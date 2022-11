To bude mrzení! Babiš v Pardubicích nakousl téma Rusko. Odsoudil Rakušana. A sklízel potlesk

reklama

Ve čtvrtek večer zaplnili sál zdejší restaurace Na Rozkoši U Kulatý báby hlavně senioři a lidé vyššího věku. Redakce jich napočítala kolem 120. Spolu s Babišem přišly na scénu i chlebíčky, řízky, uzeniny, sýry, jablečný závin a další pochutiny. Než bývalý premiér dokončil sotva deset minut úvodního slova, všechno jídlo bylo téměř rozebráno. Svoji řeč věnoval hlavně kritice současné vlády. Tvrdil, že její politici jsou většinou z Moravy, a tak v pondělí a v pátek nepracují – proto také přesunuli jednání vlády z pondělí na středu.

Jeho kritika mířila také k „nesmyslnému navýšení základní sazby“ Českou národní bankou a krokům pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN za jednání v době energetické krize. Šéf hnutí ANO uvedl, že české firmy nemohou konkurovat jiným, jestliže mají nejdražší elektřinu a nejvyšší úroky. „Představy, že porazíme inflaci 15- až 20procentní nezaměstnaností, že lidé přijdou o práci, že se zastaví investice, růst a zahraniční investoři nepřijdou, jsou skutečně zvláštní,“ řekl Babiš přítomným.

Bývalý premiér na setkání s občany. Foto: Zuzana Koulová

Dále zmínil boj s covidem – nebýt jeho, expremiérovi by se prý podařilo porazit korupci. Zrušení superhrubé mzdy označil jako zásluhu o navýšení úspor Čechů. Znovu vyjádřil svoji nevoli se zrušením elektronické evidence tržeb. „Nyní je EET zrušeno a vracíme se do starých časů, kdy se řemeslník začne ptát, zda na fakturu nebo bez faktury,“ uvedl. Připomněl, že kompetence prezidenta jsou malé: „Ale pokud bude prezident aktivní, vláda by konečně mohla alespoň s prezidentem mluvit, když nemluví s nikým – nemluví s občany, nemluví se svazy a je velice těžké získat s nimi nějakou schůzku, mluví o pozicích a o všem hlasují. Prezident nemá kompetenci odvolat vládu, ale může sehrát pozitivní roli ve prospěch občanů,“ podotkl.

Babiš: Lobbing, obchod? Já mám absolutně čistý stůl

Prohlásil rovněž, že od vstupu do politiky ve funkci ministra financí má absolutně čistý stůl: „To je štve, jsem neovlivnitelný kandidát, který nebude brát žádné peníze od sponzorů jako ostatní, nikdo mě nemůže uplatit, nikdo mě neovládá a nikdo na mě nemá vliv, to je absolutně vyloučeno. Na rozdíl od kandidátů, kteří budou hájit zájmy ve prospěch v byznysu, lobbingu, a tak dále. Pokud nevěříte, můžete se zamyslet nad tím, že poslanec Marek Benda navrhnul snížení daní pro společnost SAZKA – tedy pro Komárka. Celkem 1,3 miliardy korun v časech, kdy lidé nemají peníze. Už dnes SAZKA platí málo v porovnání s jinými zeměmi. SAZKA měla zůstat v rukách českých sportovců. Je jasné, že jsou tu lobbistické zájmy, což je u mě samozřejmě vyloučeno, proto i celé prezidentské volby a debaty budou o mně. Na debaty nechodím, protože i tak tam o mně mluví. Já s nimi mluvit nepotřebuju, mě znají všichni, já jezdím za vámi,“ shrnul s tím, že by se ve funkci prezidenta věnoval možnosti pomoci českým firmám.

Vyzval také k jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou. „Když byla Karibská krize a stáli jsme před třetí světovou válkou, tehdejší prezident Spojených států Kennedy si telefonoval s Chruščovem a odvrátili konflikt na poslední chvíli. Je důležité, aby existovala komunikace. Rusko je agresor, ale myslím si, že je potřeba začít mluvit o míru. Věřím tomu, že co říká bývalý prezident Donald Trump, byl jsem s ním pětkrát v životě, že za něj by tato válka nebyla. Já myslím, že má pravdu. Je to o lidech, Česká republika má předsednictví v unii, škoda, že premiér toho nevyužil více, aby se více angažoval v problémech Evropy. Evropa nemá jen problém s Ukrajinou, ale i miliony jiných. A Evropa se nepoučila z covidu a závislosti na vakcínách. Teď zase nejsou léky, a kde se vyrábějí? V Indii a v Číně. Nejsou náhradní díly, suroviny, čeká se na auta, obklady, léky, na všechno,“ vypočítával za plné pozornosti přítomných.

