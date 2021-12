To je peklo. O ničem. Babiš přitvrdil a vyjel po Fialovi

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš zdůraznil, že se s funkcí premiéra rozloučil jako profesionál, a pak to v dalším pořadu ze série „Čau lidi“ zase pořádně rozjel. Promluvil o evropském „peklu“ známém pod označením Green Deal a pořádně vyčinil současnému premiérovi Petru Fialovi za to, jak chce řešit energetickou krizi. Vidí to tak, že Fiala a jeho kolegové vlastně žádné řešení nenabízejí.

reklama

Dnes již bývalý premiér Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, spolu se svým týmem stvořil další z pořadů ze série Čau lidi, kde vyložil svůj pohled na to, co se stalo v uplynulém týdnu. Pořad Čau lidi Babiš natáčí od dubna 2017, kdy ještě nikdo nic nevěděl o covidu.

Teď připravil poslední video o tom, co dělal jako premiér.

„Tento pořad dnes je poslední ohledně covidu a ohledně práce naší vlády, která v pátek, myslím si, velice profesionálně předala své úřady nastupující vládě. Doufám, že jste viděli naše videa. Hlavně to video o tom, co jsme udělali na Úřadu vlády, jak jsme to všechno připravili. A taky to video Můj poslední den ve funkci,“ poznamenal Babiš.

Svým chováním podle svých vlastních slov dokázal, že nemá problém vzdát se moci. Vládnutí předal rychle navzdory tomu, co předpovídali někteří lidé.

Naposledy se účastnil také jednání Evropské rady a tady má jasno v tom, co musí Česko udělat, aby zastavilo zelené peklo známé pod označením Green Deal.

„To hlavní téma je to zelené šílenství. Ta šílená ideologie. Bohužel v Německu jsou Zelení ve vládě. Zase jim tam nefoukalo, tak jsme zase dodávali proud. Dobrá zpráva je, že předsedkyně Evropské komise slíbila na mikrofon, že tu taxonomii uznání jádra jako nízkoemisního zdroje a plynu jako nízkoemisního zdroje jako přechod pro vytápění našich domácností, že ten akt udělá do konce roku. Ta debata nebyla příjemná. Bohužel naši přátelé z Rakouska, teď se přidalo nově i Německo, mají zkrátka představy, že my nebudeme mít jádro, že skončíme s uhlím, že si nakreslíme tady moře, že nám tady bude foukat vítr. To je nepřijatelné,“ zaznělo od Babiše.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Stále více a více zemí v EU chce jádro. Nově nizozemský premiér, myslím, už počtvrté, Mark Rutte, chce stavět jádro. My chceme stavět jádro, také jsme připravili tu soutěž. Nová vláda už může jenom soutěžit. A ty různé nesmysly, co vymýšlí Evropský parlament a vicepředseda Komise, že nebudeme mít už auta se spalovacími motory, že zkrátka odejdeme od všeho, že zachráníme planetu, abychom skončili v jeskyních. Pevně doufám, že nová vláda toto nedopustí. Protože to je, věřte mi, cesta do pekla,“ pokračoval v palbě šéf hnutí ANO, který již oznámil, že na post šéfa svého hnutí bude na nejbližším sjezdu ANO kandidovat znovu.

Velkého evropského lídra teď vidí v současném prezidentovi Emmanuelu Macronovi, který by měl celou EU posunout kupředu. Jenže k tomu napřed potřebuje vyhrát blížící se francouzské prezidentské volby. Babiš doufá, že Macron prezidentskou funkci obhájí.

Poté Babiš sám sebe pochválil a stejně jako na své poslední tiskové konferenci v roli premiéra před kamerami i v Čau lidi zopakoval, že toho pro Česko udělal opravdu hodně. Podle svých vlastních slov připravil k otevření 200 km dálnic. „Jsem přesvědčen o tom, že naše země vzkvétá. Vy budete stále slyšet, že jsme v rozvratu. Není to pravda. Nechápu, proč to někteří říkají,“ divil se Babiš s tím, že Česko má skvělé ratingy, je stále šestou nejméně zadluženou zemí v EU. „Máme rating skvělej. České republice se daří. To je ta pravda. Budu rád, když si skutečně budeme říkat ta data, čísla. Ty jsou jednoznačně pozitivní,“ zdůraznil Babiš.

