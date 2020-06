To byl výrok: Kalousek v ČT uhodil o Putinovi a Zemanovi. Brusel že je Moskva? pokračoval

reklama

Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová oznámila, že z původně plánovaného čtyřicetimiliardového schodku státního rozpočtu se stane schodek pět set miliard, jinými slovy dluhy všech Čechů, Moravanů a Slezanů se jen za letošní rok prohloubí o půl bilionu korun. Schillerová, která za stav veřejný financí odpovídá, to přičítá koronaviru.

Kalousek ve veřejnoprávní televizi poznamenal, že dluh může být nakonec ještě vyšší, protože v tuto chvíli nevíme, jak hluboká je hospodářská propast, do které se celé Česko řítí. „Nebyla by to taková tragédie, kdyby ty prostředky byly vynaloženy rychle a efektivně, o čemž tedy silně pochybuji,“ rýpl si do vlády Andreje Babiše (ANO). Bojí se navíc, že podobnou sekeru zatne tento kabinet i v příštích letech, a to bude velký problém.

Kováčik dal Kalouskovi za pravdu v tom, že státní dluh poroste, protože nevíme, jak hluboký propad nás čeká.

Farský se vrátil ještě před koronavirovou krizí.

„Předně je potřeba říct, že už na konci února letošního roku byl rozpočet v nejhorší kondici od roku 1993. Ještě dlouho před tím, než přišly dopady koronakrize, náš stát hospodařil nejhůř za celou historii trvání České republiky, takže on na to měl vykročeno. To je způsobeno tím, že se na to v minulosti nijak nepřipravil a ty roky hojnosti jsme tady prohospodařili na zbytnělém státu,“ rozzlobil se.

Odmítl však tipovat, jak hluboko česká ekonomika padne. Věří, že i když to může být hodně hluboko, Česko se z toho nakonec vzpamatuje. Problém je, že vláda nepředstavila žádný plán, jak Česko postavit zpět na nohy. „Vláda si půjčuje jen na dárečky,“ nešetřil Babiše a jeho kolegy Farský.

Kováčik konstatoval, že vláda, která se ve Sněmovně opírá právě o hlasy komunistů, dělala co mohla, chránila zdraví občanů a teď se prý snaží pomoct ekonomice. „Problém bude, pokud bude vláda dělat takovou politiku, aby se ty deficity opakovaly v podobných řádech i v příštích letech,“ varoval komunista.

Kováčik se tak vzácně shodoval s Kalouskem.

Všichni tři pánové se shodli na tom, že vláda udělala dobře, když zatáhla za záchranou brzdu a vydala řadu zákazů a příkazů. Kalousek by prý kabinet nekritizoval za přijatá opatření, ale za to, jak o nich informoval. A za to, jak poté informoval i o jejich postupném rozvolňování. „Co by se vládě tolerovat nemělo, byly nepravdy a klamání veřejnosti, toho se bohužel často dopouštěla,“ pravil Kalousek.

„To znamená, že vy byste lidem říkal pravdu?“ chtěla vědět moderátorka Daniela Písařovicová.

„Ano,“ odvětil prostě Kalousek. „Já si myslím, že to je nezbytné právě pro tu důvěru,“ doplnil ještě.

A totální selhání prý vláda předvedla v rychlosti poskytování ekonomické pomoci firmám.

Pánové se poté neshodli na tom, zda je správné nutit obchodníky s potravinami, aby prodávali až 85 procent českých potravin. Zatímco podle Kováčika je na tuto věc třeba tlačit i legislativně, podle Kalouska si to musí přát v prvé řadě zákazníci, ti nakupují potraviny.

„Ta rovnice je potom nesmírně jednoduchá. Pokud omezíte zákonným způsobem konkurenci, tak snížíte výběr a zvýšíte ceny,“ opřel se Kalousek o ekonomické zákony volného trhu známé již řadu let. „Samozřejmě zvýšíte zisky agrobaronů, kteří ten trh rychle přeobsadí svými výrobky. Jinými slovy, ti, kteří si tu regulaci přejí, si přejí vyšší zisky agrobaronů. Ti, kteří si tu regulaci nepřejí, hledí na zájmy zákazníka, aby měl co nejširší výběr a co nejnižší cenu,“ dodal ještě.

Farský dal Kalouskovi za pravdu. „To, co spotřebitel má najít v obchodech, je to, co tam sám chce najít a ne to, co mu vláda určí, že tam má najít. Tenhle návrh, který říká: my vám řekneme, co si máte kupovat, protože vy to asi sami nevíte, je jako z minulé doby,“ odsoudil tuto legislativní snahu.

Kováčik tuto kritiku odmítl s tím, že tento zákon pomůže českým zemědělcům, českým zpracovatelům i českým obchodníkům.

Nakonec se pánové pohádal kvůli slovům šéfa KSČM Vojtěcha Filipa o československých legionářích. Filip v rozhovoru pro ruské armádní noviny konstatoval, že čeští občané mají pochopení pro to, že ruská strana nepečuje o některé pomníky našich legionářů, protože ti nijak nepřispěli k uskutečnění Velké říjnové socialistické revoluce.

Podle Kalouska a Farského byl tento výrok za hranou. Filip podle nich neměl právo mluvit za občany. Mohl říct jen tolik, že to takto vidí on sám, ale neměl by jménem dalších lidí pošlapávat památku našich legionářů.

Kováčik svého stranického šéfa bránil s tím, že Filipovy výroky byly v ruských novinách zkresleny. Konstatoval také, že v tomto sporu přilili olej do ohně i politici, kteří nechali z náměstí Interbrigády na Praze 6 odstranit sochu sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva.

„Ta protiruská atmosféra, která se tady vytváří ve značné části obyvatelstva, může budit dojem, že Sovětský svaz byl div ne viníkem druhé světové války a že Rus je největší nepřítel pod sluncem i ostatními planetami a to přece není,“ zaznělo z úst Pavla Kováčika.

„Přece Putin označil NATO, jehož jsme členem, za svého nepřítele,“ kontroval okamžitě Farský.

Kováčik na to konto sáhl ke standardní komunistické obhajobě Ruska a poukázal na to, že Rusové po světě mají jen málo vojenských základen, zatímco NATO jich má řadu.

A v tu chvíli se neudržel Kalousek.

„Putin zase tolik těch základen mít nepotřebuje, má-li v některých zemích pátou kolonu, jako jste třeba vy. Tím nemyslím vás osobně, ale KSČM také. Na Pražském Hradě najdeme pátou kolonu rovněž. Nepotřebuje tu základnu, protože tu má dost ochotných domácích pomocníků,“ vypálil Kalousek.

Ostře se vymezil vůči lidem, kteří říkají, že riziko nepředstavuje Moskva, ale Brusel. „Obávám se, že to je velmi nebezpečné heslo a že by mohlo připravit naše děti o perspektivu,“ uzavřel Kalousek.

