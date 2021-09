Testovat očkované? „Ne! To nikdy nebude!” Naštvaný Babiš po ránu v PL

Testovat očkované? Nikdy! Předseda vlády Andrej Babiš v komentáři pro ParlamentníListy.cz brutálně vyčinil šéfovi zdravotnických statistiků Ladislavu Duškovi za jeho slova. Neměl by se prý míchat do věcí, které nejsou v jeho kompetenci. Jakoukoli možnost takového postupu premiér kategoricky odmítl.

Ladislav Dušek, šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který spadá pod Ministerstvo zdravotnictví, se nechal slyšet, že pokud by se covidová čísla nadále zhoršovala, muselo by se přistoupit i k testování těch, kteří za sebou mají plnou dávku anticovidové vakcíny.

Dušek se k takové variantě vyslovil při debatě expertů v Ostravské univerzitě. Reagoval na otázku, proč mají očkovaní zvýhodnění před ostatními, když mohou prý také přenášet nákazu.

„To je vážná otázka, v tuto chvíli se opravdu očkovaní netestují, je to doporučení hlavní hygieničky a panelu expertů-epidemiologů. V tom letním období to není špatné, ale je otázka, co se stane v tom období podzimním. Sledujme, jak k tomu přistupují okolní státy, které už zažívají podzimní vlnu, je tam určitý fázový posun. Pokud by se to u nás začalo tímto způsobem zvedat, tak se určitě k něčemu takovému (testování i pro očkované) přistoupí. Neočkujeme se proto, abychom se nemuseli testovat, očkujeme se proto, abychom neměli těžké průběhy nemoci, aby nebyly zahlceny nemocnice a aby ten, kdo potřebuje vážnou operaci, nemusel čekat čtyři měsíce kvůli covidu, než bude operován. Důvodem očkování není to, abych nemusel nosit respirátor a nemusel se testovat,“ konstatoval Dušek.

Toto prohlášení vyvolalo bouřlivé reakce, neboť by bylo popřením politiky vlády, že očkování je tečkou za covidem a pro plně vakcinované občany všechna omezení končí.

„Tenhle nesmysl řeším od včerejška, je to absolutní blbost, která nedává logiku a řekl jsem panu Duškovi, že je statistik, není epidemiolog a ať tyhle věci nevykládá. Jde o kompetenci hlavní hygieničky paní Svrčinové a jde to proti jakékoli logice. My stále říkáme všem: Očkujte se a naočkovaní se nemají testovat,“ řekl redakci premiér.

Podle jeho slov je prohlášení Ladislava Duška úplný úlet a nesmysl. „Nikdy to nebude. Nikdy! Mluvil jsem s paní Svrčinovou. Teď skončilo testování ve školách a měli by se zabývat tím, jestli je potřeba děti testovat na sportovních kroužcích apod. Tohle mají řešit a v pondělí to půjde na vládu. V každém případě testování očkovaných je blbost, je to úplně mimo. Dušek tvrdí, že to nikde neříkal oficiálně, že to bylo překrouceno, že šlo o nějakou debatu se studenty. Ať to bylo jakkoli, je to nepřijatelné a nesmyslné, nelogické, všechno špatně,“ naštval se na šéfa zdravotnických statistiků premiér.

„Dušek je úředník, který se vyjádřil nepřijatelně a my máme 75 tisíc úředníků, takže jsem mu řekl, že tohle nemůže nikde vykládat, protože jde o nesmysl. Ani to není realizovatelné, není to možné a nikdy to nebude. Jde to proti veškeré logice, když Ministerstvo zdravotnictví všude propaguje očkování a zdůrazňuje výhodu naočkovaných, že se nemusí testovat, tak toto je totální úlet mimo,“ dodal Andrej Babiš pro PL.