Pokud jde o covid, šéf hnutí ANO prohlásil, že za ty dva roky si neužil žádnou dovolenou, ačkoli v létě 2020 na dovolené byl. A prý také naslouchal expertům. „Dva roky. De facto bez dovolených, od rána do večera. Odpovědnost a naslouchání expertům. A nakonec se žádný z nich netrefil. Schválně se podívejte na ty predikce. Musíme to ale společně zvládnout. Musíme očkovat, musíme zkrátka ochránit naše lidi před covidem. Doufejme, že to dopadne dobře a že Vánoce tento rok budou lepší než minulý rok,“ vyjádřil naději Babiš.

Poté vyčinil vládě Petra Fialy (ODS) za to, že smetla ze stolu rozpočet bývalé ministryně financí Aleny Schillerové (ANO).

„My jsme připravili rozpočet, který je proinvestiční, prorůstový. Je to dobrý rozpočet. Paní Schillerová také ukázala konsolidaci našich financí na příští čtyři roky, která je velice konkrétní, jsou tam konkrétní čísla. Samozřejmě se to dá zvládnout. Nás to mrzí, nepřesvědčili jsme novou koalici o tom, že by měli akceptovat rozpočet. Myslím, že je to nejistota. Nikdy jsme tady takovou situaci neměli. Takže nechápu to, ale je to tak. Mrzí nás to. Bylo by velice špatné, kdyby i ten nárůst rozsahu inflace, který chceme dát státním zaměstnancům, nebyl akceptován. Na druhé straně se budeme dívat na to, jak nová koalice podpoří náš návrh na zmrazení platů poslanců a senátorů. 6,1 procenta považuji za skandální. Slibovali předtím, že o tom rozhodl Senát, že jsou pro. Uvidíme, jak se k tomu teď postaví. Doufejme, že to nebude další z nesplněných slibů nové koalice,“ opřel se Babiš do Fialy.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A tím zdaleka neskončil.

Hned také koalici ODS, lidovců, TOP 09, Starostů a Pirátů vyčinil za to, že odmítla pro příští rok snížit DPH u energií, aniž z Babišova pohledu navrhovala něco jiného.

„Našimi návrhy by vlastně od ledna každá domácnost uspořila 35 procent. Jednoduše by platila na konci měsíce méně. A když tedy ceny porostou o 30 až 70 procent, je to jasná a účinná pomoc.

Jaký má návrh nová vláda? Říká: jděte na úřad práce, vystůjte si frontu, vyplňte formuláře, přineste potvrzení o příjmech, výdajích a úsporách, členech rodiny. Potom se to vyhodnotí, možná něco dostanete. Takže je to o ničem. V celé Evropě hledají řešení, my to řešení máme. To řešení funguje. Nechápeme, proč to takhle je, jaký má lék nová koalice. Zatím to vypadá, že žádný. Je nám to líto,“ šil dál do nové vlády.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté přislíbil, že bude zastáncem konstruktivní opoziční politiky.

„My určitě jako opozice budeme vždy přemýšlet o těch návrzích. Nebudeme a priori říkat: ne, ne, jak to tady vypadá od nové koalice. Uvidíme, ale určitě si myslíme, že lepší řešení není.

Ten problém Evropy je obrovský, ten Green Deal. Ti zelení fanatici. My musíme bojovat za naše lidi. My jsme to dělali, máme ta řešení. Doufejme, že časem na to přijde i nová koalice, že je to správné řešení,“ přislíbil.

Celý text pořadu Čau lidi:

Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Pokud to někteří z vás nevíte, tak poprvé tento pořad jsem začal vysílat 9. dubna 2017. Tady jsem byl o 4,5 roku mladší. A co jsme tehdy řešili? Slavili jsme 80 let Ruzyňského letiště, zachránili jsme Czech Airlines a chystali jsme se na obrovské investice. Netušili jsme, že přijde ten covid.

Ano, takže Čau lidi. Věnoval jsem tomu 226 neděl. V průměru tři, čtyři hodiny. Takže více než 800 hodin. Ten pořad byl každou neděli proto, abych vám řekl, co jsem ten týden vlastně dělal.

Když přišel covid, tak jsme přešli z písemné formy na video. Potom se přidávali i ministři.

