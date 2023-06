To je Putinova inflace, zní z ČNB. Jenže Rusku se vyhnula

Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová vidí následný vývoj české inflace pozitivně. V červnu by měla klesnout pod 10 procent a v budoucnu i na svoji obvyklou úroveň, která dělá zhruba 3 procenta. Za hlavního viníka rekordní inflace považuje ruského prezidenta Vladimíra Putina, svůj díl zodpovědnosti ale od ní dostal i bývalý premiér Andrej Babiš. Známý ekonom mezitím zveřejnil šokující data o míře inflace v Rusku a dalších zemích. Takový rozdíl nepamatuje.

reklama

Ekonomka a viceguvernérka České národní banky (ČNB) poskytla v této souvislosti rozhovor serveru SeznamZprávy.cz a jeho ekonomické platformě SZ Byznys.

Anketa Kterou hlavní českou TV skupinu sledujete nejvíc? Česká televize 6% Nova 3% Prima 36% Barrandov 3% Nevím / Na TV nekoukám 52% hlasovalo: 19330 lidí

„V první řadě je to Putinova drahota. Nebýt války na Ukrajině, měli bychom tu vyšší inflaci než dvě procenta, ale nedostala by se do rekordních výšek. Skutečný šok byly ceny energií a pohonných hmot v důsledku války,“ zmínila Zamrazilová ruského prezidenta a jím vyvolanou agresi.

Svůj díl viny na současné situaci ale prý podle ní nese i bývalý premiér a šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Podhoubí inflace bych postavila do let 2019 až 2021, tedy už před pandemií covidu, kdy dostaly v tehdejší vládě sluchu návrhy MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a byla implementována řada opatření, která zvýšila strukturální nerovnováhu veřejných financí,“ uvedla ekonomka.

Zamrazilová se pustila i do predikce, jak by se inflace mohla dále vyvíjet.

„Červnová inflace by měla být jednociferná. Můj odhad je, že květnová inflace bude mezi 10 a 11 %. V červnu může být pod desítkou,“ myslí si viceguvernérka ČNB.

Inflace v Česku momentálně převyšuje inflaci v Rusku v historicky nebývalém rozsahu. pic.twitter.com/vl6qIFXrA6 — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) June 3, 2023

V souvislostí s mírou české inflace se jeví zajímavě i údaj, se kterým přišel na svém twitteru známý ekonom Lukáš Kovanda. Ten bez dalších komentářů zveřejnil graf, který znázorňuje inflační křivky České republiky a Ruska.

Podle Kovandy, a je to patrné i ze samotného grafu, nikdy nebyl rozdíl mezi naší a ruskou inflací tak propastný, jako tomu je v současné době.

Je třeba dodat, že hodnota pro Českou republiku je uvedena na úrovni 12,7 % a pro Rusko 2,31 %. Rozdíl je tedy něco málo přes 10 procent.

Pro ty, kterým se zdá ruská míra inflace „vycucaná z prstu“, zveřejnil hlavní ekonom Trinity bank Kovanda ještě statistiku agentury Bloomberg.

Z dvaceti nejvýznamnějších/největších ekonomik světa (G20) mají momentálně nejnižší meziroční inflaci Čína, Rusko a Saúdská Arábie, ukazují data Bloombergu. Pořadí je následující:

1. Čína – inflace 0,1 %

2. Rusko – inflace 2,3 %

3. Saúdská Arábie – inflace 2,7 % pic.twitter.com/6KJX9OfmuD — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) June 3, 2023

„Z dvaceti nejvýznamnějších/největších ekonomik světa (G20) mají momentálně nejnižší meziroční inflaci Čína, Rusko a Saúdská Arábie, ukazují data Bloombergu,“ píše Lukáš Kovanda a přidává pořadí na prvních třech místech:

1. Čína – inflace 0,1 %

2. Rusko – inflace 2,3 %

3. Saúdská Arábie – inflace 2,7 %

V přiložené tabulce lze najít i hodnoty inflace u dalších států a zjistit, že eurozona se pohybuje těsně nad 6 procenty.

O tom mimo jiné debatoval český europoslanec Luděk Niedermayer s Christine Lagardeovou, šéfkou Evropské centrální banky (ECB).

Ač měla @ecb začít s přitažením měnové politiky dříve, inflace v eurozóně již viditelně klesá. S její šéfkou, paní @Lagarde, jsme se na slyšení shodli, že pokles inflace z 10 na 6 % je snazší než ze 6 na potřebná 2 %.



Evropská centrální banka to dobře ví a shoda je i na tom… pic.twitter.com/qW0sFrK1ZI — Luděk Niedermayer (@LudekNie) June 9, 2023

„Ač měla ECB začít s přitažením měnové politiky dříve, inflace v eurozóně již viditelně klesá. S její šéfkou, paní Lagarde jsme se na slyšení shodli, že pokles inflace z 10 na 6 % je snazší než ze 6 na potřebná 2 %,“ naznačil poslanec, že ta těžší část ECB ještě v boji s inflací čeká a připomněl její váhání v úvodu inflační krize.

Podle Niedermayera se s šéfkou ECB shodli i na tom, že řada protiinflačních faktorů slábne a mzdy rostou.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Zdůraznil jsem, že ECB musí dělat svoji práci, snížit a stabilizovat inflaci. Je to její úkol. A to nejlepší, co dnes má udělat,“ zakončil svůj tweet europoslanec.

Dodejme, že podle posledních údajů Českého statistického úřadu (zveřejněných 11. 5. 2023) byla míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za duben 2023: 16,2 %.

Průměrná roční míra inflace měla za minulý rok hodnotu 15,1 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku, která vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku, byla za duben 2023: 12,7 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci, která vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci měla pro duben 2023 hodnotu –0,2 %.

Psali jsme: Vladimír Pikora: Mzdovou a cenovou spirálu přibrzdí tvrdá měnová politika a především vládní škrty Kalamitní kapitalismus. Profesor Šesták popisuje nový pojem ve světové ekonomii Svobodní: Dnešní dahota je drahotou zelenou Petr Dufek: Mzdově inflační spirála se nekoná

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama