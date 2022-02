To bouchne. Očkováním to jen začalo. Strach z hněvu Čechů

reklama

Anketa Měl by ombudsman Křeček skončit za výrok, že Romové si za svou bytovou situaci můžou sami? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20662 lidí



Přestože nyní již nový kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) uvolnil pravidla pro neočkované, zavedená expředsedou vlády Andrejem Babišem (ANO), a zaznívají hlasy o blížícím se konci většiny restrikcí, občané podle Zahradila na dobu nucení lidí k vakcinaci nezapomenou. „Ač je to pro mě nepochopitelné, nemohu nevidět, kolik antiestablishmentového potenciálu se na tomto tématu (vakcinace, pozn. red.) vyrobilo. Ten nikam nezmizí, jen si najde jiné téma. Inflace a energetická nejistota to jen přiživí,“ varuje europoslanec.



Předpovídá tedy, že současná nálada ve společnosti už se změnou vlády a uvolněním restrikcí jen tak nezmizí: „Bude už jedno, kdo vládne – všichni budou ti ONI, co napřed chtěli všechny očkovat, pak chtěli zemi zavléct do války a nakonec cenzurovat nesouhlasné projevy.“ Fotogalerie: - Tábor lidu

Politický matador přitom vzpomíná, že by si nepamatoval podobně napjaté tendence ve společnosti od pádu komunismu. „Takhle výbušná směs tu od roku 1989 nebyla. A pozor – není to jen ČR, ale celý Západ,“ upozorňuje.



Společenské pnutí podle Zahradila nepřišlo ze dne na den a vakcinace se jen stala jakýmsi „katalyzátorem“. „Je to širší, hlubší. Tlak budí protitlak,“ podotýká s tím, že pnutí jde i společně se snahou o „trvalou delegitimizaci čehokoliv, co se jen odchýlí od hlavního proudu“ – právě k tomu v Česku mají podle něj přispívat i „šílenosti“ z produkce Centra proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra.



Jako příklad „šíleností“ Zahradil poukázal například na analýzu této instituce, která se zabývá varováním, že je středoevropská identita součástí „protizápadního narativu na kvazi mediální scéně,“ a instituce v něm bije na poplach s tím, že „vedle klasického chápání středoevropského prostoru jako společné identity a politického celku v posledních letech v České republice stále častěji dochází i ke zneužívání tohoto konceptu zejména v kontextu snah negativně se vymezovat vůči dalším zemím a nabourávat politické vazby na naše spojence“ a „koncept středoevropské identity je politicky zneužíván v boji proti Západu zejména aktéry prosazujícími kremelské a prokremelské zájmy“.

Fotogalerie: - Za mír





Podle analýzy se tak děje například poukazováním na „selský rozum“, který má být „stavěn proti údajným výstřelkům Západu zejména v oblasti kulturních témat (např. gender, ekologie, ‚politická korektnost‘ apod.)“. „Uvedená témata jsou často záměrně nadhodnocována co do dopadu na většinovou společnost právě proto, aby se mohla stát prostředkem vymezení se vůči Západu, v této souvislosti často reprezentovaného Evropskou unií, částečně i Spojenými státy americkými (např. diskusí o rasismu a hnutí Black Lives Matter). Tato dichotomie vytváří karikaturní představu čistého a nezkaženého prostoru ‚normální‘ střední Evropy a ‚zkaženého‘ a ‚zdegenerovaného‘ Západu,“ varuje instituce pod Ministerstvem vnitra.



Zahradil podobné analýzy ohodnotil příměrem, že „to už je jak McCarthy“.

Fotogalerie: - Šibenice před sněmovnou

Vyjádření europoslance ke společenskému pnutí v návaznosti na tlak k vakcinaci přišlo po příspěvcích novináře Petra Kamberského, jenž je překvapen tím, jak se v Evropě liší počty občanů jednotlivých států Evropské unie, kteří se nechali naočkovat proti covidu-19 alespoň dvěma dávkami. „Jezdíme stejnými auty, jíme stejné jogurty, a někteří dokonce pijeme i stejné víno. Co se týče materiálního bohatství, tak některé ‚východní‘ země (jako Česko) jsou na tom už lépe než některé ‚západní‘ (Španělsko, Portugalsko, Řecko, Kypr). Sovětské impérium, které východ Evropy ovládalo pouhých 40–44 let, se zhroutilo před 33 lety. Jak je možné, že jsou rozdíly tak veliké a rostou tak jednoznačně s každým dalším poledníkem?“ fascinovalo jej, že se Středoevropané na rozdíl od obyvatel jižních států EU příliš do vakcinace proti koronaviru nehrnou.



Kamberský nastínil, že by tato rozdílnost mohla panovat kvůli slabé víře v instituce na východě a jihovýchodě Evropy v rámci několika faktorů. Jako možné faktory jmenuje „totalitu a nadvládu cizího impéria“ společně s „nepříliš radostnými dějinami posledních tří dekád, kde korupce a divoký kapitalismus nedůvěru ještě rozšířily“, či provázanost s římským křesťanstvím nebo „odlivem mozků“ ve východní Evropě.

Podle zastánce svobody slova Vlastimila Veselého, který působí v rámci Společnosti pro obranu svobody projevu, jsou však podobné úvahy úplně mimo, jelikož se očkování u nás „plně ověřenými vakcínami na jiné choroby“ těší dlouhodobé důvěře a na proočkovanosti proti covidu-19 podle něj nelze podobné závěry usuzovat. „Země střední a východní Evropy měly historicky vyšší počet povinného očkování, lidé zde na to byli zvyklejší. Ale těmto vakcínám a lžím kolem nich nevěří,“ podotkl.





Psali jsme: Zahradil (ODS): Pokus o další „europeizaci“ trestnosti tzv. nenávistných projevů je šlápnutím vedle Turów? To díky EU, vysvětloval Petříček Zahradilovi. Ten si mohl hlavu ukroutit Zahradil vykoupal Pekarovou. Fotka, která ji vůbec nepotěší Pozérské pako Novotný, soudruh Slánský také podporoval šikanu, než pro něj přišli. Starosta to schytává kvůli kauze Djokovič

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.