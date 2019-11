Tlustý o Klausovi ml.: „Sprostota, čistá sprostota.“ Zato Babiš má mlčet a být rád

Tentokrát byl k hodnocení událostí minulého týdne pozván Vlastimil Tlustý. Promluvil o Topolánkovi a Dalíkovi, tam se prý není čemu divit. Lidem z Milionu chvilek prý organizátoři neříkají pravdu, když tvrdí, že mohou svrhnout vládu. „Že by Milion chvilek vyslal tanky ze slánské divize, to asi ne,“ odtušil. A že demonstranti na Národní třídě vypískali Klause mladšího, to označil za sprostotu, protože Klaus mladší byl jedním z aktérů. „To je jako kdyby někdo někoho vypískal, že jde na hrob své babičky,“ přirovnal bývalý ministr financí.

Nejdříve se Luboš Xaver Veselý zmínil o propuštění lobbisty Marka Dalíka z vězení. A o „zlých slovech“, která pronesl na adresu bývalého premiéra. „Věděl jsem celou dobu, že Mirek Topolánek je absolutní alibista, egoista a oportunista. Na druhou stranu jsem věřil v to dobro v něm, protože on je opravdu uvnitř dobrý člověk. Nakonec převážily ty první tři vlastnosti a on se takto nehezky zachoval i k jiným lidem. Mně by stačilo, kdyby jenom řekl pravdu,“ uvedl tehdy Dalík.

Co se týče demonstrace organizované spolkem Milion chvilek, Tlustý tvrdil, že demonstranti mají pádný důvod protestovat. „Čerpač Andrej“ to podle něj přehání, stejně jako prezident, který se vyjádřil, že ho vždy zachrání. Demonstrantům vyčítá, že neříkají, co chtějí. Říkat, co nechtějí, bylo podle něj obhajitelné v roce 1989. A pak se dostal ke kritice. „Že jim organizátoři říkají, že svrhnou tuhle vládu, to nemůžou věřit ani ti organizátoři. To nejde, není jak. Že by Milion chvilek vyslal tanky ze slánské divize, to asi ne, ta už neexistuje, tak to nepůjde,“ řekl Tlustý a zdůraznil, že problém je v tom, že právě tomu svrhnutí vlády příznivci spolku věří.

„Jsou uváděni v omyl. Já nemám statistiky, ale umím si představit, že z těch statisíců na té demonstraci jich většina věří tomu, že když tam přijede, tak že tu vládu svrhne. A to není možné,“ prohlásil komentátor s otázkou, proč tedy organizátoři akci svolávají. Podle něj se snaží zformovat politický subjekt, politickou sílu.

„To, že se scházejí s vůdci parlamentní opozice, dává najevo, kam asi tak směřují, a já to pojmenuji, já mám dojem, že v příštích volbách bude kandidovat nějaká smíšená kandidátka, neříkám koaliční, a pod tu kandidátku se může podepsat TOPka, STAN, ODS, lidovci, Milion chvilek anebo nějaký výběr z nich,“ pravil bývalý ministr s tím, že se dotyční prohlásí za tvrdou protibabišovskou/protizemanovskou opozici a slíbí, že zemi budou řídit lépe než dotyční.

Došlo i na incident s Václavem Klausem mladším na Národní třídě. „Vypískat Klause ml., to je sprostota, čistá sprostota. Za prvé, Klaus ml. je ve vztahu k událostem 17. listopadu jeden z aktérů, podporovatelů, tedy on má na co autenticky vzpomínat.“ Použil toto přirovnání: „Tam ho nikdo nemá co vypískávat. To je jako kdyby někdo někoho vypískal, že jde na hrob své babičky.“ Že se taková věc udála, označil za skandální, stejně jako výrazivo přítomných.

A vypískat Babiše? „Úplná hračka,“ tvrdil komentátor. Babiš podle něj musel být s režimem zadobře. „Proč ten chodí vzpomínat na listopad 1989?“ Xaver namítl, že jako premiér musel. „Nehodí se to,“ shledal Tlustý. „Mě v tý Casablance bylo zle. Oni mě tam ti komunisti poslali, já tam ani nechtěl. Ty devizy, co jsem dostával od těch komoušů, ty mi smrděly. Tak já se jdu radovat, jsme to svrhli. Z tý Casablancy jsem doma, a tak jsem rád, že to tady tak máme. Tak to je směšný,“ vkládal Babišovi do úst vysvětlení. Babiš by prý na Národní třídu chodit neměl, protože nemá na co „autenticky vzpomínat“. Babiš by podle něj mohl mlčet a být rád, že cíle listopadu nebyly dotaženy do konce. Fotogalerie: - Babiš v Betlémské kapli

Na přetřes přišel i rozhovor s režisérem Jiřím Strachem, jenž mimo jiné pohaněl Evropskou unii, dotace a ideologii genderu. „Nadchnul mě,“ pochválil režiséra Tlustý. A dodal, že když něco takového říká hluboce věřící, s respektem ve společnosti, tak je to bezvadné. A rozvedl případ, který Strach zmiňuje v rozhovoru, kdy si jeho rodina vzala velký úvěr, aby vystavěla malý hotel na Šumavě. A vedle vyrostl další, zčásti za evropské peníze.

„Nějakej šikula si napsal do Bruselu, dostal půlku ceny jinýho hotýlku, a on jim dneska ošklivě konkuruje. Ono se to konkuruje, když máte půlku peněz z Bruselu, a proti tomu stojí někdo, kdo si to musel zaplatit sám. Tak on teď vidí, co je to za hrůzu, když Brusel pod hlavičkou rozvoje ničí jeho rodinu a jeho podnikání. Má úplnou pravdu. Je to fakt nemravný.“ Tlustý dodal, že vyjadřuje soustrast s těmi, kdo budovali za své. A dodal, že z toho plyne ponaučení nedělat nic za své, ale místo toho psát do Bruselu.

Tlustý s Xaverem také propíral volbu nového předsedy TOP 09. Poslankyně Pekarová Adamová je mu prý sympatičtější než Tomáš Czernin. Ale v TOP 09 se podle něj hledá krizový manažer kvůli dlouhodobému sestupu. „Už jsou myslím dost daleko od 5 %,“ mínil Tlustý. Xaver odvětil, že ani jeden z dua Czernin – Pekarová TOP 09 nezachrání. „Tak aspoň, ať je hezká,“ argumentoval bývalý ministr. Podle něj se hledá, s kým by se mohla TOP 09 spojit. „S Milionem chvilek, se STANem, možná že s ODS, tak šarm té dámy by mohl v těch koalicích pomáhat.“ Jinou přidanou hodnotu u Pekarové Adamové nevidí.

