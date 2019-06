Ticho! Jste hloupá! Skoro zalezli pod stůl! Na*raná Černochová o půlnoci explodovala. A bylo strašně zle

Ministryně Jana Maláčová vzbudila ve Sněmovne poprask, když se kvůli důchodové reformě pustila do pravice. „Takovou důchodovou reformu, jakou tu předvedla, tak takovou nepotřebujeme. Natěsno, na sílu. Takovou důchodovou reformu, o kterou téměř nikdo nemá zájem. A to, že o vaši důchodovou reformu mělo zájem několik desítek tisíc lidí, tak to by náš důchodový systém nespasilo. Nehledě na to, že by to podkopalo průběžný systém, na kterém by byly závislé ty miliony ostatních seniorů,“ sdělila před poslanci ministryně práce a sociálních věcí.

Anketa Myslíte, že Andrej Babiš bude premiérem až do konce tohoto volebního období? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 14009 lidí

„Také jsem jasně řekla, že neumíme dělat důchodovou reformu. A myslím, že v té debatě jste mi to potvrdili. 30 let se tady žádná důchodová reforma neudělala, takže ji neumíme dělat,“ pokračovala s tím, že proto založila komisi pro spravedlivé důchody. „Pokud jsou důchody, jejich udržitelnost a spravedlivost pro vás skutečnou prioritou, tak se o tom pojďme bavit,“ vyzvala zákonodárce.

„Paní ministryně financí vás již vyzvala, pokud vám o to skutečně jde, myslíte to vážně, nebo chcete honit pouze levné politické body, a ten dosavadní dojem z tohoto představení je, honíme levné politické body, my jsme to nedokázali, vy to také nedokážete,“ všímá si Maláčová, která chce shodu probrat nejdříve v rámci koalice, a poté s každým, kdo o ní bude ochoten jednat.

Jako další věc zmínila sociální služby jako svou priorotiu, a rodinnou politiku. „Rodinná politika je opravdu moje doména. Žádná jiná politická strana si na rodiny s malými dětmi dřív nevzpomněla!“ uvedla, načež se ozval zprava hluk. „Dvanáct let je v podstatě rodičovský příspěvek ve stejné sumě. My jsme to prosadili do programového prohlášení vlády, my jsme to dali do koaliční smlouvy,“ zdůrazňovala.

„Takže já řeknu, rodičovský příspěvek, a vy řeknete daňové slevy. Já můžu zopakovat ještě jednou rodičovský příspěvek, můžete, pane předsedo, zopakovat ještě jednou daňové slevy, a tomu se říká, my o voze, vy o koze,” rozčilovala se Maláčová. A podotkla, že nikdo jiný si na situaci rodin s malými dětmi a na navyšování rodičovského příspěvku, kromě sociální demokracie po celou dobu nevzpomněl. „Ale to nestačí. Rodičovský příspěvek je jenom začátek. Když se podíváte, anebo mluvíte s rodinami,“ doplnila.

Reagovala i na výtky, že si kupují voliče dávkami. „My si nekupujeme voliče, my je chráníme před chudobou, a je to strašně cynické říkat o lidech, kteří tady celý život budovali naši ekonomiku, vybudovali tuto zemi, Tady pan předseda Výborný na mě pokřikuje, a co jsou daňové slevy. Daňové slevy jsou daňové slevy. Já se bavím,“ dodala s ironickým úsměvem.

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě

Zmínila, že často také slýchá, že by neměli rozdávat dávky a měli by motivovat lidi k práci. „Ale kdo nejvíc řve, když jsem prosadila nominálně nejvyšší navýšení nominální mzdy minulý rok? Pravice! Takže dávky ne, ale minimální mzdu také ne. Tak co tedy?“ ptala se. Zprava zazněla odpověď: Volný trh. „Volný trh? Ale to jsou ty mzdy, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího. To jsou právě ty mzdy,“ podotkla ministryně.

