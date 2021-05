Testovat. Všechny! Zavřít: Flegr chce hodně přitvrdit. Výhružka

Profesor Flegr částečně odhalil, jak funguje metoda biologa Emanuela Žďárského. Díky ní by se prý dalo otestovat celé Česko za týden za cenu menší než 100 Kč za kus. A prý si lidé vzpomenou, až propukne na podzim pátá vlna. Ovšem dle Flegra jsou tu naléhavější úkoly. „Utěsnit hranice, hlavně letiště proti mutacím – všechny příchozí na PCR a do karantény, pozitivní sekvenovat,“ prohlašuje parazitolog. Chce kapacitu milionu testů denně. A jako poslední úkol zadává: „Poslouchat MeSES, ne Babiše.“

Profesor Jaroslav Flegr odhalil část testovací metody, kterou chtěl pro zvládnutí pandemie používat biolog Emanuel Žďárský. Po technické stránce spočívá metoda například v tom, že se jedná v jistém smyslu o návrat k tomu, jak se PCR testy dělaly ještě za komunismu. Anketa Měli by se po návratu z dovolené testovat na covid-19 i Češi po očkování? Ano 72% Ne 22% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 875 lidí

„Citlivost metody je tedy obrovská, můžeme snadno rozpoznat přítomnost jediného viru ve vzorku. Když provedeme odběr z nosohltanu, ten je natolik citlivý, že prokáže nákazu v 99 % případů. A to i dva dny před tím, než se virus v člověku namnoží natolik, že se stane nakažlivým, a klidně i 4 dny před tím, než na sobě pocítí příznaky nemoci. Když se odběr udělá šetrnějším způsobem z úst a okraje nosu, tak citlivost klesne na 90-95 %, ale i to je krása proti citlivost běžných antigenních testů, které zachytí nákazu u bezpříznakových osob jen asi ve 30 % případů,“ tvrdí parazitolog.

„Aby se vir nešířil ve škole, stačí při dnešní nízké virové náloži v populaci testovat žáky pomocí PCR jednou za dva týdny, v případě antigenních testů by to bylo potřeba jednou za 3 dny. Při preventivním testování nejsou tak vysoké požadavky na přesnost metody (pozitivní záchyty se ověřují ještě diagnostickou PCR), takže je už dnes některé firmy dokážou nabídnout i za 200 korun. I finančně jsou tedy PCR testy výrazně výhodnější než testy antigenní,“ říká také.

Co by z toho plynulo? Podle Flegra by bylo možné za týden otestovat všechny obyvatele ČR. „Kdyby se během týdne nakažení lidé dozvěděli, že jsou nakažení, určitě by výrazně omezili své kontakty (až na zhruba 5 % psychopatů) a po jediném, maximálně dvou kolech testování by epidemie vyhasla, respektive počty nakažených lidí by poklesly na hodnoty, které by i naše nepříliš schopná hygiena zvládala vytrasovat,“ předpokládá.

Cena by prý nepřesáhla 100 korun na osobu. „Takže jedno kolo celostátního testování by přišlo řádově na miliardu. Připomínám, že jediný den lockdownu nás stojí 2-4 miliardy – podle jeho přísnosti,“ uvádí evoluční biolog a říká také, že nevidí důvod, proč by Žďárského metoda nemohla fungovat.

„Takže až se nám na podzim kvůli odpíračům očkování zase rozjede pátá vlna epidemie a budeme směřovat do dalšího locdownu, tak si vzpomeňte, že je čistě naše volba, zda ji okamžitě pomocí levné Žďárského metody zastavíme, nebo zda si budeme raději zase týdny a měsíce užívat slastí nákladného lockdownu a současně bezmocně sledovat narůstající počty obětí covidu,“ straší Jaroslav Flegr.

Dnes ovšem na Twitteru zveřejnil krátký seznam úkolů, které je dle jeho názoru nutné splnit

1) rozprášit vedení ministerstva

2) utěsnit hranice, hlavně letiště proti mutacím – všechny příchozí na PCR a do karantény, pozitivní sekvenovat

3) očkovat jak vzteklý

4) zabránit další vlně zvýšením kapacit na milion PCR testů denně

5) Poslouchat MeSES, ne Babiše

