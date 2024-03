To bude legrace. O „dezinformacích“ vznikne film. Hrají Vetchý a Hrušínský, natáčí Hřebejk

reklama

Filmové dílo režiséra Hřebejka Výjimečný stav je komedie pojednávající o vlivu dezinformací. „Zrovna točíme komedii o dezinformacích s Ondrou Vetchým v hlavní roli... Výjimečný stav. Premiéra v říjnu,“ uvedl krátce na platformě X.

Učinil tak v reakci na komentář Romana Koláře, který si stěžuje, jak „dezinformace“, především pak ve spojitosti s válkou na Ukrajině, názorově ovlivňují jeho blízké okolí. „Chudák máma, každý den musí od všech kolegyň v práci poslouchat, jaký je Vetchý hrozný parchant, Ukrajinci fašisti, kterým platíme válku z našich peněz, vláda zlodějská, a od jedné, že by se mělo octovat. Toto udělaly roky dezinfa, DŘÍVE TO NEBYLO!“ píše ve svém příspěvku.

Zrovna točíme komedii o dezinformacích s Ondrou Vetchým v hlavní roli... Výjmečný stav. Premiéra v říjnu. — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) March 16, 2024

Objevily se i polemiky, že film s takovou tematikou nemusí být ve společnosti vítán a nakonec ani schválen. „Snad neskončí v trezoru,“ poznamenal jeden z diskutérů.

Jan Hřebejk svou reakcí ujistil, že u tohoto filmového díla cenzura nehrozí. „U nás NENÍ cenzura. A ten film je trošku víc dada a sebeironie než satira. Autor scénáře Výjimečného stavu je Milan Tesař, spoluautor České sody a Zeleného Raoula, akorát je to modernější,“ upřesnil filmový režisér.

U nás NENÍ cenzura. A ten film je trošku víc dada a sebeironie, než satira. Autor scénáře Výjimečného stavu je Milan Tesař, spoluautor České sody a Zeleného Raoula, akorát je to modernější. — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) March 16, 2024

Herec Vetchý, který má být hlavní hvězdou komedie, dlouhodobě vystupuje na podporu Ukrajiny. Je spoluzakladatelem sbírky Drony Nemesis, z níž finanční výtěžek putuje na techniku, která má Ukrajincům pomoci v bojích. Vybrat chce na drony 100 milionů korun.

Kvůli Ukrajině se dokonce dvakrát popral a jemu i jeho rodině chodí výhrůžky. Vysvětluje si to tak, že lidé nechápou, že není za tyto názory a postoje nikým placen. „Je to prostě služba vlasti. A nic za to nečekám. Nic. Výhrůžky se musejí brát vážně. Když je nebudeme brát vážně, tak se velmi dobře stane něco podobného, jako když nám vyhrožuje Rusko. Nebudeme na to vůbec připraveni,“ řekl Vetchý v rozhovoru pro Aktuálně.

Poté, co Vetchý natočil reklamní klip na podporu dodávek dronů na Ukrajinu, stal se podle svých slov terčem útoku proruských dezinformátorů na sociálních sítích. Tam kolovala fotomontáž Vetchého v khaki tričku se znakem pluku Azov.

Dalším, kdo si ve filmu Výjimečný stav zahraje, je také herec, režisér a principál Jan Hrušínský, velký kritik současné opozice, prezidenta Miloše Zemana či ruského prezidenta Vladimira Putina. Účastníky velkých protivládních demonstrací na Václavském náměstí označoval za „partu magorů“.

Před časem režisér Jan Hřebejk na platformě X vyjádřil obavy, že demokracie je v naší zemi ohrožena a lví podíl na tom podle něj má přílišná kritika současné vládní garnitury, která nás přivede do rukou stran jako ANO, SPD a KSČM, které nás podle něj povedou zpět do totality. „Začínám mít intenzivní pocit, že k ohrožení demokracie a cestu k totalitě v naší zemi dláždí nejen činnost extremistických stran a hnutí, ale abnormální nespokojenost s obyčejnou, nedokonalou, neakceschopnou a nepřitažlivou, svárlivou, neatraktivní každodenní politikou demokratických stran, které po jakémkoli přešlapu hned ‚nemůžeme volit‘,“ napsal Hřebejk ve svém příspěvku.

