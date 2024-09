Jak může skončit válka na Ukrajině? Příslibem, že se Ukrajina nestane členem NATO? Ukrajinský veterán připomněl, že to je situace, za které Rusko Ukrajinu napadlo, takže nelze očekávat, že se s takovým slibem ruský vládce Vladimir Putin spokojí.

„Pokud si myslíte, že válka proti Ukrajině může skončit tím, že Ukrajina začlení neutralitu a status ‚mimo NATO‘ do naší ústavy, chci vám připomenout, že tato válka začala v roce 2014 se statusem neutrality a ‚mimo NATO‘ v ukrajinské ústavě, napsal na sociální síti X veterán z bojů na Ukrajině z let 2014 a 2015 Constantine.

„Nejdůležitějším prvkem strategie bude účel podpory USA, který je popsán v dokumentu. Na základě realistické diagnózy ukrajinské a ruské kapacity a současné situace ve válce by měl účel zahrnovat jasnou vizi výsledku nebo konečného stavu války, o kterou USA usilují,“ napsal na sociální síti X.

Joe Biden dal přitom již v květnu 2022 ve vyjádření pro New York Times najevo, čeho by měla Ukrajina dosáhnout.

„Cíl Ameriky je přímočarý: Chceme vidět demokratickou, nezávislou, suverénní a prosperující Ukrajinu s prostředky k odrazení a obraně proti další agresi,“ nechal se tehdy slyšet Biden.

Podle Ryana je důležité si také stanovit postupné kroky, skrze které lze k cíli dojít.

„Jen ‚obrana Ukrajiny‘ je nedostatečná. Nová strategie USA, má-li mít nějaký dopad, se musí jako klíčový cíl posunout k ‚poražení Ruska na Ukrajině‘. To ovlivní myšlení v Evropě a bude Putinovi vzkazovat, že mu nebude dovoleno ‚vyhrát vyčkáváním‘ na Západ. Měl by také informovat o výši a tempu podpory pro Ukrajinu.“ Poznamenal Ryan.

Vedle toho podle generála Američané také musejí udržet koalici na podporu Ukrajiny.

A do třetice Američané musejí vyslat signál Číně.

„Třetím cílem by měly být investice do obranného průmyslu s cílem urychlit podporu Ukrajině, obnovit americké válečné zásoby a odradit čínský avanturismus. To by mohlo zahrnovat zvýšenou produkci obrany v USA a mezi jejich spojenci, stejně jako další sankce a skryté akce zasahující do výroby obrany v Rusku a nepřátelských zemích,“ napsal Ryan na sociální síti X.

Zdůraznil, že Ukrajina by měla postupem času vstoupit do NATO a Ukrajincům by se mělo také dostat pomoci při obnově země. A vedle toho by měli být stíháni ruští váleční zločinci. „Celkově půjde pravděpodobně o desítky let dlouhý podnik. Nic v této navrhované strategii není jednoduché, levné nebo rychlé. Ale o tom strategie není,“ zdůraznil Ryan.

Prostě a krátce řečeno, Američané budou muset rozvinout strategii, která přesvědčí Ukrajinu, ale nejen Ukrajinu, nýbrž i další spojence, že Spojené státy jsou dlouhodobě spolehlivým partnerem se srozumitelnými záměry.

Pokud USA svůj přístup nezmění, pak podle Ryana čeká Ukrajinu tichá smrt. Během roku 2025.

Rusové navíc tvrdí, že během protiútoku v ruské Kurské oblasti získali zpět 10 vesnic dříve ovládaných Ukrajinou a podle informací serveru Kyiv Independent se situace ukrajinských sil zhoršila. Především na západním křídle. „Rusové zahájili aktivní útočné operace, převáželi obrněná vozidla přes řeku Seim a další menší řeky,“ napsal server.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) zprávy o útocích v Kurské oblasti ještě rozvedl.

„Ruské úřady údajně rozmístily další prvky ruské 106. výsadkové (VDV) divize do Kurské oblasti a mohou začít přesouvat více bojových zkušených sil na podporu probíhajících ruských protiútoků a budoucích protiofenzivních operací proti ukrajinským silám v Rusku. Záběry zveřejněné 11. září údajně ukazují prvky ruského 137. pluku VDV (106. divize VDV) účastnící se útoků severozápadně od Snagostu. ISW zaznamenal zprávy, že ke konci srpna 2024 jednotky 137. pluku VDV operovaly ve směru Siversk. Prvky 51. pluku VDV od 106. VDV také údajně operují v Kurské oblasti. Ruské úřady se dosud při řešení ukrajinské invaze do Kurské oblasti z velké části spoléhaly na špatně vycvičené a vybavené brance a malé složky ruských pravidelných a nepravidelných sil a budou pravděpodobně vyžadovat další pracovní sílu a jednotky zkušenější v boji, aby plně vytlačily ukrajinské síly z Kurské oblasti,“ napsal institut.

