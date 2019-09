Ti herci tam hopsali a já si říkala... Benešová o Milionu chvilek i stíhání na objednávku

Marie Benešová navštívila Luboše Xavera Veselého v jeho studiu na XTV a rozpovídala se o justici. Kauzu nehodnotila, ale státní zástupce se podle ní určitě dlouho a zodpovědně rozmýšlel. Zopakovala, že v Česku se dá objednat trestní stíhání. Prý je to nový fenomén, dřív se tlačilo na to, aby někdo stíhán nebyl. A utrousila i pár slov o demonstracích proti její osobě: „Někdy jsem se i pousmála, když tam ti herci hezky na té tribuně hopsali a teď tam něco vykřikovali a říkala jsem si, dyť ani nevíte, o co jde.“

Xaver Veselý hned na úvod zmínil, že pořad byl natáčen v pátek třináctého září, tedy v den, kdy bylo zastaveno trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo. Moderátor vyzvídal, co si Marie Benešová o kauze myslí, ale ta odvětila, že „ministryně nehodnotí, protože jí to nepřísluší. Je to věcí státního zastupitelství a to to vyhodnotilo, dokonce dvoufázově, jak jsme si stihli všimnout, takže o tom rozhodoval jednak pan Šaroch a jeho nadřízený to dnes potvrdil."

Veselý se otázal, zda v „tom“ mohla být nějaká nepoctivost. I zde Benešová odmítla vypovídat s tím, že nezná spis ani důkazy. Moderátor doplnil, že se mu jedná o systémové hledisko. Podle Benešové státní zástupce udělal to, co mu systém dovoluje, a pečlivě zvažoval, jak postupovat, vzhledem k tomu, jak mediálně známý případ je.

Konstatovala, že státní zástupce nerozhoduje ve vzduchoprázdnu a tlak na něj nepochybně byl, ať už od médií nebo z prostého faktu, že se jedná o osobu premiéra. Pak přišla otázka, zda se veřejnost dozví, jak bylo zrušení stíhání odůvodněno. Benešová pravila, že odůvodnění bylo odesláno, a pokud bude premiér Babiš chtít, tak ho může zveřejnit. Přípravné řízení je prý neveřejné, nicméně Benešová předpokládá, že se usnesení dostane na veřejnost. „To se vždycky dostává na veřejnost, v Čechách speciálně,“ mínila ministryně. Dodala, že zprávu o tom, že advokáti již obdrželi usnesení vysílala ČT. „Ano, bylo to na ČT24, jsem si pustila ten kanál.“ Usnesení si dotyční podle ní musí řádně prostudovat, než začnou uvažovat o zveřejnění. Mgr. Marie Benešová



Xaver Veselý pak použil známou otázku, zda se v Čechách dá objednat trestní stíhání. Podle ministryně spravedlnosti ano. „Sama jsem takovou kauzu zastupovala, takže jsem do ní viděla, no a další kauzy přibývají.“ Dodala, že občané jí informace o takovýchto kauzách posílají e-mailem, a poznamenala, že se jedná o nový fenomén. Dříve se setkávala s tlakem na to, aby někdo stíhán nebyl. „Toto je nový fenomén, aby někdo byl stíhán, aby politicky nepřekážel. Je to prostě špatné. Jakmile se začne trestní právo zneužívat jako prostředek dobytí nebo udržení moci, no tak na tom ta země není dobře,“ konstatovala ministryně. A dodala, že kdo něco takového rozpoutá, se pak může divit, že se aféra obrátí proti němu. Jako dokonalý příklad dala kauzu Vidkun, kde je prý skoro návodně popsáno i to, jak kauzu vyrobit, i jak ji sprovodit ze světa. Fotogalerie: - Zeman v Izraeli

„Já budu dělat pořád to samé, budu na to poukazovat a budu s tím zápasit. Ale zatím tady zápasí veřejnost se mnou, a když se nelíbí moje počínání, tak se svolávají ty demonstrace, všechno je podezřelé, co udělám, takže to nemám jednoduché,“ svěřila se ministryně. Na demonstracích ji prý už nic nepřekvapí, jednou je i sledovala v televizi. „Někdy jsem se i pousmála, když tam ti herci hezky na té tribuně hopsali a teď tam něco vykřikovali, a říkala jsem si, dyť ani nevíte, o co jde.“ Že by „hopsající herci“ měli v některých bodech pravdu, nezaznamenala. Dotkly se jí údajně transparenty „Rudá Marie“. „Jestli jsme něco nebyla, tak jsem nebyla rudá, ani naše rodina,“ řekla Benešová s tím, že zde jí demonstranti křivdili a křivdí.

Luboš Xaver Veselý se zeptal, kolik stojí křivá obvinění. Dle Benešové se jedná o miliony na odškodněních: „Tam třeba řešíme případ Postoloprty, devět stíhaných zastupitelů, řízení neskončilo nakonec úspěchem a teď chtějí miliony po ministerstvu, teď se to musí vyhodnotit, pokud na to ten nárok mají, tak se jim to musí vyplatit, stoupají nám požadavky na odškodnění, v letošním roce jsme někde na 170 milionech, což je asi o 50 milionů více než v loňském roce, a takto to končí každý rok.“ Rozdíl mezi letoškem a loňskem je prý obrovský. A kdo je za to zodpovědný? Dle Benešové se to bohužel nezjišťuje, protože se vždy řekne, že se jednalo o právní názor. Podle ní za chvíli se bude řešit, zda tato odpověď stačí.

