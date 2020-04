To by se Fiala z ODS... Zeman v rádiu na nečekané téma. Dva údery Bruselu

reklama

„Vše je v pořádku. Mám tady normální práci, stejně jako na Hradě, s tím rozdílem, že tady je o něco více klidu,“ řekl úvodem Zeman, který v současné době pobývá v Lánech. Hradní prostředí mu sice chybí, ale podle svých slov ví, že se tam brzy vrátí.

Ministryně Alena Schillerová (za ANO) dnes uvedla, že předloží zítra na vládě návrh státního rozpočtu se schodkem 300 miliard korun. „Dalo se to čekat, že bude potřeba více peněz. Začátkem května o tom budu s paní ministryní Schillerovou mluvit. Vetovat tento návrh nebudu, nicméně budu upozorňovat na to, že i v tomto rozpočtu by se mělo šetřiit. Tři roky upozorňuji na to, že vyhazujeme 30 miliard korun každý rok na dotace na solární elektrárny, tak se zeptám paní ministryně, jestli právě teď není čas je z toho rozpočtu vyhodit,“ uvedl.

„Nevěřím médiím, právě proto si občas přečtu svůj oblíbený teletext. Na tom teletextu máte tabulku 28 zemí a ta tabulka obsahuje počet zemřelých na počet obyvatel – a my jsme na prvním, tedy nejlepším místě. Těsně za námi je Izrael. Měli bychom na to být hrdí a mít z toho radost. Měli bychom poděkovat jak vládě, tak občanům, neměli bychom měnit užitečnou a efektivní strategiii. Řekl jsem, že lidský život má vyšší hodnotu než přehnané urychlení těch omezující opatření,“ sdělil následně prezident k aktuální koronavirové situaci.

Zeman přislíbil, že podepíše navýšení schváleného ošetřovného na 80 procent. V té souvislosti se zmínil o opozici, která podle něj v současné době jenom poštěkává. „A bohužel sama nepředložila, a je mi to líto, žádný seriózní alternativní prrogram, ať už se týká zdravotnictví nebo ekonomiky. Já si myslím, že naše opozice výrazně selhala a nemá cenu ji komentovat,“ uvedl.

Své pak řekl i k nošení roušek. „Varoval bych občany, kteří nenosí roušky, před 10tisícovou pokutou, která jim hrozí. Zárroveň bych je požádal, aby vydrželi ještě měsíc nebo měsíc a půl,“ řekl Zeman. „Rouška není ten největší problém, který jsem v životě měl,“ sdělil Zeman s tím, že vnímá světlo na konci tunelu.

A co otázka hranic, jak celou věc hlava státu vnímá? „Já sám zastávám názor, že hranice by měly být uzavřeny rok, nikoliv dva roky. A to proto, aby výjezd nevyvolal vlnu epidemie, obzvlášť, když pojedete do zemí, kde epidemie ještě neskončila. Doporučuji lidem, aby si vychutnali krásy České republiky,“ sdělil Zeman, že on sám pojede na Vysočinu.

Zeman následně uvedl, že je pro to, aby stát vstoupil do některých krachujících firem. „Dělají to i v USA,“ řekl. „Ti, kdo blábolí, že je to nacionalizace, by si měli uvědomit, že podobný postoj zaujala americká administrativa, a tu určitě nemůžete podezírat z bolševismu – u General Motors. A když se postavil podnik na nohy, zase podíl odprodali,“ uvedl.

Když se jej redaktor Frekvence 1 zeptal na to, co si myslí o nenahlášené zabijačce v penzionu v Osvětimanech, který patří kancléři Vratislavu Mynářovi, prezident se rozzlobil. „Dověděl jsem se následně o ní a četl jsem to i v Blesku, ale vážil jsem si Frekvence 1, a teď vidím, že jste bulvární stanice. Ale jednu větu, protože více za to nestojí, vám řeknu. To prase nebylo nemocné, to prase bylo hladové. A to prase bylo hladové proto, protože penzion je zavřený, a neexistují zbytky potravin a prase by umřelo hlady. A prosím vás, pojďme od toho a bavme se o důležitějších věcech,“ dodal.

Následně se hlava státu vyjádřila k otázce, zda chtít kompenzaci za nemoc od Číny, pokud se prokáže, že unikla z jejich laboratoří. „Tak žádejme kompenzaci od Velké Bitánie za nemoc šílených krav, žádejme od afrických zemí kompenzace za ebolu, protože ta se zcela evidentně rozšířila z Afriky. Prosím vás, epidemie přicházejí a odcházejí, a konspirační teorie jsou spíše komické a ubohé. Ale já vám jednu nabídnu. Kdysi se říkalo, že je to proto, že Číňani jedí netopýry a dělají z nich polévku, teď se vytvořila nová teorie, která říká, že ta epidemie vznikla od luskouna, který má prý velmi chutné maso. Prirmátor Hřib chce přivézt do Prahy luskouna z Tchaj-wanu, tak snad ho nepřiveze. Četl jsem teď docela hezký vtip, který říká, že v Číně se jí všechno, co létá, s výjimkou letadel; a všechno, co je pod zemí, s výjimkou metra,“ uzavřel tuto otázku prezident.

Ruský prezident Vladimir Putin odložil kvůli koronaviru oslavy konce druhé světové války. „Já jsem přijal pozvání pana prezidenta Putina a předpokládám, že tato slavnost se místo 9. května uskuteční v září – a dává to i logiku, protože, jak víte, v září skončila drruhá světová válka. 9. května jen v Evropě,“ řekl Zeman.

Následně také pochválil i Českou televizi za dobrý počin vysílání pro seniory ČT3. A vzkázal omilostněnému Jiřímu Kajínkovi, aby si uvědomoval, že má po jeho milosti sedmiletou podmínku a nezavinil třeba dopravní nehodu, neboť by se musel do vězení vrátit.

Další otázka mířila k možnému udělení státního vyznamenání ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD). „To by se pan Fiala z ODS divil. Státní vyznamenání nikdy neudělím aktivnímu politikovi. A Honzovi Hamáčkovi přeju, aby zůstal aktitvním politikem, i když tím přijde o vyznamenání. Právě jeho vystupování, jeho aktivita mě vede k závěru, že by bylo skvělé, kdyby i po parlamentních volbách pokračovala tato koalice,“ dodal.

Zeman odpovídal i na otázku, zda je svět schopen se z koronavirové krize poučit. „Přál bych si, aby přehodnocení hodnot v některých případech nastalo. Velmi bych si přál, aby Evropská komise přestala bláznit s takzvaným Zeleným údělem. Místo fiktivního boje proti klimatické změně je třeba oživit ekonomilu,“ sdělil příklad.

Závěrem se vyjádřil i k referendu o vystoupení z EU. „Řekl jsem, že jsem zastáncem referend, a nevidím důvod, aby se omezovala tematika těchto referend. A na druhé straně jsem také řekl, že kdyby bylo referendum o vystoupení z EU, hlasoval bych proti,“ řekl s tím, že dnes večer se chystá ještě prostudovat materiál svého zahraničního odboru o tom, jak postupují jednotlivé země v boji s koronavirem. „A i když komplex těchto opatření je v zásadě podobný jako český komplex, tak mohu s radostí opakovat, že jsme první a nejlepší,“ uzavřel.

