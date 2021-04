To je daň z hlavy! Testy před vstupem a další věci. Arenberger se otřese

reklama

Fotbaloví fanoušci mohou slavit. Ministerstvo zdravotnictví povolilo, aby kluby z 10 procent zaplnily kapacitu hlediště. Jenže to, co ministerstvo povoluje, jen mnohem více vrhá světlo na to, co je ještě zakázáno. „A zase ty priority vlády Andreje Babiše. Stovky fanoušků můžou na fotbal a hokej, drtivá většina dětí sedí doma,“ kritizuje server Neovlivní Sabiny Slonkové.

A zase ty priority vlády @AndrejBabis: Stovky fanoušků můžou na fotbal a hokej, drtivá většina dětí sedí doma.



A nikoho to nezajímá. pic.twitter.com/2CX9RG3dQd — NEOVLIVNICZ (@NEOVLIVNICZ) April 28, 2021

Stejně tak se vyjádřila novinářka Echo24 Lenka Zlámalová. „Tohle je už neuvěřitelné. Stovky fanoušků mohou na hokej a fotbal ve chvíli, kdy drtivá většina dětí nesmí do škol. A ty, které chodí, tam můžou jen jednou za dva týdny? To už je zvrácenost. Co na to vládní lockdownisté Petr Smejkal a profesor Hel? Mlčí,“ posteskla si.

Tohle je už neuvěřitelné. Stovky fanoušků mohou na hokej a fotbal ve chvíli, kdy drtivá většina dětí nesmí do škol. A ty, které chodí, tam můžou jen jednou za dva týdny? To už je zvrácenost. Co na to vládní lockdownisté Petr Smejkal a profesor Hel? Mlčí. https://t.co/H9LaJNH0A4 — Lenka Zlamalova (@ZlamalovaLenka) April 28, 2021

Podobně situaci vidí Petr Fiala, předseda ODS: „Fotbal mám opravdu rád, ale tomu, proč mohou přijít fanoušci na stadion (v omezeném počtu), ale nemohou se vrátit všechny děti do škol, nerozumím. Pro nás je návrat dětí do škol a na sportoviště jednoznačná priorita a budeme i nadále usilovat o to, aby se to stalo co nejdříve.“

Fotbal mám opravdu rád, ale tomu, proč mohou přijít fanoušci na stadion (v omezeném počtu), ale nemohou se vrátit všechny děti do škol, nerozumím. Pro nás je návrat dětí do škol a na sportoviště jednoznačná priorita a budeme i nadále usilovat o to, aby se to stalo co nejdříve. — Petr Fiala (@P_Fiala) April 28, 2021

„Školy jsou absolutní priorita. Obchody, kosmetika, fotbal a prodej alkoholu je ale absolutnější priorita. Jo a v létě je nejvíc absolutnější priorita volno,“ kopl si do vlády ironicky David Dočekal. Tweet senátora Lumíra Kantora mu dává částečně zapravdu. „Tábory budou!“ soudí senátor podle předběžného stanoviska hlavní hygieničky. „Pravidla budou včas zveřejněna a bude samozřejmě záležet na epidemických podmínkách,“ dodává.

Školy jsou absolutní priorita. Obchody, kosmetika, fotbal a prodej alkoholu je ale absolutnější priorita. Jo a v létě je nejvíc absolutnější priorita volno. — David Dočekal (@Regnisak) April 28, 2021

Zprostředkoval jsem schůzku s hlavní hygieničkou a ČRDM ohledně pořádání táborů. Předběžně jsme dostali dobrou zprávu. Tábory budou! Pravidla budou včas zveřejněna a bude samozřejmě záležet na epidemických podmínkách. — Lumír Kantor (@KantorLumir) April 27, 2021

A Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně už začala sondovat, zda by nevyužité stadiony nebyly ochotny zprostředkovávat výuku.

