To je pěkná demokracie. Vést národ k euru? Ministr si to schytal

O přijetí eura pro ČR se zasazují především členové TOP 09 a členové STAN v čele s ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem.

„Pojďme se bavit o tom, že to má nějaké ekonomické aspekty, o kterých se budou ekonomové přít. Je zvláštní, že dvaceti zemím vyhovují a jenom pět má stále obavu přijmout euro. Ale pak to má nějaký politický aspekt a já znova musím zopakovat, že je pro mě velmi podivné... Že rozumím argumentům SPD, rozumím argumentům ANO, protože jsou v opozici a musí v opozici a jsou to populistické strany – ale nerozumím argumentům ODS a už vůbec nerozumím argumentům, že to lidé nechtějí. Oni to nechtějí proto, že neslyší od politiků rozumné slovo, proč by bylo správné to mít. A to je ten úkol správných politiků, kteří mají národu ukazovat nějaký směr a přesvědčovat národ o tom, že takhle je to dobře. A nejenom přitakávat: vy to nechcete, tak to prostě nebude,“ pravil Dvořák v krátkém videu na sociální síti X.

Ministr tak reflektoval obavy, které o to silněji zaznívají poté, co prezident republiky ve svém novoročním projevu přišel mimo jiné s návrhem, aby se Česko začalo soustředit na přijetí eura. Tato otázka názorově rozděluje české občany, odborníky i politiky.

Za svá slova nyní čelí ostrým výpadům v internetovém prostředí.

Lékař a olympionik Lukáš Pollert přesvědčovací schopnosti ministra pro evropské záležitosti komentoval slovy, že z lidí děla akorát blbce. „Když to lidé nechtějí, musí politik začít vysvětlovat, že to vlastně chtějí. Jinými slovy dělá z lidí blbce,“ glosoval k Dvořákovu apelu, aby politici lidem dostatečně vysvětlili, proč je pro nás přijetí eura výhodné.

„Nejvíce demokracii nepřejícná vláda v historii samostatné ČR a její zpupní ministři, nevolené parazitující loutky,“ napsal student Antonin Vavruška k výstupu ministra Dvořáka.

Poslanec Patrik Nacher k té věci ironicky podotkl, že „lidé nechtějí euro ne proto, že je to prostě jejich názor, ale protože jim ti správní politici neukázali ten správný směr“.

Na nepříliš demokratický recept ministra Dvořáka poukázal rovněž komentátor Honza Provazník. „Poměrně revoluční pohled na zastupitelskou demokracii,“ poznamenal.

Václav Tunka naopak viní exprezidenta Václava Klause, který před přijetím už dlouhá leta českou veřejnost varuje. „Je to nějak tak, jak říkal Henry Ford: ‚Kdybych poslouchal své zákazníky, býval bych jim dal jen rychlejšího koně.‘ Po více než 20leté masáži Václava Klause, jak je EU špatná, a jeho pohrobků z IVK nebo z přípravky na NF VŠE, se tu těžko vede konstruktivní diskuse ve společnosti,“ usoudil sportovec Václav Tunka, proč je ze strany českých občanů vůči přijetí eura tak značný odpor.

Pro vstup do eurozóny musí země splnit čtyři takzvaná maastrichtská kritéria. Zpráva Ministerstva financí ČR a České národní banky konstatovala, že Česko bude zřejmě letos plnit některá z takzvaných maastrichtských kritérií pro zavedení euro měny. Zároveň dokument doporučoval nedělat v tomto směru žádné kroky, což kritizovali ministři za hnutí STAN.

