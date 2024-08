Tim Walz. Kamala si ho vybrala, Pilip ho chválí. Zařídil, že se klukům dávají na záchody tampony

Kamala Harrisová, současná viceprezidentka a žena, která se v listopadu v souboji o Bílý dům utká s Donaldem Trumpem, ke své volbě napsala: „S hrdostí vám oznamuji, že jsem požádala Tima Walze, aby se stal mým spolukandidátem. Jako guvernér, trenér, učitel a veterán se zasazuje o pracující rodiny, jako je ta jeho.“

Před dvěma týdny Tim Walz při rozhovoru na Fox News okomentoval i zahraniční politiku a ukázal, kam jeho politika bude po případném zvolení směrovat. Viktora Orbána, premiéra Maďarska, v rozhovoru označil za diktátora. „Zahraniční politika, která respektuje naše spojenectví – neuspokojující se s diktátory, jako jsou Vladimir Putin a Viktor Orbán – je cesta, kterou se máme vydat,“ řekl 23. července.

Tim Walz tím zašel dál než nynější americký prezident Joe Biden, který letos v březnu prohlásil, že Orbán „si nemyslí, že demokracie funguje, a tak hledá diktaturu“. Bidenův komentář vyvolal pobouření v maďarské vládě, která usiluje o stále se zlepšující vztahy s republikány, a zejména s jejich kandidátem na viceprezidenta Vancem. Maďarsko si v reakci na Bidenova slova předvolalo v Budapešti amerického velvyslance.

Za Timem Walzem jde i další informace. V dubnu 2023 jako guvernér Minnesoty podepsal zákon, který nařídil školám, že od ledna 2024 musí každá škola ve státě povinně vybavit školní záchodky dámskými hygienickými vložkami. Zákon uvádí, že „produkty musejí být dostupné všem menstruujícím studentům“ ve čtvrté až dvanácté třídě. Každá škola musí vyvinout plán zásobování vložek a tamponů v koupelnách, které „pravidelně používají“ studenti a studentky mužského ženského i mužského pohlaví.

Což rozpoutalo velkou debatu, během které minnesotští republikáni požadovali, aby se ze zákona vypustila část o studentech mužského pohlaví, kterým se mají rozdávat hygienické vložky. Demokratická zástupkyně Sandra Feistová, která zákon i předkládala, apelovala, aby se republikánské požadavky ignorovaly. „Ne všechny studentky, které mají menstruaci, jsou ženy,“ řekla Feistová, informovaly AlphaNews. „Musíme zajistit, aby všichni studenti měli přístup k těmto produktům,“ dodala.

U této příležitosti Feistová vydala s dalšími čtyřmi kolegy článek s titulkem „Menstruátoři si ve škole zaslouží spravedlnost“, kde slovo menstruátor je použité záměrně, aby autoři článku vyjádřili, že menstruovat mohou i muži.

Ve stínu jeho podpisu zákona o vložkách pro chlapce školou povinné pak Tim Walz v úterý, když už byl potvrzený jako nominant na viceprezidenta, napsal na svůj facebookový profil, že „Donald Trump a JD Vance jsou děsiví a ano, divní.“

Ivan Pilip, český ekonom, politolog a bývalý ministr financí ve vládě Václava Klause, je toho mínění, že Tim Walz představuje umírněnější kliku Demokratické strany v USA. V některých hlasováních je dokonce blíže republikánům než svým demokratům. „Tim Walz působí vedle K. Harrisové jako dobrá volba z pohledu vyváženosti. Příběhu o komunistech, co hrozí ovládnout Ameriku, neodpovídá ani jeho životní styl, ani jeho hlasování – vesměs byl blízko středu, na pravém křídle demokratů,“ napsal na síti X Pilip.

Do toho pak zazněla i kauza toho, že Tim Walz přestíral, že je armádním veteránem. „Walz zřejmě zkreslil údaje o službě v Národní gardě, což vyvolalo obvinění z ‚ukradené chrabrosti', zní titulek článku na serveru The Blaze. Walz podle článku zřejmě zkreslil údaje o svém opětovném zařazení do Národní gardy, což přimělo přinejmenším jednoho z jeho bývalých kolegů z 1. praporu 125. polního dělostřelectva v jižní Minnesotě, aby ho obvinil z ‚ukradené chrabrosti'," uvádí se v textu. Termín ukradená chrabrost označuje „chování civilistů, více či méně vojenskou službou netknutých, kteří se prezentují jako vojáci, resp. veteráni. Na YouTube naleznete spoustu videí, na kterých je někdo z tohoto podvodu usvědčil," vysvětluje například server OzbrojenéSložky.cz.

V Americe je uctivé chování k vojenským veteránům jakýmsi zvykem. Lidé běžně při náhodném setkání s uniformovaným člověkem na ulici používají větu „Thank you for your service“ neboli „Děkuji za vaši službu“, v tomto případě službu vlasti. Mnozí obchodníci pak veteránům poskytují různé slevy. A z těchto i z dalších důvodů se bohužel někdy stává, že se za veterána vydává člověk, který jím není. Poznávacím znamením je pouze uniforma, kterou si může obstarat prakticky kdokoli. „Ten, kdo ji neoprávněně obléká, dělá zhruba totéž, jako by si doma vyrobil falešnou průkazku ZTP a vozil se pak hromadnou dopravou zdarma,“ vysvětluje server OzbrojenéSložky.cz.

