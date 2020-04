Tikající bomba! Roman Šmucler k Prymulově plánu. Babička, chudí, vaše daně, pozor

Vláda včera představila plán pro otevírání obchodů a dalších zařízení a provozoven uzavřených kvůli novému typu koronaviru. Rozdělila ho do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler ParlamentnímListům.cz sdělil, že dle jeho názoru převážila opatrnost nad pomocí lidem v nouzi.

„Převážila opatrnost nad pomocí lidem v nouzi. Bylo možné bezpečně otevřít malé obchody. Není to sice mnoho HDP, ale je to spousta lidí v problémech. Nejhůře samoživitelky - musí doma hlídat dítě (nebo riskuje starší babička). Pomohly by aspoň družiny, kde by byli mladí a zdraví učitelé. Samoživitelky by se mohly vrátit do práce, dokud ji ještě mají," poznamenal k rozvolňování opatření Šmucler. Co se týče škol, žáci prvního stupně se budou moci účastnit výuky až od 25. května, a to pouze ve skupinách. S návratem žáků druhého stupně a středoškoláků do školních lavic se v letošním školním roce nepočítá.

Anketa Jak zatím hodnotíte výkon Stanislava Křečka jako ombudsmana? (Ptáme se od 15.4.2020) Dobře 97% Špatně 3% hlasovalo: 1180 lidí

Vláda včera mimo jiné také schválila to, že po 20. dubnu budou zprovozněna řemesla, farmářské trhy, autobazary, tréninky profesionálních sportovců, ale také menší svatby do deseti lidí. Po 27. dubnu budou zprovozněny menší prodejny se vstupem z ulice do 200 metrů čtverečních.

Třetí vlna proběhne v pondělí 11. května u provozoven do tisíce metrů. Zprovozněny budou i autoškoly. Za dalších 14 dní, tedy 25. května, se otevřou restaurace, hospody, kavárny, vinotéky, bufety s výdejním okénkem, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, masáže a podobné služby. Taktéž budou zprovozněny zoologické zahrady, ale pouze uzavřené pavilony.

Nejdéle 8. června by se měla zprovoznit velká nákupní centra a definitivně všechny restaurace, ale i hotely a ubytovací zařízení. V této době budou zpřístupněny i kulturní akce do 50 osob a svatby nad 50 lidí. A zoologické zahrady budou moct otevřít i venkovní prostory.

Podle Šmuclera také při schvalování opatření chyběla synchronizace s okolím. „Rakušané i Němci jsou s otevřením ekonomiky dále. Nemůžeme z Česka dělat ostrov. Musíme vyřešit koronavirus koordinovaně aspoň ve Střední Evropě. Zavřené hranice se sousedy jsou drahé," míní Šmucler. Vláda včera o otevření hranic ani nemluvila.

Anketa Souhlasíte s odstraněním sochy maršála Koněva? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 9723 lidí

„Tikající bomba jsou zavřené lázně. Spousta pracovních míst a tamní lékaři umí systém nastavit bezpečně. Mohli by tam bylt i ohrožení či rekonvalescenti covid. Zejména KVK - tam je to pro místní tragédie," poznamenal dále pro Parlamentní listy Šmucler.

„Lidé, kteří žijí z daní, mluví o tom, že si letos zvýší příjmy a za rok zase. Ale vůbec nepomáhají lidem, kteří ty daně tvoří. Den za dnem se propadáme do deficitu, který budeme hradit roky. Kdyby za něj byly postaveny dálnice, nemocnice, ale ono to je jen zalepení díry, která nemusela být tak drahá..." uzavřel.

