Tlustý odkryl temné momenty polistipadové éry. Jak to bylo s uznáním Kosova? A jak se Bakala dostal k OKD?

Někdejší poslanec ODS Vlastimil Tlustý to v rozhovoru s moderátorem XTV.cz rozbalil. Konstatoval, že nás chce kdekdo řídit a používá k tomu ideologii. Momentálně je populární ideologie zelená. U lidí, kteří ji vyznávají, by Tlustý čekal, že začnou sami u sebe a třeba přestanou dýchat, aby zachránili planetu. Jednou z institucí, která nás chce řídit, je podle Tlustého EU, která má prý za to, že Češi jsou hloupí a potřebují být řízeni z vyšších míst.

„Když nás někdo chce řídit, a moc je veliká droga, tak musí najít něco, v čem je mnohem chytřejší než my, protože pak už je jasný nám říct – jste hlupáci. Já vás musím řídit, protože vy byste umřeli, kdybych vás neřídil, tak vy byste se zničili svou vlastní hloupostí. A pak už se jen hledá to téma, ve kterém by mohl dominovat a nám říkat, že jsme troubové. A teď ta hodně rozšířená témata jsou ta zelená. Ale je jich víc. Všemu je společná jedna věc. Chtějí nás řídit, chtějí nás prohlásit za nesvéprávné. Chtějí nám tím pádem sebrat část svobody, protože jinak by neměli legitimitu nás řídit,“ vyložil svůj názor Tlustý.

Osobně je přesvědčen, že by člověk měl svobodně řídit svůj osud sám, takže pokud chce bojovat proti globálnímu oteplování, měl by začít sám u sebe.

„Když někdo říká, že ničí planetu vydechováním CO 2 , nebo jiný říká, že ji ničí vylučováním něčeho jiného, tak já bych si myslel, že tihleti lidé, kteří tomuhle věří, prostě to dovedu do konce. Přestanou jíst nebo přestanou dýchat, prostě uleví té planetě sami. Ale to oni nechtějí. Oni chtějí svou ideologii přežít, ale řídit nás chtějí, tak si hledají záminky a vlastně nám říkají ‚nic jiného nezbývá, musíme to vzít do rukou‘,“ pokračoval v popisu svého vidění světa host moderátora Luboše Xavera Veselého.

A pokud chcete vidět ten nejznámější úřad, který chce ovládat lidi, ať se podívá na instituce Evropské unie. I staronová česká eurokomisařka Věra Jourová, která bude mít v nové Evropské komisi Ursuly von der Leyenové na starosti péči o právní stát, je prý součástí struktury, která chce řídit naše životy.

„Ona sedí v ouřadě, kterej má přímo hlavní cíl nás řídit. Přece to, co přichází z Bruselu, je vždy odůvodněno jako blaho pro nás. Vy jste tam ti hloupí v Čechách, pošlete nám vaše peníze, my vám je pošleme zpátky, ale tam, co my chceme. To je přesně ono. To přece říká ‚vždyť vy byste ani ty peníze neuměli dát tam, co patřej, tak nám je pošlete a my vám je pošleme na správné dotace‘,“ dal příklad Tlustý.

EU prý dnes ovládají noví komunisté, kteří sice neříkají takové hlouposti jako jejich předchůdci, ale v praxi se prý chovají oni noví komunisté stejně jako komunisté staří.

Poté moderátor Luboš Xaver Veselý přehodil tematickou výhybku a zeptal se Tlustého na Kosovo. A host začal poněkud ze široka. Připomněl, že v minulosti naši předci usilovali o to, aby vytlačili muslimy z Evropy. Současná EU a NATO však postupovaly zcela opačně a v Evropě pomáhaly budovat nový islámský stát – Kosovo. A pokud si to nerozmyslí právě lidé v těchto institucích, obyčejný člověk s tím podle někdejšího politika ODS mnoho neudělá.

Pár slov přidal i k OKD, které si koupil Zdeněk Bakala. Spolu s doly koupili hornické byty a neprodal je lidem za výhodnou cenu, jak to podle Tlustého sliboval. „A právě těmito byty si pomohl k velkým desítkám miliard. A na nájemníky se vykašlal,“ konstatoval Tlustý. Někteří politici, jako expremiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) prý možná věřili i tomu, že to Bakala opravdu udělá, ale ukázalo se, že se mýlili. Ale Tlustý si teď netroufá odhadnout, jak to bude dál. „Samozřejmě, to bude bitva právníků, tam půjde o větičky. Ale podstata toho podfuku je jasná,“ shrnul Tlustý.

Svůj komentář uzavřel úderem do ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Pokud Zaorálek říká, že odešel z jednání s čínským velvyslancem, protože velvyslanec mu neříkal pravdu a nedalo se to poslouchat, pak jde podle Tlustého především o Zaorálkovu propagandu, Zaorálek si rozjel vlastní kampaň a přemýšlí, do jakého politického tábora bude patřit příště.

autor: mp