Tento pořad dnes je poslední ohledně covidu a ohledně práce naší vlády, která v pátek, myslím si velice profesionálně, předala své úřady nastupující vládě. Doufám, že jste viděli naše videa. Hlavně to video o tom, co jsme udělali na Úřadu vlády, jak jsme to všechno připravili. A taky to video Můj poslední den ve funkci.

Jsme rádi, že to tak dopadlo. Ano, pětikoalice vyhrála volby. My samozřejmě jsme nešli do nějaké prohrané bitvy, že bych akceptoval pověření pana prezidenta. Všichni říkali, že se nebude chtít vzdát moci. Myslím, že jsme udělali rekord v demisi. Proběhlo to všechno podle mého názoru velice dobře. Takže jsem rád, že to máme za sebou. Uvidíme, jak nová vláda bude řešit jednotlivé problémy.

Ten poslední týden byl velice hektický. V pondělí jsem byl na zasedání premiérů V4 s prezidentem Macronem, kterému budu držet palce, aby vyhrál prezidentské volby příští rok. Francie má předsednictví. Dnes je to podle mého názoru nejlepší politik v Evropě. On musí být ten lídr, on by měl posunout tu Evropu, aby byla akčnější.

Ve středu jsem byl na Evropské radě. Bohužel vláda ještě nebyla jmenována, tak jsem zastupoval. Už by to příslušelo spíše panu premiérovi Fialovi. Byl jsem tam.

To hlavní téma je to zelené šílenství. Ta šílená ideologie. Bohužel, v Německu jsou Zelení ve vládě. Zase jim tam nefoukalo, tak jsme zase dodávali proud.

Dobrá zpráva je, že předsedkyně Evropské komise slíbila na mikrofon, že tu taxonomii uznání jádra jako nízkoemisního zdroje a plynu jako nízkoemisního zdroje, jako přechod pro vytápění našich domácností, že ten akt udělá do konce roku.

Ta debata nebyla příjemná. Bohužel, naši přátelé z Rakouska, teď se přidalo nově i Německo, mají zkrátka představy, že my nebudeme mít jádro, že skončíme s uhlím, že si nakreslíme tady moře, že nám tady bude foukat vítr. To je nepřijatelné.

Stále více a více zemí v EU chce jádro. Nově nizozemský premiér, myslím už počtvrté, Mark Rutte chce stavět jádro. My chceme stavět jádro, také jsme připravili tu soutěž. Nová vláda už může jenom soutěžit. A ty různé nesmysly, co vymýšlí Evropský parlament a vicepředseda Komise, že nebudeme mít už auta se spalovacími motory, že zkrátka odejdeme od všeho, že zachráníme planetu, abychom skončili v jeskyních. Pevně doufám, že nová vláda toto nedopustí. Protože to je, věřte mi, cesta do pekla.

Ta Evropská rada skončila pozdě v noci, přistáli jsme ve tři, spal jsem asi hodinu dvacet, a potom ten poslední den, pátek, podívejte se na to video. Ano, řešil jsem ještě covid, protože máme tu odpovědnost. Jsou tady experti, něco doporučili. Poděkoval jsem Integrovanému centrálnímu řídícímu týmu, rozloučili jsme se, a potom jsme čekali na novou vládu. Podívejte se na to video. Myslím, že náš kameraman Petr je fakt nejlepší, udělal to skvěle. I to video z Úřadu vlády. Podívejte se, co všechno jsme připravili. A přijdou další videa.

Příští vláda bude otevírat 200 km dálnic, nových, které jsme připravili, a 200 km obchvatů, a další věci. O tom se všechno dozvíte, to byl ten poslední den.

Musím říct, že nakonec jsem si to užil, že jsem se na to těšil. Protože, věřte mi, jeli jsme v kuse. A hlavně ten covid. Dva roky. De facto bez dovolených, od rána do večera. Odpovědnost a naslouchání expertům. A nakonec se žádný z nich netrefil. Schválně se podívejte na ty predikce. Musíme to ale společně zvládnout. Musíme očkovat, musíme zkrátka ochránit naše lidi před covidem. Doufejme, že to dopadne dobře a že Vánoce tento rok budou lepší než minulý rok.

