech, které byly vládou odmítnuty, hovořil Emanuel Žďárský v diskusním pořadu Face2Face s Reném Kekelym.

Vědec uvedl, že celý příběh začal už v únoru minulého roku. Doplnil, že desítky let už vyhledávají přenašeče dědičných nemocí. A testy, které používají, zkusili u pacientů s chřipkou. „To chodilo nádherně,“ řekl Žďárský s tím, že pak zkusili testy použít na sliny covidových pacientů a „chodilo to nádherně“ též. Metodu pak nabídli vládě zdarma. Vědec uvádí, že kapacita by byla 1,5 milionu testů denně, tedy že by se dala otestovat celá populace za týden. Ale příběh se od té doby táhne. Doplnil, že stejný postup s minimálními odchylkami schválila v polovině roku 2020 americká FDA (Food&Drugs Administration), která je v oboru uznávanou autoritou.

Moderátor se zeptal, proč tedy vláda vyžaduje nepříjemné PCR testy z nosu, když stačí plivnout. Vědec vysvětlil, že největší koncentrace viru je v nosohltanu, který je hluboko a skutečně správný odběr je takový, když testovaný „cukne“ hlavou. Ale poznamenal, že vir se nejvíce přenáší při mluvení či zpěvu, tedy ústy. A právě proto je logické testovat sliny, neboť je to neinvazivní odběr, který navíc, narozdíl od nosohltanu, nemusí dělat lékař. „Protože už došlo i ke zranění, když si to odebírali sami,“ podotkl.

Žďárský také popsal, jak testy řešil s ministerstvem, ještě za šéfování Adama Vojtěcha. Vojtěch se sezení neúčastnil, ale poslal na ně tehdy budoucího, nyní bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymulu. „A ten nám nevěřil a pozval si tam odborníky na certifikaci. Takže my jsme skončili už na začátku, zda ta naše certifikace je v pořádku, není v pořádku. Dopadlo to tak, že jsme se nedostali dále. To se odehrávalo v červnu,“ řekl genetik.

Další návštěva u ministra proběhla přibližně v polovině března tohoto roku. „Tam to vypadalo úplně stejně. Zase tam byli dva odborníci na certifikaci, kteří nám tvrdili, že certifikaci potřebujeme, že je nutná. My jsme jim tvrdili, že není nutná. Když jsme se dostali do klinče, tak já jsem se to pokoušel řešit návrhem, že si dáme tu certifikaci do závorky, představíme si, že je, a co se tedy bude dít dál?“ vyprávěl Žďárský, že chtěli zjistit, zda by tedy testy organizoval stát nebo soukromý subjekt. Ale ze strany státu žádné plány bez certifikace prý být nemohly.

Ověření, že metoda funguje, je dle Žďárského otázkou dnů, protože covidových vzorků je dostatek. A pokud by testem nerozlišili pozitivní a negativní vzorky, byla by nálepka šarlatána zasloužená. Podle vědce se dají výsledky malým přístrojem zjistit za hodinu, dokonce mají i přístroj s rychlostí 40 minut. Přístroj zvládne testovat přes 300 lidí najednou, ve skutečnosti se metoda vyplatí právě při vyšších počtech.

Věnoval se také antigenním testům. Ty jsou dle jeho názoru, ale i dle příbalového letáku, špatně používány. „Je určen pro praktické lékaře, kteří, když jim přijde člověk s horečkou či jinými příznaky, tak aby mohli poznat, zda je to covid nebo něco jiného. Takhle byly vyvinuté, na tento účel. A dnes se používají naprosto špatně, jako preventivní testy.“ Podle Žďárského si vláda dělá tímto způsobem alibi, že se „něco“ dělá. „Ale není to dobře,“ soudil. PCR test jako preventivní test prý smysl má, protože tento výsledek platí údajně tři dny.

Žďárský také souhlasil, že může přijít další onemocnění covidového typu. „Ale už na ně budeme připravenější. Když někdo přijde s něčím novým, tak že už budou bráni tak, že se prosadí na tom začátku. A ne až po roce, a to je stále ještě otázka, jestli se po tom roce prosadíme,“ narážel na svou metodu testování.

Vědec se staví za to, aby očkování proběhlo co nejmasivněji a co nejrychleji, i když uznává, že u některých lidí může vyvolat komplikace. Ale to jsou dle něj setiny promile a je tomu tak u každého léku.

V roce 2020 Emanuel Žďárský kandidoval v krajských volbách za Piráty. „Ale jeho aktivity v rámci jeho PCR metody testování na covid-19 nemají s naší stranou nic společného. Byla mu nabídnuta spolupráce s našimi experty, ale do této chvíle se nezapojil,“ distancuje se strana.

