Tlačili na něho. Ale od míru neustoupil. Orbán vzpomíná na papeže

Maďarský premiér Viktor Orbán zveřejnil na sociální síti X video se vzpomínkou na papeže Františka. Doprovodil to komentářem, kde vyzdvihl papežovu roli jako zastánce míru v době, kdy mnozí podléhali válečné rétorice. „Svatý otec byl neochvějným hlasem pro mír. Zatímco mnozí se poddali válečnému dunění, on zůstal po našem boku a zasazoval se o mír. Navzdory neutuchajícím útokům a tlaku proválečné propagandistické mašinérie nám jeho přátelství dodávalo sílu. Jeho víra prohlubovala naše odhodlání a my zůstáváme pevně rozhodnuti ukončit krveprolití.“

V rozhovoru pro maďarskou televizi Orbán ve svém hodnocení papeže pokračoval. Vyzvedl jeho osobní odvahu a pevný postoj tváří v tvář silnému mezinárodnímu tlaku. „Svatý otec má odkaz míru. Byl mužem míru. V našich myslích to znamená, že byl džentlmen. Byl mužem neochvějné odvahy. Hájit mír v posledních třech letech znamenalo čelit každodenním útokům, stigmatizaci a pronásledování.“

Orbán tvrdí, že papež František odolával tlaku rozsáhlé mezinárodní sítě, která se podle něj snažila Vatikán přimět ke změně postoje. „Během uplynulých tří let byl Svatý otec pod neustálým tlakem proválečné propagandistické mašinérie, včetně jejích maďarských poboček. Opakovaně se ho snažili přinutit, aby opustil svůj promírový postoj. To, že to odmítl učinit, byla mimořádná osobní odvaha,“ zmínil maďarský předseda vlády.

Podle Orbána měla papežova podpora zvláštní význam právě pro Maďarsko, které v posledních letech hájilo mír téměř osamoceně. „Pro nás Maďary to bylo obzvláště důležité. V uplynulých třech letech – až do vítězství prezidenta Donalda Trumpa – zaznívaly v západním světě pouze dva konzistentní hlasy na obranu míru: Maďarsko a Vatikán,“ připomněl. A že pro Maďarsko, často v Evropské radě osamocené, měl každý takový projev přátelství a podpory ještě větší význam.

Orbán zdůraznil, že papežovo přátelství a podpora Maďarska byly nejen politickým gestem, ale nesly i duchovní poselství. „Papežovo přátelství a podpora znamenaly mnoho. Neustále povzbuzoval Maďarsko, aby se pevně drželo závazku k míru. Vzhledem k tomu, že papež je pozemským zástupcem svatého Petra, dodávala jeho podpora vyšší, duchovní váhu pravdě o míru – a věci, za kterou se postavilo i Maďarsko,“ dodal Viktor Orbán.

??? The Holy Father was an unwavering voice for peace. While many surrendered to the drumbeat of war, he remained by our side advocating for peace. Despite relentless attacks and pressure from the pro-war propaganda machine, his friendship gave us strength. His faith deepened our… pic.twitter.com/OJD38i1Oq4