V pátek jsem svolal ještě takovou rozlučkovou vládu v osm. Dali jsme si míchaná vajíčka a ťukli jsme si se šampaňským. Poděkoval jsem vládě. Myslím, že naše vláda to neměla jednoduché. Makali jsme. Těch věcí, které jsme museli řešit, které tady nikdy předtím nebyly, bylo strašně moc.

Potom byla tisková konference. Jsem přesvědčen o tom, že naše země vzkvétá. Vy budete stále slyšet, že jsme v rozvratu. Není to pravda. Nechápu, proč to někteří říkají.

Takže si to vezměme podle těch nejdůležitějších věcí. Zadlužení ke konci tohoto roku vůči HDP bude nižší než jsme přebírali zadlužení od staronové koalice Spolu. Nižší. A to jsme snižovali daně, téměř 500 miliard. To jsme napumpovali stovky miliard do ekonomiky, do udržení zaměstnanosti. A mimochodem, znovu, za rok 2020 a 2021 se zvýšily úspory domácností o 547 miliard. Všichni vědí, kam ty peníze z toho deficitu šly. A udrželi jsme naši pozici, že jsme šestá nejméně zadlužená země.

Nechápu, proč někdo říká, že je problém. Není. A to před námi jsou pidi země jako Estonsko, Lucembursko a Bulharsko. Šestá nejméně zadlužená země. Máme rating skvělej. České republice se daří. To je ta pravda. Budu rád, když si skutečně budeme říkat ty data, čísla. Ty jsou jednoznačně pozitivní.

Paní Schillerová na tiskové konferenci mluvila o tom, že nejen máme nízké zadlužení, že máme nižší zadlužení než nám nechala ta nová koalice, i v rámci dynamiky růstu dluhu jsme na tom dobře, že máme ten rating, že máme nejnižší míru ohrožení chudobou a sociálním vyloučením v Evropské unii. Nejnižší. A máme i nejnižší mezeru na trhu práce. Máme nejnižší nezaměstnanost. A to jsme taky docílili těmi programy Antivirus a dalšími.

Takže těch pozitiv je strašně moc. My jsme mohli na té tiskovce mluvit několik dní možná. My to ale všechno sepíšeme, zestručníme a vydáme to knižně. Aby to bylo na papíře. Protože my máme na ten papír co dát. Narozdíl od těch, kteří skončili v roce 2013. Vzpomeňte si, co vlastně udělali. Moc si toho nepamatuju.

Těšte se na ten materiál. V průběhu ledna nebo února bude k dispozici.

Minulý týden naše hnutí svolalo mimořádnou schůzi k energiím, také v úterý jsme mluvili o tom, že si myslím, že není vůbec rozumné, aby nová koalice vyhlásila rozpočtové provizorium. Nová koalice tvrdí, že ušetří. Nevím kde. Neměli by šetřit na zaměstnancích, na armádě ani na dálnicích.

My jsme připravili rozpočet, který je proinvestiční, prorůstový. Je to dobrý rozpočet. Paní Schillerová také ukázala konsolidaci našich financí na příští 4 roky, která je velice konkrétní, jsou tam konkrétní čísla. Samozřejmě se to dá zvládnout.

Nás to mrzí, nepřesvědčili jsme novou koalici o tom, že by měli akceptovat rozpočet. Myslím, že je to nejistota. Nikdy jsme tady takovou situaci neměli. Takže nechápu to, ale je to tak. Mrzí nás to. Bylo by velice špatné, kdyby i ten nárůst rozsahu inflace, který chceme dát státním zaměstnancům, nebyl akceptován.

Na druhé straně se budeme dívat na to, jak nová koalice podpoří náš návrh na zmrazení platů poslanců a senátorů. 6,1 procenta považuji za skandální. Slibovali před tím, že o tom rozhodl Senát, že jsou pro. Uvidíme, jak se k tomu teď postaví. Doufejme, že to nebude další z nesplněných slibů nové koalice.

Minulý týden jsme otevřeli 40 km úplně nových dálnic. Jsou to klíčové dálnice. D35, D11. Potom, co jsme udělali úplně novou dálnici D1 z Prahy do Brna, tak jsou to skvělé zprávy.

