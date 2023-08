To byla Partie... Rakušan, Okamura a křik. Létaly i hyeny a zrůdy

Setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) s lobbistou Nejedlým bylo nevhodné, uvedl v pořadu Partie CNN Prima News ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle něj je to odpovědnost ODS a bude chtít slyšet vysvětlení ministra Blažka. Druhým hostem pořadu byl lídr SPD Tomio Okamura, který na Rakušana začal křičet v otázce dvou znásilnění žen v Praze a v Plzni, kdy mimo jiné zopakoval Rakušanovi to, co už napsal na sociálních sítích. Že je lidská hyena a zrůda.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) se v minulém týdnu setkal s lobbistou Martinem Nejedlým. Tvrdí, že se schovával před bouřkou, přesto s Nejedlým strávil pět hodin.

„Tento typ setkání není vhodný. I kdyby trakaře padaly, vlétl jsem do restaurace, tak bych si určitě nesedl k člověku, jako je pan Nejedlý. Setkání člena vlády s tímto člověkem vhodné není. Budu se o tom určitě bavit s panem premiérem, je to zodpovědnost ODS,“ poznamenal k setkání ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Nepopřel, že Blažek v minulosti vyjednával, aby vznikla vláda. Odmítl však cokoliv vzkázat ODS, aby Blažek ze své pozice rezignoval.

„Já vůbec nevím, proč se kdo kde schází. Zajímá mě, co dělá vláda pro občany, víme, že vláda škodí. Nějaké dílčí problémy, dílčí zkoušky... Upřímně věci, které potřebujeme řešit, kriminalita...“ sdělil Okamura ke schůzce.

„Seznam Zprávy je nedůvěryhodný server. V případě, že je jiné téma, odpovím jiným médiím,“ reagoval na zjištění o schůzce, s nímž přišel právě server Seznam Zprávy, ale do odpovědi, zda mu vadí schůzka Blažka s Nejedlým, se nehrnul. Moderátorka Terezie Tománková na otázce, zda mu vadí schůzka Blažka s Nejedlým, trvala.

„Mně je to poměrně jedno. Pan Rakušan odsouhlasil migrační pakt, to mi vadí víc. Až bude pan Nejedlý odsouzen, až bude prověřen, tak dobrá... Já se s ním nescházím, nemá žádnou funkci, nevím, co tam řešili. Já nevím, proč tam pan Blažek byl,“ dodal Okamura.

Řeč byla i o dvou útocích cizinců na ženy, ke kterým došlo v uplynulých dnech v Plzni a v Praze. Rakušan v tomto případně odmítl kolektivní vinu i kritiku za to, že odmítal zveřejnit národnost obou pachatelů. Obává se obchodování s nenávistí.

„Byl jsem připraven na to, že tady bude pan ministr Rakušan lhát. Nikde jsem nic o kolektivní vině nenapsal,“ sdělil v reakci Okamura a odmítl i to, že by se nesměla zveřejňovat národnost pachatelů. „Vy jako politik národnost říct můžete. Vy jste národnost Ukrajince uvést mohl, jste na straně toho útočníka. Já hájím oběť, slušné české občany, proti narůstající ukrajinské kriminalitě. Proto jsem napsal, že jste lidská hyena a zrůda, za tím si stojím. Jak jste mohl napsat, aby byla oběť v pořádku? Vy jste úplně mimo realitu! Ta oběť nebude nikdy v pořádku,“ rozčílil se Okamura.

Křik a marná snaha moderátorky

„Čekal jsem, že Tomio Okamura bude křičet. Tomio Okamura šíří jako trojský kůň ruské narativy. Naše země zůstává bezpečnou zemí. Ty dva případy odporného násilí policie vyřešila a já jsem na ně pyšný. Rozdmýchávání toho strachu, který tady děláte, pak vede k tomu, že důchodci kladou klády na koleje. Šíříte nenávist, používáte silná slova," reagoval Rakušan a odmítá, že by bylo nutné zveřejňovat národnosti pachatelů, protože podle něj policie přistupuje ke všem pachatelům trestných činů stejně.

Okamura následně poukázal na to, že vláda přijala neřízené množství migrantů z Ukrajiny. „Mě zajímá bezpečnost českých občanů,“ řekl Okamura.

„Mě taky,“ odvětil Rakušan.

Okamura však trval na svém a zopakoval ještě problémy s migračním paktem, které podle něj nastanou.

„Nebuďte hulvát,“ řekl pak Rakušan Okamurovi, když mu Okamura neustále skákal do řeči, aniž by Rakušanovi umožnil doříct větu.

Moderátorka Terezie Tománková se marně snažila diskusi korigovat, vzdala to po několika napomínáních. A oba muži se překřikovali, aniž by jim diváci mohli rozumět. Padala slova jako „kolektivní vina“, „lžete“ a další. Okamura se vůči moderátorce ohradil, že mu řekla, aby mlčel.

Blázen Rakušan?

„Vy vůbec nezvládáte funkci ministra,“ útočil dále Okamura na Rakušana a poukazoval opět na velký nárůst migrace v Česku. „Myslíme si, že by se měly hlídat hranice, aby měli Češi volný průchod. Ale to, co zažívají lidé na jihu Moravy, bojí se chodit ven,“ konstatoval Okamura.

Mezi Ukrajinci jsou podle něj dobří i špatní lidé. „Ale vám se to vymklo rukou, kriminalita bude pokračovat. Do značné míry jde i o ekonomické migranty, jezdí na Ukrajinu na dovolenou, dostávají tady sociální dávky,“ podotkl Okamura.

„V téhle době roste podíl ukrajinských domácností, které mají příjmy z práce,“ zastával se Ukrajinců Rakušan.

„Vy nejste český ministr, vy jste ukrajinský ministr. Čeští občané se v České republice necítí jako občané dobře. Nejsem proti cizincům, jsem sám napůl Japonec. Tím neřízeným přijetím migrantů jste způsobili sociální pnutí. Teď se vymlouváte a házíte to na někoho jiného,“ podotkl Okamura.

„Vy byste přeci pro to měl mít pochopení, vy jste člověk, který ukázal, že sem přijde, nějaký typ migrace má smyl, že se tady člověk uplatní,“ řekl Rakušan.

Okamura se však rozhorlil, že maminka je z Moravy. „Ten člověk je blázen. To snad není možný. Vy už scházíte hodně nízko. Zlínský kraj je v cizině? To už je blázen,“ opakoval Okamura.

