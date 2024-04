To by se jim líbilo... Okamura před lidmi o největším podvodu evropského superstátu

reklama

„Nás v SPD je přes deset tisíc, patříme mezi největší politické strany a hnutí v České republice. Jsme v každém okrese, v každém okresním městě, máme 500 zastupitelů po celé České republice, v řadě měst a obcí jsme součástí vedení těch měst a obcí a nemůže být naší jinou ambicí, než abychom šli výš a snažili se být součástí příští vlády, součástí silného výsledku při volbách do Evropského parlamentu, abychom mohli naplno prosazovat náš politický program," řekl úvodem debaty Okamura.

„Když už mluvím o Evropském parlamentu, tak jsem si přečetl, že mi jeden člověk napsal někam na moje sítě: ,Proč kandidujete do Evropského parlamentu, když jste proti EU, nebo jste euroskeptici? Peníze vám nesmrdí.' - Tak jsou to skutečně zoufalé argumenty podporovatelů a zastánců Fialovy vládní pětikoalice,“ rozpovídal se.

V této logice by se dalo říci, že když nesouhlasí s Fialovou vládou, tak by neměli kandidovat do Poslanecké sněmovny. „To by se jim líbilo,“ dodal za smíchu. „Dát jim bianco šek a nechat jim dělat, co dál chtějí, tedy ničit naši republiku. Tak to tedy ne. Právě proto, že jsme nespokojeni s tím, jak funguje vláda v České republice, právě proto, že jsme nespokojeni s tím, jak funguje Evropská unie, tak kandidujeme,“ ujistil. Přenechat křesla v europarlamentu Fialově koalici podle něj rozhodně není dobrý nápad.

A kromě toho voliči SPD si ze svých daní Unii platí také a mají právo říct, co si představují.

„Takto hloupý argument, co argumentují podporovatelé Fialovy vládní pětikoalice, nebo možná i oni sami, dokonce, tak to opravdu na to snad nemůžeme nikdo logicky uvažující naskočit,“ myslí si Okamura.

„Jsme jediné a tím pádem i nejsilnější vlastenecké a konzervativní a v eurospektické frakci v Evropském parlamentu. Identita a demokracie se jmenuje. Spolu s Marine Le Pen, která je na prvním místě v preferencích ve Francii. Jsme tam spolu s Matteem Salvinim, který je vicepremiérem a ministrem dopravy v Itálii, jsme tam společně s Geertem Wildersem, který vyhrál volby v Holandsku a jsme tam s dalšími silnými partnery, jako jsou rakouští Svobodní, také číslo 1 v preferencích, je to ale také německá AfD a další,“ jmenoval předseda SPD.

Samozřejmě, že země od země mají ty strany různý program. Jsou tam různé programové rozdíly. „Ale shodujeme se na jednom. A proto jsme ve frakci. Chceme co nejužší spolupráci suverénních a svobodných evropských států bez diktátu Bruselu,“ zdůraznil.

„Prosazujeme volný pohyb osob. Pochopitelně, občanů evropských zemí, ne nelegálních migrantů, to je snad každému jasné,“ zmínil dále.

„Jsme pro volný pohyb zboží, kapitálu, služeb. To je v pořádku. Ale všechny ostatní věci bychom si měli, včetně migrační politiky, včetně dalších pravidel, bychom si měli rozhodovat sami na základě politické reprezentace, která vzejde z demokratických voleb v národních státech. Takže my nechceme izolaci, my chceme spolupráci. My jsme proevropští, ale nejsme prounijní,“ vysvětlil.

Říkat o unijních věcech, že jsou „evropské“, to je podle něj finta zastánců superstátu. „Ale na to jim samozřejmě neskočíme,“ ujistil.

„Vznikají takové šílenosti, že Green Deal, který vymysleli tady v EU a o kterém nám vůbec neřekli v době referenda vstupu do EU, ani o tom, že se úplně změnily podmínky pro euro... Přece o tom nebyla ani řeč. Co to je za argumenty, že před 20 lety jsme hlasovali pro přijetí eura. Tak pojďme udělat o euru referendum znovu. Když jsou si tak jistí. A uvidíme, jak to dopadne. SPD je jedinou stranou v parlamentu, která prosazuje referendum o mezinárodních smlouvách. Spoustu lidí se ptá, jaký je rozdíl mezi hnutím ANO a SPD. Poměrně zásadní,“ ujistil.

Přesahy jsou podle Okamury v tom, že oba chtějí citlivý sociální stát a aby slušní lidé měli peníze. „To je určitě zásadní věc, kde se určitě můžeme dohodnout a chceme o tom mluvit, chceme se domluvit a chceme spolupracovat na tom, abychom vytáhli z bryndy Českou republiku, co tady za dva roky způsobila Fialova vláda. Ale zásadně se lišíme v mnoha zásadních věcech. Hnutí ANO trvale, opakovaně a od počátku, i v této době, podporuje posílání peněz a zbraní Ukrajincům. Hnutí SPD je jedinou stranou v parlamentu, která je proti posílání peněz a zbraní Ukrajincům. Chceme mír a mírová jednání. Chceme normální životy a nechceme bídu a válku," dodal Okamura.

„Podívejte se, čeho dosáhli ti podporovatelé války za dva roky. Zamrzlý konflikt. A byl jsem jediný, kdo na to upozorňoval před 2 lety a stal jsem se terčem mnoha útoků, vyhrožování smrtí, takže jsem musel dostat přes svoji nevoli 24hodinovou policejní ochranku, protože mi neustále vyhrožovali smrtí. A dokonce byly fyzické útoky na můj dům. Neustoupím ani o krok a půjdu dál za programem SPD, aby Česká republika byla pokud možno nejvyspělejší zemí na světě," řekl Okamura. Podle něho konflikt nemá vojenské řešení.

Lídryně Trikolory Zuzana Majerová následně hovořila o kandidatuře do Evropského parlamentu. „Kdyby opravdu dělali svou práci dobře, tak by se nemuseli dostat do situace, aby vytvářeli pseudokauzy, lhali o nás, ostrakizovali, zakazovali, vyhazovali z práce atd. To už si člověk připadá jako v těch padesátkách, kdy běžely ty procesy. Myslím ale, že je to pozitivní zpráva, protože kdybychom pro ně neznamenali volební ohrožení, tak se o nás ani nezmíní," podotkla Majerová.

Evropský parlament podle jejích slov dramaticky zasahuje do životů nás všech. „Já když jsem odcházela z Poslanecké sněmovny v roce 2021, tak už přes 60 procent zákonů, které jsme v té Sněmovně schvalovali či odmítali, byly implementace a nařízení z EU. V roce 2021 - 60 procent. Teď, v současnosti, je to již 80 procent. Takže na místo toho, aby český parlament a poslanci a ti legislativci vytvářeli zákony pro naši lidi, tak přes 80 procent toho, co se děje na Malostranském náměstí, v Poslanecké sněmovně, jsou věci, které jsou zaslány přímo z Bruselu,“ rozčílila se.

Je podle ní důležité to lidem říkat. „Ve chvíli, kdy český parlament o sobě ve své vlastní Praze rozhoduje jen z 20 procent a jinak plní příkazy, tak tady se už dávno nemůžeme bavit o jakékoliv suverénní, samostatné, svéprávné České republice," podotkla Majerová.