Já jsem byl na zahájení úseku Opatovice-Časy. To je D35ka, 12,6 km. Co je ale hlavně důležité, že je další plán, jak postupně se dobuduje páteřní dálniční síť. Příští koalice příští 4 roky otevře 200 km nových dálnic, díky nám. A 200 km obchvatů, nových, taky díky nám. Všechno je připraveno. Doufejme, že nesáhnou na peníze. Jako to bylo za Bárty a za jejich časů vlastně, protože oni se neustále tváří, že jsou noví, ale nejsou noví, už tam byli předtím, a většina si to pamatuje.

Rozpočet na dopravní stavby byl kdysi 83 miliard, nyní je to 131.

Nejdůležitější jsou teď ceny energií. My jsme na to svolali mimořádnou schůzi Sněmovny, ale bohužel nová koalice to vůbec neakceptuje. Nabídli jsme jednoduché a okamžité řešení: snížení DPH na energie a odpuštění poplatků za OZE.

To snížení DPH jsme už udělali na listopad a prosinec. V listopadu podle ČSÚ klesla cena elektřiny o 16,2 procenta, zemního plynu o 11,5 procenta.

Našimi návrhy by vlastně od ledna každá domácnost uspořila 35 procent. Jednoduše by platila na konci měsíce méně. A když tedy ceny porostou o 30 až 70 procent, je to jasná a účinná pomoc.

Jaký má návrh nová vláda? Říká: jděte na Úřad práce, vystůjte si frontu, vyplňte formuláře, přineste potvrzení o příjmech, výdajích a úsporách, členech rodiny. Potom se to vyhodnotí, možná něco dostanete.

Takže je to o ničem.

V celé Evropě hledají řešení, my to řešení máme. To řešení funguje. Nechápeme, proč to takhle je, jaký má lék nová koalice. Zatím to vypadá, že žádný. Je nám to líto.

My určitě jako opozice budeme vždy přemýšlet o těch návrzích. Nebudeme a priori říkat: ne, ne, jak to tady vypadá od nové koalice. Uvidíme, ale určitě si myslíme, že lepší řešení není.

Ten problém Evropy je obrovský, ten Green Deal. Ty zelení fanatici. My musíme bojovat za naše lidi. My jsme to dělali, máme ta řešení. Doufejme, že časem na to přijde i nová koalice, že je to správné řešení.

Na poslední tiskové konferencí naší vlády byl i ministr zdravotnictví Vojtěch. Myslím si, že to byl nejlepší ministr zdravotnictví od vzniku samostatné ČR.

Tam jsme oznámili, v pátek od 10h, že otevíráme očkování pro věkovou kategorii 45+ po pěti měsících od ukončení očkování, a zároveň 5. ledna se otevře věková kategorie 35+ po pěti měsících od ukončeného očkování, a ve středu 19. ledna věková kategorie 18 plus.

Za období očkování jsme vyočkovali 14,7 milionu dávek. Naočkovali 6,75 milionu lidí. Vyočkovali 1,77 milionu třetích dávek. Proočkovanost věkové kategorie 65 plus je 86 procent. Proočkovanost dospělé kategorie 74 procent. Proočkovanost populace 12 plus 72,4 procenta. 27,1 procenta lidí dostalo posilující dávku, 62,8 procenta lidí starších 65 let má již svojí posilovací dávku.

Máme celkem 477 očkovacích míst, 108 očkovacích míst bez registrace a 51 mobilních očkovacích týmů.

Pan ministr Vojtěch byl 1 218 dní ve funkci ministra zdravotnictví. Tento rok 205 dní. Nakonec ukázal heslo Winstonu Churchilla: Nikdy v historii lidských konfliktů nevděčilo tak mnoho, tak málu, za tak mnoho. Zajímavé.

Vicepremiér Havlíček ještě na tiskové konferenci ukázal, kolik peněz jsme dávali na vědu a výzkum. Tady je tabulka. Ano, 2016 to bylo jenom 80 miliard, za minulý rok to bylo 113. Takže jsme de facto na dvou procentech HDP.

Pan ministr předával vlastně tři funkce. Předával ministra průmyslu a obchodu, ministr dopravy a vědu a výzkum. Já jsem byl předseda té rady. Ano, určitě víte, že teď máme 18 ministrů, nás bylo 14. Ale chápu, že ta pětikoalice potřebuje dát posty všem. Uvidíme, co se vlastně stane.