Její slova hnula žlučí Janě Černochové. „Během vystoupení paní minsitryně jsem měla možnost sledovat přítomné sociální demorkaty a musím říct, že mi jich bylo líto. Protože byli menší, ještě menší, až byly úplně nejmenší a kdyby mohli zalézt pod ten stůl, tak to udělali,“ reagovala na vysotupení Maláčové poslankyně za ODS.

A ještě přisotřila. „Paní ministryně je vrcholem arogance. A nejenže je arogantní, ona je I hloupá,“ nebrala si Černochová servítky, načež se z některýcxh řad poslanců začalo ozývat nesouhlasné hučení. Slova Maláčové označila za nepravdivá. „A to, že nás tu paní ministryně kárá, že jsme se neúčastnili kulatého stolu, ale nedodá, že se konal ve čtvrtek, když zasedala Poslanecká sněmovna, je nevídaá arogance a hloupost,“ dodala Černochová, kterou školení Maláčové vyvedlo pořádně z míry.

„Člověk by se mohl vyřádit na každé nesmyslné větě, kterou tady ministryně práce pronesla,“ řekl Jan Skopeček, když se postavil za řečnický pultík.

„Zaznělo tady, že předchozí vlády v podpoře rodin neudělaly nic. Je to lež, paní ministryně, když už v tom resortu jste, tak si zjistěte, co se v něm udělalo v předchozích letech,“ pustil se do Maláčové a dodal, že i ODS mnohokrát hlasovala pro zvýšení daňových slev pro děti opakovaně.

„Vy žijete uzamčená ve slově ‚dávka‘, vy jiné slovo, jiný nástroj v politice neznáte. Ta přezdívka v podobe ‚dávkomatu‘ si myslím, že poměrně sedí,“ nešetřil Skopeček ministryni.

Ani v minimální mzdě podle jeho slov nemá Maláčová pravdu. „Nenií pravda, že by všude ve světě byla centrálně stanovena minimální mzda,“ vyvracel slova ministryně s tím, že je řada ekonomik, které minimální mzdu nemají vůbec.

Na Maláčovou reagoval také Jan Bauer (ODS), který dle svých slov za ta léta ve Sněmovně vypozoroval, že když někdo mluví moudře a vtipně, tak je Sněmovna v klidu, a naopak, když někdo mluví hloupě, přidrzle a jízlivě, tak Sněmovna burácí. „Musím tedy říct k vaší nelibosti, že do té doby, dokud jste nevstoupila do Sněmovny, tak tu byl relativní klid,“ ušklíbl se Bauer a z řad poslanců ODS se dočkal potlesku.

„Říkat ministryni, že je hloupá, to je, paní Černochová, trochu přes čáru,“ řekl poté poslanec Aleš Juchelka (nestraník za ANO) a vyzval poslankyní, aby se za svá slova ministryní omluvila.

Anketa Myslíte, že Babišova vláda prospěla vaší osobní finanční situaci? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 14268 lidí

Věcně pak k tématu dodal, že pokud chtějí zachovat průběžný důchodovvý systém, tak je třeba k tomu mít lidi, kteří jej do budoucna budou jednoduše financovat. „To znamená podporovat rodiny s dětmi,“ doplnil.

Kolem jedné hodiny ranní ho pak vystřídal Vít Kańovský (KDU-ČSL), jenž připomněl že se v minulosti ministryně Maláčové v řadě ohledů zastával, dnes tomu ale tak nebude. „Bohužel po estrádě, kterou tady po závěrečném projednávání dofinancování sociálních služeb předvedla, jsem musel svůj postoj přehodnotit,“ zamračil se Kaňkovský.

„Neříkám, že to bude navěky, ale to vystoupení, které zde měla ministryně dnes, mě znovu nábádá k tomu, být velmi ostražitý. Co jste tu předvedla byla míra arogance, drzosti, pololží a polopravd,“ počítal na prstech jedné ruky a podotkl, že to se nedělá.

