To je on. Imigrant, který je podezřelý ze znásilnění české dívky na Litoměřicku

Server Novinky.cz ukázal čtenářům podobu muže, který se v tomto týdnu pravděpodobně dopustil znásilnění šestnáctileté dívky na Litoměřicku. Soud poslal zadrženého muže do vazby.

Muže černé pleti, který je podezřelý z toho, že se dopustil znásilnění šestnáctileté dívky na Litoměřicku, poslal ve čtvrtek odpoledne soudce Miroslav Kureš do vazby. Verdikt byl zdůvodněn obavou, že na svobodě by se mohl pokusit o útěk, protože není nijak vázán na Českou republiku, nebo by mohl opakovat trestnou činnost, ze které je podezřelý.

S vyšetřovateli podezřelý muž téměř nekomunikuje. Není jasné, ze které africké země pochází a který jazyk lze označit za jeho rodnou řeč. „Ani při výslechu nebylo konkretizováno, jestli se jedná o Afričana z Libye nebo z Mali. Tlumočník se s ním snažil hovořit arabsky, francouzsky, anglicky,“ uvedl soudce.

Je mu asi 30 let. Podle německé policie jde o neúspěšného žadatele o azyl, u něhož bylo v roce 2017 rozhodnuto, že se azylové ochrany v Německu nedočká. Do hledáčku německé policie se dostal pro možnou násilnou a majetkovou trestnou činnost.