Já, rektorka, @MENDELUcz se ptám, nezapůjčíte nám @FCZbrojovkaBrno nebo @SK_Lisen_Brno stadion, abychom na něm mohli mít přednášky pro studenty? Kapacitu 10 % bohatě splníme! — Danuše Nerudová (@nerudovad) April 27, 2021

Hlasy se ozývají i proti dalším nařízením. Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Nantl (ODS) míní, že povinnost mít zakrytá ústa na ulici by měla být zrušena. „Téměř nikdo to nedodržuje, nikdo to nevymáhá. Taková nařízení je lepší nemít, tohle jen oslabuje respekt k právnímu státu,“ říká. A komentář měl i k plánovanému otevírání kadeřnictví, které má být podmíněno tím, že do něj budou moci pouze otestovaní. „Vypovídací hodnota tři dny starého testu (bez ohledu na metodu provedení) je tak malá, že fakticky se tato povinnost pouze rovná zavedení daně z hlavy,“ myslí si Nantl.

Příkaz mít na ulici zakryté dýchací cesty by měl být zrušen. Téměř nikdo to nedodržuje, nikdo to nevymáhá. Taková nařízení je lepší nemít, tohle jen oslabuje respekt k právnímu státu. — Jiří Nantl (@jiri_nantl) April 26, 2021

Vypovídací hodnota tři dny starého testu (bez ohledu na metodu provedení) je tak malá, že fakticky se tato povinnost pouze rovná zavedení daně z hlavy. https://t.co/6vHQ4PXeWM — Jiří Nantl (@jiri_nantl) April 26, 2021

Anketa Nosíte venku roušku nebo respirátor? Vždy 18% Většinou ano 26% Většinou ne 18% Nikdy 38% hlasovalo: 3973 lidí proti myšlence podmiňování vstupu do podniků a užívání služeb tzv. covidpasem vymezil Luboš Zálom (Svobodní). Ten připomíná, že tento nápad byl již odmítnut ve Velké Británii. „Je na čase se i k tomuto tématu postavit po anglicku a odmítnout státem vynucenou segregaci a diskriminaci lidí,“ říká. Podle něj to rozhodně není cesta, jak obnovit normální život, naopak.

„S covidpasem se k normálnímu životu už nikdy nevrátíme. A tento nově nastoupený trend, čili že někdo smí na večeři a jiný nesmí, nebo třeba že někdo může sedět v autobusu vepředu a jiný nesmí, ten se bude dále upevňovat a postupovat dále,“ míní člen Svobodných. Podle něj se už ostatním politikům honí v hlavě, co všechno by se dalo používáním covidpasu podmínit a uvažovat o falšování takovýchto pasů je prý naprosto morální.

Otázka podle něho je, jaké bude technické řešení, ale také jak moc budou provozovatelé služeb tyto pasy požadovat. „Nedělejme si iluze. Nebudou rebelovat. Nemysleme si, že majitelé hospod, které jsme dlouhé měsíce drželi nad vodou tím, že jsme si chodili pro pivo do džbánku a jídlo do krabičky, nás nyní podpoří a covidpas budou kontrolovat jen tak naoko, aby se neřeklo,“ staví se Zálom skepticky k podpoře od podnikatelů.

Falšování průkazů by podle něj riziko nezvýšilo. „Je jen chiméra myslet si, že díky státní represi odstraníme zcela všechna rizika. A že díky všemocnému státu budeme neustále zdraví a žít věčně,“ říká a dodává: „Je to přesně naopak: Kvůli všemocnému a do všeho zasahujícímu státu budeme nuceni žít velmi bídným a smutným životem. A jsem si jistý, že takový život je mnohem kratší, než jak by mohl být, pokud bychom žili ve svobodné společnosti, svobodném státě, v neregulovaném čistém kapitalismu, kde každý může žít plným, produktivním, bohatým a šťastným životem.“

Psali jsme: Pekarová: Jsem hrdá na Schwarzenberga, pokračovatele Havla. Fiala je státník a osobnost Radomil Bábek: Vládo, diskriminace živnostníků a drobných podnikatelů je protizákonná A vzorek stolice?! Výhrůžka za testy: Do pátku má Babiš čas, pak bude zle Hašek má zkušenosti a kontakty. Jeho nástup na vnitro dává smysl, míní komentátor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.