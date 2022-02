To bychom museli vystoupit z EU. Ceny elektřiny: Expert jasně

reklama

Ceny elektřiny i plynu jsou vysoké, ale Mecenauer odhaduje, že s koncem topné sezóny může cena klesnout. Ale nemusí. Bude záležet na tom, zda se rozhoří válka mezi Ruskem a Ukrajinou. Ale zatímco u plynu existuje naděje na pokles ceny, u elektřiny musíme podle odborníka na pokles ceny zapomenout.

„Když se podíváme na ceny povolenek, tak ty zase atakují maxima. K předpokladu, že se cena elektřiny sníží někdy v příštím čtvrtletí, jsme proto skeptičtí. Na rok 2023 se nyní její cena pohybuje kolem 140 euro za megawatthodinu, zatímco v letech 2015 až 2019 jsme byli zvyklí na cenu kolem 30 až 40 euro,“ upozornil expert.

„Je to konglomerát různých efektů a za tím vším stojí překotná snaha po dekarbonizaci nejen elektroenergetiky. Samozřejmě, že dekarbonizace je v pořádku, překotná je však špatně. ... Ale od systému emisních povolenek, pokud bychom technicky vzato nechtěli vystoupit z EU. To je absurdní a naprosto šílená představa,“ pokračoval Mecenauer s tím, že odchod od systému emisních povolenek by vyvolal velký konflikt mezi Prahou a Bruselem. „Odejít od systému emisních povolenek, to by znamenalo obrovský konflikt s EU, který si Česko nemůže dovolit,“ dodal.

Poplatek za vypouštění CO2 se podle něj měl vymáhat od všech subjektů, které vypouští CO2, tedy nejen od velkých firem, ale také od domácností. Ale tento poplatek by musel být jen nízký. Teprve v roce 2060 by měl být poplatek tak vysoký, aby produkci CO2 hodně znepříjemnil. Pak by všichni věděli, co přijde v určitém čase a jak se na to připravit.

Problém je podle Mecenauera v tom, že kupříkladu v Německu někteří investoři vsadili na to, že ceny povolenek budou vysoké a budou brojit proti snížení ceny.

Jedním dechem však dodal, že umělé snižování ceny elektřiny, ať už ze stran státu nebo od firmy ČEZ, by zadělalo na opravu velký problém a vracelo by nás to do časů socialistické regulované ekonomiky, která drhla. Představa, že by dnes byly nějaké velké marže na výrobě elektřiny, je v podstatě chybná,“ upozornil Mecenauer. „Cena by měla být výsledkem soutěže. A pokud chce stát vykompenzovat vysoké náklady, které sám zavinil svou politikou, potom je možné v některých případech sáhnout do sociálního systému,“ dodal.