Diskuse s občany v Pardubicích. Foto: Zuzana Koulová

Evropa si podle Babiše neuvědomuje, že Green Deal je passé a že konec uhlí je nesmysl. Uhlí měl nahradit plyn, ale po konfliktu s Ruskem je jasné, že se tak nestane. „Místo aby Green Deal zrevidovali a odmítli dosavadní způsob, je dnes uhlí nad zlato a čeká se na něj měsíc. Zase je tu hrozba, že budeme závislí v životně důležitých věcech. Celé by se to mělo přehodnotit. Premiér Fiala nám loni v prosinci sliboval, že nikdy nedovolí, aby Evropská unie schválila ukončení výroby aut se spalovacími motory. Jak to, že to odsouhlasili? Auta se budou vyrábět všude kolem mimo Evropskou unii a my akorát poškodíme náš průmysl a naše zaměstnance a dopadne to na nás negativně,“ varoval.

Chaos v cenách energie i zastropování

Následně vyzval přítomné, aby se ptali na to, co je zajímá. „Nepřipadá vám, že ČEZ jsou lichváři? Teď mi o 200 procent zvedli zálohu na plyn. Mně připadá, že je to podnik lichvářů. Platila jsem 4100 korun zálohu na plyn, ale přišlo vyúčtování na 6100 a se zálohou 6900 korun. Šla jsem na ČEZ, kde jsem neobstála, ale poslali jsme reklamaci. Vystavili mi nové zálohy na sedm tisíc korun! A včera mi přišlo, že mám platit 3600. Kdo si ze mě dělá blázny? My jsme dva důchodci a máme měsíčně 30 tisíc korun. Jak mám žádat o podporu, když je v tom takový chaos? Volala jsem Jurečkovi (Marian, šéf lidovců, pozn. red.), který mi to třikrát zvedl a radil mi, ať jdu na sociálku. Řekla jsem mu, aby se snesl ze zlatého obláčku a sedl si, nebo chodil mezi lidi jako vy, abychom jim to mohli ukázat,“ vyjmenovala žena z publika.

Andrej Babiš jí na otázku, zda ČEZ nejsou lichváři, přitakal a pak reagoval: „Je to chaos, řekla jste tolik čísel, že jsem v tom ztracený. Oni měli zkrátka zastropovat cenu na 1500 korun za megawatthodinu pro všechny občany i firmy a bylo by vyřešeno. Už loni jsem navrhoval odpustit poplatky za obnovitelné zdroje 590 korun za megawatthodinu, teď po roce to údajně udělají. Je v tom chaos, ohledně zastropování i dodatečného danění. Proč to dali obchodníkům? Teď nemají motivaci stanovit dobré ceny, protože vědí, že vše nad stropovanou cenu jim zaplatí stát a je jim jedno, za kolik elektřinu prodají. Domluví se s výrobcem a stát bude navíc platit zbytečně. Zastropování je vysoké a přichází pozdě. Měli to udělat už dávno v březnu a měli zastropovat i zálohy,“ tvrdil šéf ANO.

Na to se jeden ze starších mužů zeptal, co je podle Babiše důvodem, že zastropování cen elektrické energie bylo nastaveno na straně dodavatelů, nikoliv u výrobců. „Co za tím stojí?“ ptal se. „Zlé jazyky tvrdí, že naši zemi ovládají tři výrobci elektřiny, ale nebudu je citovat. Kritizoval jsem to vždy,“ uvedl Babiš. V diskusi také padlo, že ČEZ zdražuje elektřinu, zatímco ohlásil osminásobný zisk oproti loňskému kroku.

Proti strašákům

„Kde berete sílu bojovat proti těm strašákům?“ vystoupila jedna ze seniorek a přerušil ji hlasitý potlesk ostatních. „Kolikrát jsem si říkala, že by z toho každý člověk onemocněl. Byla jsem celkem ráda, že volby dopadly, jak dopadly, ať si to vychutnají, aspoň odpočívejte,“ doporučila volička bývalému premiérovi. Další dotazy přišly ze zadních řad. Jednoho ze seniorů zajímalo, zda Babišovi poradci apelují, aby se při budoucích debatách nenechal unést jako v minulosti. „Sleduji také komentáře Okamury, který některé věci komentuje dobře a na jeho slovech nevidím nic tak závažného, jako co z něj dělají. Dělí vás jen názory na setrvání v Evropské unii. Jaký je váš názor na vystoupení z Evropské unie? Jinak vám přejeme, aby vás příště nevyprovokovali,“ popřál a znovu se ozval potlesk.

