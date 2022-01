Tlustý sleduje nástup Fialovy vlády: Hodně lidí mělo blbou náladu, teď zjistí proč. Nepokoje v celé zemi

reklama

Nová vláda ještě nezačala pořádně úřadovat a už má velké potíže. Začalo to diskusemi nad ministrem zahraničí Janem Lipavským a poté zvláštními výroky z pirátského fóra, nově prohlášením předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové, že Maďaři by měli vyhnat Orbána, či oznámením poslance Jana Farského, že odjede na půl roku na studijní pobyt v USA a na klíčová jednání bude létat. Úplně největší problém mají ale Starostové a nezávislí se svým financováním. Po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny se na jejich transparentním účtu začaly objevovat podivné dary. Opakované platby v rozmezí 100 až 200 tisíc od různých firem, ovládaných stále těmi samými lidmi. Předmětné společnosti mají buď sídlo na Kypru, nebo jsou z Kypru ovládány. Připomeňme, že STAN má funkci ministra vnitra, kterou vykonává předseda tohoto hnutí Vít Rakušan.

V roce 1997 kvůli tomu padla vláda

V roce 1997 vládla druhá vláda premiéra Václava Klause, koalice ODS, KDU-ČL a ODA. Rozklížily ji potíže s financováním ODS a čachry s účetnictvím. Už z výroční zprávy ODS za rok 1996 vyplynulo, že největšími sponzory strany byli Radžív Sinha z Mauricia a Maďar Lájos Bács, kteří údajně straně přispěli každý částkou 3,75 milionu korun. Jména byla smyšlená. V listopadu 1997 se ukázalo, že za fiktivními jmény se skrývá bývalý tenisový reprezentant Milan Šrejber, který se dva roky předtím podílel na privatizaci Třineckých železáren. Vedlo to k vnitrostranickým problémům uvnitř ODS, které vyvrcholily 28. listopadu 1997, kdy dvojice vlivných členů ODS, Jan Ruml a Ivan Pilip, vyzvala tehdejšího předsedu vlády Václava Klause – který byl zrovna v Sarajevu – k odstoupení z funkce předsedy strany. Výsledkem byl pád Klausovy koaliční vlády a vznik odštěpenecké Unie svobody, která však – na rozdíl od ODS – už dávno neexistuje. Mimořádné volby poté vyhrála ČSSD a premiérem se stal Miloš Zeman. „Teď je ale jasné, že vláda nepadne,“ upozornil Tlustý.

Tajfun, který přichází

„Toto je však úplná legrácka proti tomu, jaký tajfun přichází. Tato vláda vzniká v ekonomické situaci, která má jediné srovnání. Takhle vážné problémy byly jedině po roce 1989, po zániku východního bloku a řešení vzniklé situace. To byly také primárně ekonomické problémy. Východní blok se rozpadl proto, že zkrachoval, nebyl schopen ekonomicky pokračovat. Na počátku devadesátých let musely být provedeny reformy, které se s tím krachem vypořádaly. Najednou bylo všechno jinak. Tato situace se tomu bude přibližovat, protože se tady spojilo několik strašidelných vlivů,“ konstatoval.

Tím prvním podle něj je, že Andrej Babiš a jeho vláda udělali astronomický dluh. „Ohánějí se tím, že ho museli udělat kvůli covidu, ale to není pravda. Ty tisíce miliard byly vynaloženy jen ve zlomku na věci související s covidem, větší část byla motivovaná nákupem voličů, který nakonec nevyšel, ale vložili do něj stovky miliard korun. Druhým motivem všeho toho, co se kolem nás odehrává, je velký byznys pro vybrané lidi, kteří na tom astronomicky bohatnou. Tam také skončily stovky miliard na bohatnutí té hrstky. Tato vláda stojí před tím, že jí ta předchozí připravila rozpočet s dluhem 380 miliard, ale ještě předtím vyrobila tisíce miliard dluhů. A ten se musí splácet. Banky, které peníze půjčily, chtějí přinejmenším úroky každý rok. V předloňském roce byly úroky ze státního dluhu 40, za loňský rok by to mělo být kolem sedmdesáti a za letošní rok se očekává, že úroky ze státního dluhu přesáhnou sto miliard,“ objasnil. „Tyto peníze nová vláda musí nalézt. Jednoduše řečeno – někomu vzít. Buď je někomu vezmete, že ho více zdaníte, nebo tím, že mu něco nedáte, nebo něco nepostavíte. Vláda je v situaci, že musí hledat stovky miliard korun,“ upozornil.