A teď úplně poslední hlášení Integrovaného centrálního řídícího týmu. Ten vznikl z mého popudu, a zřídil jsem Radu pro zdravotní rizika, kde byli klíčoví ministři vnitra, armády, zdravotnictví, VZP, šéf Asociace hejtmanů a další experti.

Dnes jsem slyšel, že se to všechno ruší. Fajn, já to nechci ani moc komentovat. Já jsem se vždycky hlásil k té odpovědnosti za covid. Samozřejmě, koordinace těch jednotlivých ministerstev není úplně jednoduchá. Uvidíme. Byl to apolitický orgán. Vystupovalo tam plno expertů, plno věcí jsme tam vyřešili.

Pandemie klesá, čísla jsou stále lepší. Nicméně, i počet hospitalizovaných klesá, ale jenom zvolna. Je potřeba nadále dodržovat protiepidemická opatření a očkovat se.

Za 14 dní jsme zdvojnásobili výkonnost očkování, v pátek bylo podáno 96 tisíc dávek, v sobotu 30 501. Je to o 10 tisíc více než maximální hodnota ze září. Poslední dva týdny se rychlost drží na stejné úrovni. Během všedních dnů podáváme okolo 100 tisíc dávek denně.

Chtěl bych znovu apelovat na osoby, které ještě nebyly očkovány, aby se očkovat nechaly. Jinak se nevyhneme další vlně onemocnění, i s ohledem na novou mutaci omikron.

V příštích dvou týdnech se očekává, že dojde k poklesu počtu očkovaných. Ve dnech 24, 25 a 31. prosince a 1. ledna bude většina očkovacích míst ve zdravotnických zařízeních zavřená. Ať si naši zdravotníci odpočinou, protože samozřejmě je to hlavně na nich.

Vytvořili jsme ale podmínky pro udržení možnosti očkování na očkovacích místech včetně těch, co jsme zřídili v obchodních domech, kam můžete přijít bez registrace. Bližší informace máte na známém odkazu www.ceskoockuje.cz nebo crs.uzis.cz.

V ordinacích pediatrů je již k dispozici dětská verze vakcíny pro děti od 5 do 11 let. Očkování této věkové skupiny začalo i na očkovacích místech.

Ti, kteří byli očkování Janssenem, mají možnost si nechat podat posilující dávku již po 2 měsících od očkování.

O očkování po 5 měsících jsem již mluvil.

Příští týden by mohlo dojít ke schválení vakcíny Novavax. Pokud k tomu dojde, měla by být v Evropě dostupná na konci ledna.

Já děkuji všem, kteří mi pomáhali. Oni si samozřejmě odpočinou, protože už žádný report pro Babiše na neděli nebudou dělat.

Děkuju moc za spolupráci. Držím palce. Protože bez Integrovaného centrálního řídícího týmu se pandemie nedá zvládnout. Doufejme, že i nový ministr si to uvědomí. Držím všem palce.

To byl můj poslední výkaz práce jako premiéra. Výkaz práce jako předsedy Rady pro zdravotní rizika, který dohlíží na covid-19.

Tento pořad samozřejmě bude pokračovat. Příští rok v lednu, v polovině ledna.

Děkuji všem, kteří mě sledujete. Samozřejmě se vám ozvu.

Pokud chceme dostat zprávu, je důležité, abyste dali follow na moji stránku, pokud jste to ještě neudělali.

Pokud se chcete na něco zeptat, pošlete mi vzkaz. Prosím, udělejte to. Nebo mám tu aplikaci Pojď do mě, kde vám rád odpovím.

Děkuji za všechno, za vaši podporu.

Přeji vám hezkou čtvrtou, zlatou adventní neděli.

Moc děkuji. Užijte si svátky. Krásné Vánoce všem, přeji vám krásné vánoce hlavně v pohodě a klidu.

Těším se příště.

Psali jsme: Moravec opět otevřel stíhání Babiše. 16 poslanců ví, zaznělo. Michálek chce dát prostor soudu Rakušan půjde mezi policisty. O co jde? Povinné vakcíny Musíme vystoupit. Zeman vyzval Fialu ke kroku proti Green Dealu. Jinak nás čeká energetická chudoba Lipavský? Nic nekončí. Zeman je velký hráč, říká Pospíšil. A tuší vývoj

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.