To je ale náhoda! Demokraté mají dostat výprask. A už se vytahuje Putin a „ovlivňování voleb“

Historicky se ukazuje, že strana, za kterou kandidoval aktuální prezident, obvykle v těchto volbách o svá křesla přichází. I když se ještě v létě zdálo, že by se tento trend mohlo demokratům podařit zvrátit, nyní se situace změnila a demokraté budou pravděpodobně tento trend 8. listopadu následovat.

Vyhlídky republikánů se podle The Guardian zlepšily, protože se stále větší počet voličů začal zajímat o ekonomiku, inflaci či kriminalitu. A to navzdory tomu, že demokraté dávali v létě větší důraz na problematiku potratů po červnovém rozhodnutí Nejvyššího soudu, které se práv na potraty týkalo.

Průzkum ABC News/Ipsos provedený minulý týden ukázal, že 49 % Američanů označilo ekonomiku nebo inflaci za nejdůležitější faktor toho, koho budou volit. Zatímco pouze 14 % uvedlo to samé o potratech.

V této situaci se ale začínají objevovat zprávy, které varují před ruským vlivem na zmíněné americké volby.

The New York Times píše třeba o tom, že Rusko před úterními midterms znovu aktivuje své internetové trolly a boty.

Podle listu totiž analytici identifikovali sérii ruských informačních operací, které měly ovlivnit americké volby a současně nahlodat americkou ochotu pomáhat Ukrajině.

Minulý měsíc vydal Federální úřad pro vyšetřování a Agentura pro kybernetickou bezpečnost a bezpečnost infrastruktury varování před hrozbou dezinformací šířených „temnými webovými mediálními kanály, online deníky, aplikacemi pro zasílání zpráv, falešnými weby, e-maily, textovými zprávami a falešnými online osobnostmi.“

Dezinformace by podle NYT mohla zahrnovat i spekulace a tvrzení, že data nebo výsledky voleb mohly být napadeny hackery nebo kompromitovány.

Agentury podle NYT současně vyzvaly občany, aby nelajkovali, nediskutovali a nesdíleli online příspěvky z neznámých nebo nedůvěryhodných zdrojů.

K poplachu, který se na toto téma strhnul v amerických médiích v době, kdy jdou preference vládnoucí strany dolů, se vyjádřil i známý americký novinář, politický komentátor a publicista Michael Tracey.

By sheer coincidence, “Russian misinformation” was not seen as a major issue in the 2018 midterms, which happened to be a good cycle for Democrats. Now that Democrats appear to be tanking, official panic over “Russian misinformation” is ramping up again, by sheer coincidence https://t.co/4xGnz9Gn4r