To je nepřijatelné! Langšádlová vystoupila ještě před Sněmovnou. A bylo zle

„Strana TOP 09 dlouhodobě považuje oslovení Ruska na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany za ohrožení bezpečnostních zájmů České republiky. Není to jenom naše pozice. My voláme po tom, aby vláda sama držela a dodržovala ty závazky, které přijala ve svých dokumentech. Protože když se podíváme na smlouvu mezi státem, ČEZ a EDU II, tak je zde v bodě 4.6 písmeno d řečeno: Dále se ČEZ a EDU II zavazují státu doložit, že plně zapracovaly všechny bezpečnostní požadavky, které jim byly státem, prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, nebo ministrem pověřené osoby předány,“ uvedla na tiskové konferenci Langšádlová.

„Jasně z toho vyplývá, že ČEZ a EDU II mají povinnost toto promítnout do zadávací dokumentace. Následně tady máme dokument, který podepsal místopředseda vlády Hamáček ze 14. 9., z kterého jsem na minulé schůzi velmi dlouho citovala a komentovala to. Protože v tomto dokumentu, z něho jasně vyplývá, že tento závazek, který vyplývá z uzavřené smlouvy státem, nebyl naplněn. Ze 17 bezpečnostních podmínek státu bylo do zadávací dokumentace promítnuto pouze pět, to je nepřijatelné. Proto my budeme znovu navrhovat projednání bodu Příprava jaderného bloku v Dukovanech, a to zejména z toho bezpečnostního hlediska. A současně jsme přesvědčeni, že do doby, než toto bude vyjasněno, tak nelze nadále projednávat bod nízkouhlíková energetika,“ dodala.

Mgr. Helena Langšádlová TOP 09



