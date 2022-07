To je atentát na Fialu. To není možné. Právě zní zděšená slova

reklama

„Ve STANu z toho všeho zezelenalo. Ale ve STAN můžete udělat prakticky cokoli,“ nebral si servítky Holec v narážce na prohlášení členů STAN na sněmu, že si hnutí musí víc všímat i ekologických otázek.

Deník N přišel se zprávou, že se zločinec Radovan Krejčíř, momentálně vězněný v Jihoafrické republice, znovu pokusí dost do Česka. Podle Holce je škoda, že se Krejčíř nestačil vrátit ještě před sněmem STAN, protože právě Krejčíř by byl podle komentátora skvělým místopředsedou STAN. „On je určitě zkušený bussinesman a pořádnej kmotr, takže by konečně všechny přešla legrace se STAN,“ zaznělo v jednu chvíli z úst Petra Holce.

Osobně prý nevěří tomu, že Rakušan nevěděl, co jeho bývalý stranický kolega Petr Hlubuček, prošetřovaný v kauze Dozimetr, prováděl v Praze. „A pokud to tak opravdu bylo, tak Rakušan už dávno neměl být předsedou,“ vyjádřil mínění komentátor.

„Oni prostě byli založený jako banda na těžbu veřejných peněz. Vědělo se to od začátku, ale policie nám to teď odkryla, jak to tam fungovalo,“ nebral si dál Holec servítky. „Já myslím, že STAN nevyčistí nikdo, zvlášť, když je šéfem dál někdo, kdo tam zastřešoval ten bordel,“ pokračoval ve slovní palbě směrem ke STAN.

Pokud jde o Petra Fialu, Holec na něj uhodil kvůli jeho cestě do oblasti rozsáhlých požárů v Hřensku.

„Já si nemůžu pomoct, já jsem na twitteru viděl ty fotky Petra Fialy, pojďme se na ně podívat,“ vyzval diváky Holec a předložil fotografii předsedy vlády v saku. „Podívejte se, to konzervativní sako, já teď nechci být úplně cynickej, ony už jsou na twitteru i fotky s tím, jak si on, Markéta Pekarová Adamová a Marian Jurečka, jak si opékali buřty, tak už existují i fotky, kde si opékají buřty u toho ohně (v Hřensku). Ale já ho (Fialu) obdivuju, on to sako nesundá ani tady v plamenech, zatímco hasiči tam jsou zpocení v tričkách s krátkým rukávem. Já ho obdivuju. Vidíte tu práci s rukama, i někde nad Hřenskem v lesích si to neodpustí,“ kroutil hlavou Holec nad Fialou.

(žertovná koláž, nikoliv autentické foto)

„A pak toto, Petr Fiala s tím deštníčkem unijního předsednictví,“ pokračoval komentátor a předvedl fotku s Fialou, kde si premiér oblečený v saku drží nad hlavou deštník s logem českého předsednictví v podobě sestavy kompasů. „Neříkejte mi, že tohle není zlomyslná fotomontáž. To přece není možný. To je jediný člověk s deštníčkem předsednictví v tom horku a v tom kouři. Já se bavím,“ prozradil na sebe Holec. A poté přešel na vážnou notu.

Ale co legrace není, to je energetická krize, myslí si Holec. Vláda sice říká, že zásobníky plynu v Česku jsou naplněny na 80 procent, ale podle Holce je to srovnatelné s titulními stranami deníku Rudé právo, které vždy hlásilo, kolik oceli už se v republice vyrobilo.

„Vláda nám vlastně lže, nebo neříká pravdu, jak se říká politicky korektně. Neboli obelhává nás. V zimě se spotřebuje mnohem víc plynu než v létě a ze zásobníků se v zimě vykrývalo to, co k nám nepřišlo trubkama. A Putin si s Evropou hraje a škrtí tok těma trubkama, takže jsme stejně víte kde, i s těmi 80 procenty (Jozefa) Síkely a Fialy,“ pravil Holec.

Celé vystoupení Petra Holce naleznete zde

Vláda také oznámila, že dojednala v Nizozemí dodávky LNG, ale Holec tvrdí, že tento plyn by muselo pustit do Česka Německo a komentátor je přesvědčen, že až bude zle, Německo do Česka žádný plyn nepustí a bude myslet jen na své národní zájmy.

Petr Fiala na nedávné tiskové konferenci také oznámil, že probíhala jednání o dodávkách zkapalněného plynu z USA do EU. Toto jednání probíhalo mezi americkou delegací a Evropskou komisí.

„Já neznám detailní výsledky toho jednání, ale pokud to povede k výsledku, který byl veřejně oznámen, tak si myslím, že to je dobré a my se musíme snažit zajistit si dodávky zkapalněného plynu,“ konstatoval Fiala.

A Petr Holec se neudržel a začal se v reakci na toto prohlášení smát. Tady podle Holce odstartoval onen pokus o politický atentát na Petra Fialu.

„Vidíte, takže Petr Fiala nezná výsledky jednání, ale pokud to povede k těm výsledkům, tak to bude dobrý. Já teď nevím z hlavy, kolik má Fiala vysokoškolských titulů před jménem a za jménem, ale trochu v tom postrádám logiku,“ poznamenal komentátor.

Vlády Evropské unie podle jeho názoru zapříčinily to, že odstřihly své firmy od životně důležitých surovin. „Ale okolní země alespoň svým firmám pomáhají. Ale naše vláda se na firmy vykašlala,“ pravil Holec s tím, že už nevidí nikoho, kdo by rozuměl tomu, co česká vláda dělá, „nebo spíš nedělá, a chtěl ji podporovat“. „Já tam vidím sociální autismus vlády,“ zaznělo ještě od komentátora.

Místo toho, aby vláda firmám pomáhala, chystá zvláštní daň pro energetické firmy z nenadálých zisků, čímž z komentátorova pohledu nebude splněn slib koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09, že nebude zvedat daně. Pryč je podle Holce i slib, že vláda bude dávat do pořádku vládní finance. Místo slibů přišlo oznámení, že schodek vyšplhá o 330 miliard korun za jediný rok.

Ministr průmyslu a obchodu za STAN je pro Holce velkým zklamáním, protože navzdory velké krizi ve funkci stále nic nedělá a z Holcova pohledu maximálně doporučuje podnikatelům, aby si pomohli sami.

Komentátor má za to, že k politické sebevraždě směřuje celá EU. „Já už jsem si říkal, že kdyby teď v Itálii vyhrál někdo, kdo by se nebál do toho říznout a zatopit Evropské komisi v Bruselu, tak by to bylo dobře,“ pravil Holec.

Poté se znovu vrátil k vládě pětikoalice, tedy ODS, lidovců, TOP 09, STAN a Pirátů, a konstatoval, že je zvědavý, jak tyto strany ustojí komunální volby. „Ale tahle vláda má výhodu v tom, že ji tmelí antiBabiš, hrůza z návratu Andreje Babiše. Tak uvidíme, jakou sílu bude ten antiBabiš mít. Nic není navěky. On Andrej Babiš rozjel hodně intenzivní kampaň v tom svým obytňáku, takže vládní strany znervózněly,“ pravil Holec.

Pak si vzal na paškál kandidáta na prezidenta generála Petra Pavla. „Líbilo se mi, jak mu vmetl Miroslav Kalousek, že to byl prominentní spratek a že ho na Hradě nechce. Já s tím souhlasím,“ konstatoval Holec s dovětkem, že vystupování Petra Pavla mu připomíná situaci, když někdo načůrá do lahve od vína, zazátkuje obsah a prodává to jako víno.

