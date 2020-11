To ČT neviděla: Kalousek sám sobě odebral slovo. A prosil Boha. Kubal zaskočen

reklama

Před kamerami České televize se ve středu večer sešli místopředseda ČSSD Roman Onderka, pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík a exministr financí Miroslav Kalousek.

Jako první si vzal slovo Onderka a hned přiznal, že v návrhu rozpočtu nejsou započítány některé změny, s nimiž ještě vláda počítá, jako je zrušení superhrubé mzdy. Sám přiznal, že se mu to nelíbí a kritizoval za to stávající ministryni financí v barvách hnutí ANO Alenu Schillerovou. „Poslanci si zaslouží, aby měli rozpočet hotový,“ poznamenal Onderka. „Jsem tu za koalici, ale to neznamená, že nejsem k některým věcem kritický."

„Vy jste dneska dokonce prohlásil, že jenom nezodpovědný blázen by se choval tak, jako se zachovala vláda, jejímž členem je vaše strana,“ připomněl Onderkovi moderátor Michal Kubal.

„Asi někomu moje upřímnost vadí, někteří se nad ní podivují, ale věřte mi, že jsem pořád stejný,“ pravil Onderka s tím, že Alena Schillerová odvedla nedokonalou práci. I pro tento nedokonalý polotovar však hlasoval, aby se Česká republika vyhnula rozpočtovému provizoriu.

A v tu chvíli do debaty vpadl Kalousek. Podle něj by bylo lepší mít po krátkou dobu rozpočtové provizorium než pracovat s tímto totálně nepovedeným rozpočtem.

„Dlouhé rozpočtové provizorium bez viditelného konce je veliký problém, to by tu zemi strašně poškodilo, ale třicetidenní rozpočtové provizorium s jasným koncem, s jasnou politickou vůlí, že na konci ledna Sněmovna schválí ten rozpočet, to absolutně žádný problém není,“ zdůraznil Kalousek.

V rozpočtu vidí dva opravdu velké problémy. Jednak ony daňové změny, o kterých vláda uvažuje a jednak je to současná druhá vlna koronaviru.

„Ty parametry rozpočtu, jak byly schváleny, už neodpovídají ekonomické realitě. Rozpočet je postaven na scénáři, který nepočítal s masivní druhou vlnou a nepočítal s restriktivními opatřeními, což znamená, že propad ekonomiky v letošním roce bude větší, než ten zářijový scénář předpokládá. To ale není kritika toho zářijového scénáře, ten za to nemůže. V té době to nikdo nevěděl. Růst pro příští rok bude pomalejší, než ten scénář předpokládá,“ upozornil Kalousek s tím, že se nenaplní příjmová stránka rozpočtu, se kterou kabinet ANO s ČSSD počítá. „Všichni vědí, že se nenaplní, tudíž vláda nebude mít k dispozici peníze, s nimiž na pevno počítá, a přesto pro rozpočet poslanci ANO, ČSSD a KSČM hlasovali.“

Poté Kalousek připomněl, že Alena Schillerová odmítla připravit listopadový výhled pro ekonomiku, což považuje za zásadní chybu. Schillerová argumentuje tím, že je doba tak nejistá, že nemělo smysl připravovat nějaký výhled, ale s tím Kalousek zásadně nesouhlasil. „Pochopitelně že se to odhaduje velmi těžko, ale ta listopadová prognóza by byla nepochybně mnohem přesnější, než ta zářijová,“ zdůraznil. „Můžeme se přít o to, co je špatný nebo dobrý rozpočet, ale asi se shodneme na tom, že nepravdivý rozpočet je špatně,“ vypíchl svou hlavní výtku směřovanou k Aleně Schillerové a vládním poslancům.

„Do toho ještě přijdou daňové změny. To se během těch třiceti dnů dalo všechno přepracovat a mohli jsme mít realistický rozpočet. Teď vplujeme do nového fiskálního roku bez kompasu a bez kormidla, protože nebudeme mít ani prognózu, ani rozpočet. Bůh s námi,“ pravil před kamerami Kalousek.

Vláda si podle něj ve středu schválila rozpočet na příští rok se schodkem 320, a přitom už rovnou ve středu věděla, že si lže do kapsy, protože věděla, že skutečný schodek bude mnohem větší.

