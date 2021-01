To by byl konec. Hamáček o nouzovém stavu. S Richterovou odsoudili Rusko

reklama

„Rozhodně není čas na nějaké rozvolňování. Musím říct. že když jsem sledoval debatu, jak někteří politici ve Sněmovně podmiňovali další pokračování nouzového stavu rozvolňováním, tak jsem měl pocit, že žijí na úplně jiné planetě. .. To je cesta ke zničení českého zdravotnického systému a ke zničení těch lékařů a sestřiček, kteří a které tam pracují z posledních sil,“ řekl Hamáček. A poukázal na to, že s ohledem na britskou mutaci čínského viru, která je nakažlivější, volá německá kancléřka Angela Merkelová po tom, že možná bude nutné ještě zpřísňovat protikoronavirová opatření.

„Já jsem mnohokrát upozorňoval, že pokud skončí nouzový stav, tak skončí schopnost vlády bojovat s touto epidemií. Pokud kdokoli jiný chce rozvolnit ta opatření a nechat tu epidemii, ať tady řádí, tak za to potom musí nést odpovědnost,“ varoval Hamáček. Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 4% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 6% Strana, která má nejvíc mandátů 90% hlasovalo: 14440 lidí

Richterová uznala, že Česko je na tom z hlediska úmrtí na covid opravdu špatně, je nejhoprší na světě. Ale podle pirátky nelze přehlížet také to, že řada lidí v pandemii trpí ekonomicky, bojí se chodit na testy a bojí se setrvávat v karanténě. „My potřebujeme obecně zvýšit ochotu lidí chodit na testy a ochotu chodit do karantény. To jde jen cestou pozitivní motivace, jinak to nejde,“ zdůraznila Richterová.

Hamáček jí dal za pravdu a konstatoval, že ČSSD dlouhodobě volá po tom, aby lidé dostali při karanténě 100 % platu a ne méně. „Ale my v té vládě máme jen 5 ministrů z 15,“ upozornil Hamáček.

Zdůraznil také, že od podzimu významně narostl počet úmrtí v Česku a pokud vidíme, že nedochází k většímu počtu autonehod, tak je jasné, že ta úmrtí jsou spojená s covidem.

Richterová uvedla, že vláda zesložiťuje programy pomoci a nenaslouchá opozici, která by podle Richterové ráda táhla s vládou za jeden provaz. „I když ne každý má rád pana Babiše, tak v té krizi jsme všichni společně,“ volala před kamerou Richterová.

Hamáček se bránil, že on s opozicí komunikuje, ale celková odpovědnost padá na bedra premiéra Babiše. „Pan premiér zvolil postup, prosadil si ho, já jsem se od počátku netajil tím, že bych preferoval jinou variantu, ale pan premiér si to prosadil, takže to je odpovědnost pana premiéra,“ zdůraznil Hamáček.

Richterová Hamáčka nešetřila a konstatovala, že zaspala vláda jako celek. „Tam asi není žádným tajemstvím, že v průběhu léta ta příprava neprobíhala. To zadání pro vytvoření registračního systému k vakcinaci přišlo 22. prosince,“ upozornila pirátka s tím, že i vakcinační systém se měl řešit už od léta, což se nedělo.

Hamáček poté varoval před otevíráním škol.

„Obecně platí, já si zatím stojím, že kdykoliv jsme otevřeli školy, tak nám to číslo vyletělo nahoru. Já jsem zvědavý, jak si to mezi sebou ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství vyříkají, protože to jsou ty odborné resorty,“ dal od tohoto rozhodování Hamáček ruce pryč.

Richterová nabídla jinou cestu. „Jsou země, které nechaly školy otevřené a současně podporují home office a testování ve firmách, což vede k tomu, že nemají tak vysoká čísla jako u nás,“ připomněla. Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 3% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 4% Díky za vše, co jste udělal 5% Jeho odchod mě nechává klidným 84% hlasovalo: 11820 lidí

Došlo i na povinnost zavést nošení respirátorů kupříkladu v MHD. Podle Hamáčka je toto možné jen ve chvíli, kdy bude v Česku k dispozici dost respirátorů za regulované ceny. „Hlavně se nesmí stát, že na to ti lidé prostě nebudou mít, že místo respirátorů přestanou kupovat jídlo. Němci si to mohou dovolit, protože mají velmi solidní daňový systém a mají tedy k dispozici i solidní systém pomoci,“ řekll Hamáček.

Jedním dechem dodal, že pokud tady hnutí ANO, ODS, SPD a komunisté prohlasovali snížení daní zaměstnancům, tak pak ten stát má méně prostředků, aby pomohl těm, kteří to potřebují. „Pokud tady chceme mít rumunské daně, no tak budeme mít i služby na úrovni Rumunska,“ varoval Hamáček.

V souvislosti s očkováním Richterová připomněla, že premiér Andrej Babiš na začátku nahlas říkal, že si očkování bere na starost, protože právě on zvládá mikromanagement. Ale když se ukazuje, že ten systém rezervací selhává, tak najednou pan Babiš hází vinu na někoho jiného. „Ty chyby je třeba přiznat,“ vyzvala premiéra Babiše pirátka.

„Já nemohu souhlasit s tím, že tady selhává systém očkování. My jsme připraveni, jen prostě není vakcína. Ten systém registrace měl problémy při náběhu, ale šmahem to vyhazovat z okna, to mi přijde nezodpovědné,“ bránil se okamžitě Hamáček.

„Ale my jsme ty seniory vystavili zbytečnému stresu,“ zlobila se Richterová a zdůraznila, že celý systém mohl fungovat přátelštěji.

Hamáček konstatoval, že by mohlo pomoct, kdyby Rusko a Čína požádaly o certifikaci svých vakcín v EU, aby mohla EU posoudit, jak jsou jejich vakcíny bezpečné. „Ale ty země to prostě neudělaly,“ upozornil Hamáček.

Richterová je prý nakloněna tomu, aby mohl ruskou nebo čínskou vakcínu dostat ten, kdo je ochoten to riskovat. Ona by prý ruskou a čínskou vakcínu bez předchozí certifikace v EU neriskovala. „Já ne,“ řekla jasně.

Poté se oba hosté pustili do Ruské federace za to, jak se režim prezidenta Vladimira Putina choval k demonstrantům, kteří se v sobotu zastávali nejvýznamnějšího ruského opozičního politika Alexeje Navalného.

„Takto se prostě nechová stát, který se nebojí vlastních občanů. Celá věc kolem Navalného je obrovskou ostudou Ruské federace. Napřed pokud o otravu opozičního politika, pak průtahy s tím, aby odjel do Německa a ve chvíli, kdy se z Německa vrátí, tak ho zavřou za to, že odjel do Německa, ale on tam odjel, aby neumřel,“ pravil Hamáček. „To, že jsou lidé ochotni jít ven protestovat, i když je venku mínus 50 stupňů, což bylo v Jakutsku, tak to ukazuje, že to ty lidi opravdu štve,“ dodal ještě.

Předseda ČSSD Hamáček se tak postavil po bok ministrovi zahramičí Tomáše Petříčka. Společně počínání ruských úřadů odsoudili.



Richterová dala Hamáčkovi s Petříčkem za pravdu.

