Testování žáků musí být placeno z rozpočtu. Ale teď nepřichází otevření škol v úvahu, rychle dodal Plaga

reklama

Anketa Dostane se Robert Šlachta se svým hnutím Přísaha do Poslanecké sněmovny? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 10386 lidí

Ministr školství Robert Plaga je velmi nakloněn tomu, aby se co nejvíce žáků co nejdříve vrátilo do škol.

„Objevily se nové sady testů. Nejsme to my, kdo může rozhodnout, jestli je ten test dostatečně spolehlivý, ale děláme vše pro to, abychom ty nabídky dostali k ministerstvu zdravotnictví. Chci, abychom se posunuli k situaci, aby se žáci mohli vrátit,“ uvedl Plaga.

Ale půjde to až ve chvíli, kdy se zlepší epidemická situace v zemi. To se prozatím nedaří. Zdůraznil, že hlavní slovo v této věci má ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud by bylo na Plagovi, testování žáků by mělo být hrazeno ze státního rozpočtu.

Rakušan varoval před tím, aby testování žáků leželo na bedrech učitelů. Ti jsou podle jeho názoru už tak dost přetížení.

Krom toho by vláda podle Rakušana měla mluvit srozumitelněji, mělo by být jasně řečeno, zda se vláda stále řídí systémem PES, nebo zda už se jim neřídí, jak se to teď jeví zvenčí.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté apeloval na ministra, aby udělal vše pro to, aby se především maturanti vrátili co nejdříve do škol. „Maturanti by určitě rádi slyšeli, že maturity nebudou, ale to není správná cesta,“ upozorňoval Rakušan.

Psali jsme: Plaga plánuje: Žáky budou na covid vytírat učitelé. Ti jsou zděšení už dopředu Pololetí českého učitele: Smutný úsměv z představ ministra Plagy. Celý rok odepsaný, výmluvy rodičů na internet... Valachová ocenila změny v maturitách. Jen aby pak zaměstnavatelé na letošní absolventy nekoukali skrz prsty... Maturita: Báli jste se ,,slohovky" z češtiny? Letos nebude

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.