Co tedy měla vláda udělat? Prý měla šetřit i na výdajové straně.

„Jestliže paní ministryně řekla, že v běžných výdajích ušetří ministerstva jednu miliardu, tak je to k smíchu. To je, jako kdyby se běžná rodina rozhodla, že za rok ušetří jednu korunu,“ nešetřil Schillerovou Kalousek.

„Ale já mluvím strašně dlouho,“ ozval se po chvíli a ohlédl se na poslance Mikuláše Ferjenčíka, který se ještě nedostal ke slovu.

„Už nebudete mluvit dlouho, to je zajímavá debata s vámi tady,“ poznamenal moderátor Michal Kubal.

Poté připomněl, že ve Sněmovně vystoupil také stávající ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), další sněmovní matador, a pálil do Kalouska, že udělal velkou chybu ve finanční krizi z let 2008 a 2009, provedl „tupé škrty“ a dnes kritizuje vládu, která to nedělá. Zaorálek proto vyjádřil názor, že dnešní pravicová opozice v čele s Kalouskem by se měla od současné vlády učit, jak v krizi investovat.

„Kdykoli se pan Zaorálek pustí do rozpočtové problematiky, já to radši neposlouchám,“ přiznal na to konto Kalousek. „Ta situace byla úplně jiná a my jsme investovali i v dobách krize mnohem víc, než investovala tato vláda v dobách konjunktury. To je prokazatelné,“ odvolával se Kalousek na čísla proporcí mezi růstem ekonomiky a růstem investic v dobách, kdy byl ministrem financí on sám, s časy, kdy státní kasu řídil Andrej Babiš jako ministr financí či dohlížel na Alenu Schillerovou jako její premiér.

„On neušetři ani korunu, ale já už mlčím,“ šil Kalousek do Babiše.

Když se konečně dostal ke slovu Ferjenčík, zkritizoval vládu za to, že rozpočet bude pravděpodobně jen tak tak schválen před koncem roku, a to to ještě není jisté. Navíc v tomto rozpočtu nejsou zahrnuty daňové změny. „A vláda se tváří, že peněz je nekonečno,“ kroutil Ferjenčík hlavou s tím, že až se jednou úroky zvýší, republice to může ekonomicky zlomit vaz.

Piráti by prý v žádném případě nedělali ukvapené daňové změny, protože pokud ve stávající situaci vypadne 70 miliard, bude to podle Ferjenčíka zásadní problém, na který by prý Piráti v době zdravotní a ekonomické krize nezadělávali. Pokud už by nějaké daňové změny prosazovali, zvýšili by slevu na poplatníka, což by podle Ferjenčíka pomohlo lidem mnohem víc než kouzla ANO a ČSSD se superhrubou mzdou.

V této situaci prý Piráti nejsou příliš ochotni jednat s ministryní Schillerovou.

„Vzhledem k tomu, jakým způsobem postupovala paní Schillerová v tom předchozím vyjednávání o změnách rozpočtu, kdy vyjednala, že bude rezerva na boj s pandemií, ale nakonec ty peníze použila na předvolební dárečky, když nepoužiji víc pejorativní slova, tak nejsme nakloněni tomu jednání,“ vysvětloval Ferjenčík. Připustil však, že může být tak zle, že i Piráti mohou být nakonec ochotni jednat.

Kalousek situaci shrnul: Vláda připravila rozpočet, který vůbec neodpovídá realitě. Do toho premiér Babiš předkládá daňové změny, a to bez dohody se svým koaličním partnerem. ČSSD kvůli tomu předkládá vlastní návrh daňových změn. To je podle Kalouska tak nepřehledná situace, že vlastně nevíme, co vláda chce.

Podle Onderky ale vláda ví, co chce. Chce se na jedné straně nějak vypořádat s krizí, což dnes musí dělat všechny vlády a současně chce naplnit programové prohlášení, kde se kabinet zavázal ke zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou pásem daně z příjmů ve výši 19 a 23 procent. Vedle toho by podle Onderky ještě vláda měla konsolidovat státní finance, a to jak faktickým zvýšením daní, tak úsporami na straně výdajů státu.