Diskuse s občany v Pardubicích. Foto: Zuzana Koulová



„Už v oznámení kandidatury jsem slíbil, že budu pozitivní, nebudu komentovat své kandidáty a budu hodnej. Někteří mě mají rádi za to, jak mluvím a mluvil jsem pravdu. Akorát u debat, kde mi stokrát opakují, že jsem podepsal Green Deal a proč jsem ho podepsal, tak jsem startoval. Nabídek do debat je tolik, že bych jen chodil debatovat, ale o čem? Já budu debatovat raději s vámi, ne s nimi. Vždyť kdo z nich má politické zkušenosti? Tady jsem opět České televizi odpovídal na provokativní otázky a lži, tak snad jsem to zvládl,“ vysvětlil.

K předsedovi hnutí SPD Tomiu Okamurovi řekl, že na rozdíl od něj nechce, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie, protože je členství výhodné. Jako negativní příklad uvedl Velkou Británii, která čelí následkům odchodu. „Ale musíme bojovat za naše zájmy a nesmíme dovolit, aby členské státy zkrátka ztrácely suverenitu. Okamury jsem se ale dokonce zastával při jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Ministr zahraničí kritizoval Okamuru, jak si to může dovolit, ale Okamura má mandát voličů, byl řádně zvolen, takže nechápu, o čem ministr mluví. Evropská unie je důležitá, dostáváme peníze a je jasné, že Brusel nás o ně chtěl připravit a diktovat nám, na co je máme použít,“ poznamenal.

Kolaboranti?

„Je nás tady spousta a všechny nás zajímá jedna otázka: Jak dokázat sundat tuhle pětikoalici? My víme, že nemáte šanci proti nim…“ přerušil posluchačku další potlesk: „…ale důvodů by se našlo poměrně dost. A pak mne zajímá váš osobní názor, jak se stavíte k Rakušanovi a tomu, co udělal v náš státní svátek, kdy pověsil tři úžasné prapory vedle sebe? Líbilo se vám to, vy byste to jako premiér schválil? Premiér to schvaluje, protože se vlastně nic nestalo a Rakušan to neudělal špatně. A kdo to platí? Kdy tohle skončí? Měl jste schůzku s prezidentem? Nenapadlo prezidenta, že by přemýšlel odvolat vládu?“ chtěla odpovědi. Nutno ke kontextu uvést, že ministr vnitra Vít Rakušan vyvěsil instalaci na budovu svého úřadu, na níž byl mezi českou a ukrajinskou vlajkou vyobrazen ruský prezident Vladimir Putin v černém vaku na mrtvá těla.

Andrej Babiš nejprve vysvětlil, že prezident nemá pravomoc odvolat vládu a na výzvy k referendu reagoval oznámením, že Česko nemá zákon o referendu, aby se vůbec mohlo konat. Podotkl také, že premiér s ministrem zahraničí jsou nejdůležitější osoby ve vládě a funkce by měli vykonávat zkušení lidé. Ohledně ministra zahraničí Jana Lipavského z Pirátů se to prý nepovedlo. „K těm vlajkám… ve státní svátek by tam samozřejmě měla být naše vlajka, a to, co předvedl Rakušan je nechutné…“ mluvil už do nejhlasitějšího potlesku toho večera Babiš: „…aktivistické a absolutně nepřijatelné a úplně zbytečné. Nevím, proč to dělají. Naopak bychom měli propagovat naši vlajku a ministr vnitra by měl řešit migraci…“ nestačil dokončit předseda ANO a z publika se začaly ozývat výkřiky.

„A zase jedou do Polska! Proč tam pořád jezdí, co tam pořád řeší ta vláda? Tady je kupa problémů a oni jedou do Kyjeva?“ rozčílil se jeden z přítomných pánů. „Kolaboranti!“ vykřikl mu do toho další. „To je katastrofa! Je mi z toho na blití! A Česká televize ukazuje, jak premiér zase jede do Kyjeva, kde to jsme? To je katastrofa!“ zakončil první z nich. „Hanba!“ ozvalo se následně.

„Já s vámi souhlasím, že vláda se málo stará o problémy našich lidí, měli by se starat více, ale bohužel. Je pravda, že premiér slíbil získat peníze pro ukrajinské uprchlíky v Evropské unii a evidentně se mu to nepodařilo. Státy, které uprchlíky přijaly, jako Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko nebo Německo, nedostaly nic. Přitom Evropská unie přispívala Řecku, Itálii a dalším zemím na zvládání nelegální migrace. Dávali jim miliardy euro a tady to premiér neobhajoval. On se nehodí na tu funkci, on by byl dobrý na jiný věci, možná prezident,“ sdělil s úsměvem Andrej Babiš. Na závěr podotkl, že není možné, aby stát řídil ministr financí, který jen vykřikuje, že nemá peníze. Vadí mu také, že vláda nevyhodnocuje své programové prohlášení, zatímco jeho předchozí vláda tak činila každý půl rok. „Jsou moc potichu a není je slyšet. Jen málo,“ dodal.