Dofinancování sociálních služeb je podle jeho názoru jeden velký průšvih. ƒ„A to, co jste tady zmiňovala ohledně rodinné politiky? No, to snad nemyslíte vážně!“ nevycházel Kaňkovský z údivu. „Zákoník práce, který připravovali vaši úředníci, jste smetla pod stůl a v tuto chvíli tu není připravena novela zákonu práce. A co flexibilní úvazky, co jste pro ně udělala?“ dodal s tím, že by se Maláčová měla chlubit tím, co si chloubu zaslouží. „A nepoužívejte takovou směsici populismu a všeho možného odporného, co tu dnes zaznělo,“ řekl závěrem směrem k ministryni.

Své k Maláčové přišel na mikrofon řící rovněž Zbyněk Stanjura (ODS), která poukázal na žalostné výsledky ČSSD v senátních a komunální volbách i v evropskách volbách. „A podívejte se, jak voliči tu skvělou politiku paní ministryně Maláčové ocenili,“ uvedl.

„Mě k těm otázkám inspirují i šaty paní ministryně (Maláčová na sobě měla při jednání šaty v červené barvě, pozn. red.). Paní ministryně, jaké jsou vaše ‚red lines‘ pro vaše působení ve vládě? Jaké to je pracovat pro trestné stíhaného premiéra a člověka, jehož firma bere na dotacích ročně tolik, kolik vám chybí na sociální služby?“ rozjel se Stanjura. A nepřestával. „Jaké to je nechat se ponižovat, že nejste schopni za šest týdnů vyměnit ministra z vaší strany?“ tázal se.

„To mě dnes zajímá, a ne vaše jájinkovství: Já, já, já, první, kdo tu něco dělá v sociální oblasti. Jaké jsou vaše ‚red lines‘? Budete pracovat i pro obžalovaného premiéra? Na to chceme sylšet odpověď, neodvádějte pozornost, vy sloužíte Andreji Babišovi, my ne!“ rozčilil se Stanjura a odebral se zpět na své místo.

Anketa Jaký volební výsledek může ve sněmovních volbách dostat Klausovo hnutí Trikolora? Pod 3 procenta 6% 3 až 5 procent 6% 5 až 7 procent 5% 7 až 10 procent 13% Nad 10 procent 70% hlasovalo: 17227 lidí

Zastání Maláčová našla u Václava Klause mladšího. „Tady říkat někomu, že je hloupá, tak jako pedagog bych si nebyl tak jistý v kramflecích, paní poslankyně Černochová, v porovnávání chytrosti těchto dvou dam,“ zastal se Klaus mladší do jisté míry ministryně Maláčové, čímž některé z poslanců, dle hlasité odezvy, velmi pobavil.

Reagoval pak i na Jana Bartoška (KDU-ČSL), který se chvíli před ním také obul do ČSSD. „Tak my tady řešíme střet zájmů premiéra a sociální demokracie nastoupí a prsama odvrátí útok, který jde na premiéra,“ hřímal u pultíku s výraznou gestikulací.

I jeho vystoupení vnímal Klaus mladší jako značně nevhodné „Pane Bartošku, takové ty vtipy ze sedmé třídy, ohánění se prsy a uhihňávání se u toho, bylo také velmi nedůstojné,“ řekl jasně svůj názor na závěr Klaus junior.

Psali jsme: Jste mladý, to dostudujete. Schillerová drsně vytřela podlahu s Ferjenčíkem. A tím spustila peklo Zmýlený Faltýnek, šermovačka brýlemi a rozjetý Okamura drtící opozici. Železný se málem ukřičel, když se je snažil přerušit Ministryně Maláčová: Dávky ne, ale minimální mzdu také ne. Tak co tedy? Velikonoční popravy, Fajtova smlouva. Ministr Staněk se pustil do poslance Baxy a šťoural do nepříjemných témat



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab