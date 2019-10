To Jiří Ovčáček nezažil: Ještě se uvidíme, řekla mu velmi nezvyklá žena

Jiří Ovčáček uvedl, že v jeho talkshow už se objevili různí lidé, ale jasnovidka ještě ne, a zadoufal, že se o sobě něco dozví. Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 1539 lidí

Kupcová Sádlová řekla, že se svými schopnostmi se už narodila. Měla prý kvůli vizím těžké dětství. „Když jsem byla trošku větší a stále se to plnilo, příbuzenstvo znervóznělo, takže jsem byla vychovaná: ‚nikde to neříkej, mlč; a já jsem začla popisovat i mlhoviny barevné okolo učitelů, okolo dětí, okolo dospělých, příbuzných, takže maminka mě vzala i na oční, jestli to není nějaký problém,“ svěřila se. Prý jako malá nechápala, že to, co vidí, tedy auru, ostatní nevnímají. Doplnila, že u sebe předpovídat budoucnost nedokáže a v praktickém životě je prý absolutně nepoužitelná. Základem pro ni je, že se nepodbízí a výklady dává jen na požádání. Prý se jí lidé bojí. „A máte pravdu, já když vidím záznamy, já bych sama k sobě nešla,“ dodala.

Přiznala, že za ní chodí i politici. Prý se neptají jen na starosti společné s ostatními lidmi, ale i na politiku, například výsledky hlasování. „Když je třeba volební období nebo tak podobně, protože mě je to jedno, já beru všechny lidi stejně. Před pánem Bohem jsme si všichni rovni, někdo maluje obrazy, někdo zpívá, někdo dělá dobře svoji funkci, takže jak dopadneš pracovně, a už to jede,“ řekla jasnovidka. Fotogalerie: - Erdogan terorista!

Ovčáček pak spekuloval, jak by se svým darem uspěla v politice. „Ono to opravdu zní hodně nebezpečně,“ souhlasila Kupcová Sádlová a dodala, že má kamarádku soudkyni. „Já nad tím sedím celou noc, ty se podíváš do aury a vidíš, jak krásně lže,“ postěžovala si jí jednou. Z aury se prý opravdu dá vyčíst, že člověk před ní lže. Ovčáček uvedl, že používá i karty. Ale jasnovidka ho opravila, že karty jsou jen berlička. Prý by dokázala věštit i z pexesa.

Moderátor pak zkusil hypotetickou situaci, že by šla po Václavském náměstí a „zapla“ svůj dar. „Je to mišmaš, a hlavně to štípe. Štípe to, protože dnešní hektická doba má veliké daně v tom, že lidé jsou uspěchaní, vytrácí se lidskost čili ti lidi jsou jako ‚Uhni‘ a ‚Ať to stihnu‘, a jak pořád spěchají, tak ty aury jsou neklidný, nejsou hladký,“ popsala jasnovidka, proč se většinou davů straní. Prý nejde jen o Václavské náměstí, obecně je prý ve společnosti větší napětí než například před dvaceti lety. „Bohužel je to tak,“ poznamenala. Prý existují lidé, které rovnou odmítá. „Po telefonu slyším ten hlas, řeknu si, tak jak ty vypadáš, no, tak ty ne,“ popsala své uvažování. „Prostě je to člověk, který je nehodný, pokud má problémy, tak mě to nezajímá a vím, že si nezaslouží ani pomoc, tečka.“

„Já vám něco řeknu. Jste částečně skeptik. Jste báječnej moderátor a máte to tady vocaď pocaď. I přesto vás ta nuance navrtává a já pevně věřím, že u té kávy se sejdeme, já vám ukážu, jak se to dělá, a vás to bude zajímat,“ vyvěštila ještě moderátorovi, když se diskuze stočila k věštění z kávové sedliny.

