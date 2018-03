To je rána: Piráti poslali do háje Jiřího Drahoše i Marka Hilšera

Piráti uspořádali senátorské primárky ve straně, aby si ujasnili, kdo by mohl v nadcházejících volbách získat podporu členů Pirátů. Podle informací serveru iDnes.cz v těchto vnitrostranických primárkách totálně pohořel akademik Drahoš. Nijak zvlášť nezazářil ani lékař Marek Hilšer.

Neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš nedávno oznámil, že založí nepolitické hnutí Společně pro Česko. Stejně tak dal najevo, že hodlá bojovat o post senátora na Praze 4, přičemž by údajně uvítal, kdyby se mu dostalo podpory demokratických stran. Včetně Pirátů. A právě u Pirátů Drahoš narazil. „Je to možná proto, že se nám ani nepřišel představit,“ řekl iDNES.cz místopředseda Pirátů v Praze Vít Šimral.

To neznemá, že by mu Piráti nedali hlasy ve skutečných volbách, ale kdyby se přišel Pirátům představit, mohl by získat více hlasů.

A zatímco Drahoš neuspěl, podporu dostal stávající senátor Libor Michálek, který v primárkách porazil druhého prezidentského kandidáta Marka Hilšera. Lepšího výsledku než Drahoš a Hilšer dosáhl i bývalý náměstek na Ministerstvu financí Lukáš Wagenknecht.

