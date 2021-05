Testy v hospodách? To nejde, tvrdý odpor! Polsko otvírá bez podmínek

reklama

Dnes restaurace i jiné podniky otevírají zahrádky, a to i přes přeháňky, které procházejí částí republiky. Ovšem bez omezení to není, k jednomu stolu mohou zasednout jen 4 lidé. A mezi stoly budou muset být rozestupy 1,5 metru. Což omezuje kapacitu, kterou by podniky mohly využít. Že to znamená problémy, potvrdil i provozovatel dvou restaurací ve vysílání ČT. Anketa Mělo by dětem být dovoleno sundat ve škole roušky? Ano 93% Ne 4% Nevím 3% hlasovalo: 2036 lidí

Moderátor Tomáš Drahoňovský se zeptal, jak to bude, když někdo bude s jedním pivem blokovat stůl pro někoho, kdo by utratil víc, ale spolumajitel restaurace Podolka prohlásil, že nikoho vyhazovat nebudou, ale doufají, že zákazníci budou ohleduplní a takto vysedávat nebudou. Doplnil, že má i antigenní testy, takže se zájemci za poplatek budou moci otestovat, pokud budou chtít. Uvedl, že také pomalu nabírá zpátky zaměstnance. „Všichni tušíme, že bude velký problém se zaměstnanci, máme tady nějakou personální chudobu,“ řekl s tím, že nabírají jako investici do budoucna.

Nejvíc by prý pomohlo, kdyby se otevřely vnitřní prostory, protože zahrádky jsou závislé na počasí a když nejsou hosté, tak zaměstnance platí v podstatě za nic. A některým podnikům by pomohlo i prodloužení otevírací doby, aby se nemuselo zavírat po desáté hodině večerní. Jak spolumajitel dvou restaurací podotkl, při zavíračce v deset kuchyň většinou končí v půl desáté.

Jak uvádí server iDnes, pro vstup do zahrádky se lidé v případě kontroly musí prokázat PCR testem, který není starší 7 dní. Test samozřejmě musí být negativní. U antigenních testů platí, že musí být starý maximálně 72 hodin. To by měli kontrolovat hygienici nebo policiie. „Pokud se zákazník neprokáže testy, hrozí mu pokuta,“ uvádí server.

Zahrádky otevřelo také sousední Polsko, lidé tam ani nemusí mít roušky ve venkovních prostorách. Do škol se také vracejí žáci druhého ročníku, i když s rotační výukou. A během výuky neplatí povinnost mít zakrytá ústa a nos, nemluvě o tom, že se v Polsku děti ve školách netestují. „Ani jsem nezaznamenal ve veřejné debatě, že by takový nápad byl nebo že by s ním vláda přišla,“ doplnil zpravodaj ČT z Varšavy, Lukáš Mathé.

Fotogalerie: - Stop covid teror

Soudil také, že Polsko má výrazně volnější podmínky než ČR. Mezi stoly musí být 1,5 metru, to je však celý rozsah opatření. „Hosté mohou na zahrádky bez testů, bez potvrzení, bez očkování, mají naprosto volný přístup,“ uvedl zpravodaj a dodal, že toho lidé začali využívat od první chvíle a zahrádky se plnily, i když pršelo (na což byli provozovatelé připraveni a instalovali deštníky). „Některé bary dokonce otevřely v noci z pátku na sobotu, kdy to bylo možné, a na celé řadě míst v Polsku byly poměrně bujaré večírky, kde se lidé hromadili, což by neměli,“ informoval Mathé s tím, že policie kontrolovala a rozdávala pokuty a napomenutí. „Ta vůle lidí bavit se je velká a docházelo k jistým excesům,“ shrnul.

Mathé také nezaznamenal, že by se v Polsku vážně debatovalo o tom, že by na zahrádky mohl jen zákazník s negativním testem. „Byly takové náznaky, že by mohl být zaveden polský covidpas, který by lidem umožňoval využívat různé služby včetně toho, že by chodili na zahrádky. Ale dost rychle to vláda zavrhla. V Polsku by se proti tomu zvedly, řekněme, velké hlasy odporu. Koneckonců odpor proti lockdownu tady byl přítomný celou dobu a byla celá řada míst, možná v řádech tisíců, které nikdy nezavřely, kam chodila policie, rozdávala pokuty, oni se s nimi soudí a je to i právně problematické, protože v Polsku nikdy nebyl vyhlášen žádný z mimořádných stavů,“ sdělil zpravodaj. „To znamená, že u těch soudů potom ti majitelé provozoven služeb vyhrávají,“ doplnil. Ani plošné testování ve firmách a v továrnách Polsko nikdy nezavedlo. Češi si dle Mathého na testování již zvykli. Že by se nakupovali testy v restauracích, to dle Mathého „tady vůbec nepřipadá v úvahu“.