Místo pěti najednou patnáct tisíc měsíčně splátka hypotéky

Druhý problém je, že astronomické dluhy vyvolaly kvůli tomu, že byly řešeny tištěním nových peněz, velikou inflaci, která zatěžuje celou ekonomiku i občany. „Pro lidi s nižšími příjmy bude růst cen těžko snesitelný. Veliká inflace vyvolává veliké úrokové sazby. Blíží se doba, kdy lidé, kteří mají hypotéky, zjistí, že pokud jakžtakž spláceli hypotéku s dvouprocentním úrokem, až jim skončí fixace, začnou dostávat dopisy, ve kterých bude napsáno, že nová úroková sazba je čtyři nebo šest procent. Pokud nějaká rodina splácela při dvouprocentní úrokové sazbě pět tisíc korun, najednou budou postaveni do situace, že budou muset platit deset nebo patnáct tisíc. Že toho někteří nebudou schopni, není těžké domyslet. To znamená, že exekutoři budou mít žně,“ předpověděl.

„Toto všechno přichází, něco už se stalo, něco bude pokračovat, něco bude sílit. Do toho Babišova vláda bez řečí schválila takzvaný Green Deal, což je dramatický růst cen energií, který už začal, ale má ještě dramaticky pokračovat. Vláda k tomu nic neříká, pouze že důsledky pro nejchudší bude řešit příspěvkem na bydlení. Tím mimochodem říká, že musí hledat další desítky miliard k tomu, co už jsem říkal,“ uvedl.

Nelze čekat obrat, dokud vládnou ti, kdo jsou nadšení z těch hrůz přicházejících z Bruselu

Najde vláda odvahu například odstoupit od nakupování energie na německé burze, což by se jednoznačně nabízelo? „Myslím, že tuto odvahu nemá. Dokonce to vypadá, že je přesvědčená o tom, že je to správně. Že jednotný trh energií je výborný, ať to stojí, co to stojí. Když někdo něco považuje za správné řešení, tak proti tomu nic neudělá,“ povšiml si.

Přihodila se nám podle Tlustého taková věc, že předchozí vláda sice mluvila často proti hloupým nápadům z Bruselu, ale fakticky je všechny přijímala. „Je pro to jednoduché vysvětlení. Když se pan dnes už bývalý premiér těšil na miliardy z Bruselu pro své firmy, těžko mohl fakticky proti Bruselu něco dělat. Měli ho v hrsti. Kdyby třeba odmítl Green Deal, tak by mu přiškrtili miliardy a bylo by po jeho slavném Agrofertu. Měli jsme tu vládu, které se to sice nelíbilo, ale nezbývalo jí nic jiného než je poslouchat. Teď přišla vláda, která je tím nadšená, že jsou to skvělé nápady, které z Bruselu přicházejí. Pro mě jako pro občana v tom není rozdíl. Jedni to dělali bez radosti a druzí s radostí. V každém případě to na nás dopadne negativně,“ je si vědom.

„Žádného obratu se nemůžeme dočkat, protože dokud budou vládnout ti, kdo jsou nadšení těmi hrůzami přicházejícími z Bruselu, nic proti tomu neudělají a nechají důsledky dopadnout na nebohého občana,“ domnívá se. „Očekávám veliké demonstrace po celé zemi, velikou nespokojenost, nepokoje. Budou se tu dít nepěkné věci. Tady v té zemi byla spousta lidí s blbou náladou. Tak teď se konečně dozvědí, proč ji měli,“ uzavřel Vlastimil Tlustý.



