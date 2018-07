To, co se děje v Brně, je strašné! Vstup do politiky oznámil právník, který se nebojí říkat, co si myslí. A hned přidal několik pikantností

„Vážené dámy, vážení pánové - nazrál čas. Je to již pět let, co jsem odešel ze sféry financované z veřejných rozpočtů do sféry ryze soukromé a od té doby nejen zde více či méně veřejně hodnotím politické dění - a to zejména dění komunální, v Brně a okolí. Delší dobu slyším, že není koho volit a musím říct, že např. na úrovni parlamentních voleb se ani mně nevolí snadno. Tzv. pravice prosazuje levicová témata, nominuje levicově smýšlející kandidáty a celé je to - ehm... divné. Co se děje v Brně divné není. To, co se děje v Brně, je strašné,“ píše Tomáš Tyl na úvod svého facebookového příspěvku.

„A můžeme jít bod za bodem, událost od události, den za dnem poslední 4 roky - ale nikdo nevymaže ostudy typu "neskutečně úspěšná replika Německého domu na Moravském náměstí", která stovkám pamětníků připomněla hrůzy německého teroru - ne, nezlobte se, neřeknu "nacistického teroru", protože nikdo z pamětníků neřekne "Nacistický dům". Nikdo nevymaže finanční čachry okolo "výstavy" aut na nám. Svobody (hloupě skrýváte ziskový projekt za ušlechtilé cíle), nikdo nevymaže prosazování zjevně nekompetentních osob do funkcí ředitelů městských příspěvkovek nebo naopak velmi trapná odvolávání/ dosazování různých vedoucích (Tichá, Peška...), kdy se městské odbory a potažmo příspěvkové organizace staly penězovody z veřejných rozpočtů do soukromých rukou. Jasně - "za reklamu". Díky, vím, o čem mluvíte - skoro 5 let jsem makal jako právník v Brněnském kulturním centu, p.o., následně přejmenovaném na TIC Brno. Co se dělo po roce 2013, natož nyní...,“ mluví o podivnostech a kamarádšoftech v Brně Tomáš Tyl.

Tomáš Tyl poté mluví o nedobrém zážitku z roku 2016, kdy za ním do Brna na návštěvu přijeli příbuzní, kterým musel vysvětlovat, proč je brněnská kostnice v tom stavu, ve kterém je. I to je prý jedním z důvodů, proč se rozhodl kandidovat za hnutí Brno Plus v letošních komunálních volbách. „Můj projev doposud neuvidíte, protože není natočen - operace hrtanu atd. mi to nedovolily. Takže vězte, co Vám v těch necelých 30 vteřinách chci říct podle vzorů, jaké Brno+ zaujalo: "Jsem Tomáš Tyl. Jsem právník a pracuji v advokacii. Nelíbí se mi dotační klientelismus zavedený současnou koalicí. Nechci multikulturalistické projekty. Chci město, které financuje rozumné projekty a má efektivní samosprávu,“ vzkazuje čtenářům Tomáš Tyl.

O něco později si Tomáš Tyl vzal na paškál kauzu Pussy Riot a Evropského soudu pro lidská práva, který podle Tyla měří dvojím metrem.

„Evropský soud pro lidská práva se nemůže zastat Čecha ubitého v Británii řetězem, protože ESLP může rozhodovat jen o tom, zda v rámci procesu bylo nějak porušeno právo nebo ne. Rozumíte, jo? Ale když jde o výtržnost v ruském kostele, tak jde o porušení svobody projevu a uuuuužžžž to jede. Chápu, strkat si mražené kuře do vagíny je základním lidským právem a jako takové musí být chráněno nejvyšším evropským justičním orgánem,“ píše Tomáš Tyl.

Poté popisuje, v čem je vlastně případ Pussy Riot jedinečný, že se mu dostává od Evropského soudu pro lidská práva zastání. „Pokud by tomu někdo nerozuměl – je to v pořádku, protože je to křesťanský prostor a v Rusku. Kdyby to byla mešita, tak to prrrrr...! A pro zvědavce dodávám, že zkusit zapálit synagogu je taky jen takové malilinkaté kulturní nedorozuměníčko, to už v Německu vědí... "Rusko musí podle soudu zaplatit Tolokonnikovové a Aljochinové po 16.000 eurech (přes 400.000 Kč) a Samucevičové 5000 eur (téměř 130.000 Kč). Má rovněž uhradit soudní výlohy ve výši 11.760 eur (přes 300.000 Kč)." - no a zas budou peníze na dělání bince a objíždění světa a konference se Schwarzenbergem v Knihovně Václava Havla...Fakt se někdo diví, že se nám muslimové smějí,“ ptá se Tomáš Tyl.

O tom, jak Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl, psaly i Lidové noviny. „Pětice členek Pussy Riot tehdy v chrámu křičela text písně Bohorodičko, vyžeň Putina, kritizující prezidenta Vladimira Putina i hlavu pravoslavné církve, patriarchu Kirilla, jenž podpořil Putinovu kandidaturu v tehdejších prezidentských volbách. Odvolací soud změnil jedné z odsouzených punkerek Samucevičové nepodmíněný trest na podmíněný,“ píše se v článku.

