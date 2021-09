To Pekarová těžce ponese. Ringo Čech ji takto napodobil

reklama

„Já mám rád Okamuru, to řeknu. Pro jeho ráznost a přímost. Okamura nemění názory,“ ocenil hudebník a dodal, že se mu zamlouvá i Zuzana Majerová Zahradníková, šéfka Trikolóry. Nemohl si ovšem vzpomenout na jméno, takže ji popsal jako „skvělou ženskou, co má tři jména“ a Xaver nadhodil, že by to mohla být Markéta Adamová Pekarová.

Z té si naopak František Ringo Čech dělal legraci. „To je ta, jak tam vždycky stojí takhle, to je velká legrace. Jeden mluví a... Proč tam jsou? Proč tam těch šest lidí je?“ narážel zřejmě na společné tiskové konference SPOLU. A sám si odpověděl: „Aby je maminka viděla. Stydí se udělat: Haló, babi.“

František Ringo Čech napodobuje Markétu Adamovou Pekarovou

Naopak další slova chvály měl pro šéfku Trikolóry: „Pregnantně mluví, mimo to, že je to pěkná ženská. Ví, co říká. Takhle já jsem si vždycky představoval Miladu Horákovou. Doufám, že tak neskončí. Ale je to skvělá ženská.“ Jména dělala Ringo Čechovi potíže i nadále, protože Roberta Šlachtu měl v paměti uloženého jako hraběte Monte Christa nebo také mstitele. „Ten si bude vyřizovat účty. Já jsem zvědavý, pokud ho nezhltnou. Je otázka, jak je na tom ekonomicky. Jestli se bude mstít nebo se nechá udobřit.“

Xaver se vrátil k tiskovým konferencím a připomenul, že i František Ringo Čech býval poslancem za ČSSD. „Tuhle ostudu jsem nedělal. To by si Miloš (Zeman) nikdy nedovolil nás pozvat za něj,“ prohlásil a dodal, že někteří přítomní politici se při konferenci „tváří příšerně“ a „bloudí očima po místnosti“.

Pak se naoplátku umělec zeptal Xavera, který nechtěl prozradit koho volit bude, ale řekl, že nebude volit nikoho, kdo táhne ČR „na Brusel“. Doplnil, že dlouho volil ODS, ale ta ho prý několikrát za sebou podvedla. Ringovi Čechovi na ODS vadí, že se zbavila Václava Klause mladšího. „Strana, která nesnese takového člena, nemá vůbec právo na život,“ nebral si servítky ve svém vyjádření.

Co se týče rady, koho mají lidé volit, tak bývalý poslanec řekl, že radil, ale jeho rady nepadly na úrodnou půdu. Dodal, že volí tak, jak by volil jeho otec, protože je staromilec a držel s rodinou basu. „Tak jsem si myslel, že i moji vnuci a moje děti řeknou: Tatínku nebo dědečku, koho budeme volit? Houby! Volí všichni. A syn mi říká: Nemluv jim, tati, do toho, jsou to dospělý lidi, ať si volí koho chtějí. Jenže oni jsou strašně naivní. Oni budou volit Piráty, tak jsou blbý, Xavere, rozumíš. A nemůžu jim to vymluvit.“

Pokud jde o neúspěch ČSSD, Ringo Čech za ním vidí zradu Miloše Zemana od těch, kteří mu vděčili za své pozice.

„Lidem se nedaří špatně. Není to zásluha ani jedné ze stran. Je to zásluha toho, že lidé jsou pracovití, spořiví, snaží se, každý se snaží zvelebit to, co má. Z jejich práce a potu je, že je ta republika jakž takž,“ řekl dále a kritizoval nedávné zadlužení jako zadlužení dětí a vnuků. „Vir je záminka,“ nenechal se zviklat Xaverovými argumenty. „Musíme si zvyknout na to, že to je prostě chřipka. Přibyla nám další chřipka, je třeba ji tak brát,“ vyjádřil se o koronaviru a zmínil slova „jednoho docenta“, že nákazu odnesou neočkovaní a staří s nemocemi. „Ale ta smrt je přirozená, smrt je součást života. Tu nemůžeme prostě ničím zastavit,“ doplnil.

