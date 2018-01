To je síla: Příznivci Drahoše začali houfně doufat, že Zeman umře, či odejde

„Nebyl to marný boj! V demokratické společnosti rozhoduje většina. Ta rozhodla, že si přeje pokračování směru, který prezident Zeman nastolil během posledních pěti let. Taková jsou pravidla hry a dodržování pravidel je něco, co jsem celý život ctil,“ poznamenal Jiří Drahoš.

„Přesto mi dovolte říct: ‚Nebylo to marné, nebylo to marné, nebylo to marné!‘ Ukázali jsme národu, že se v zájmu věci dokáží tábory bývalých rivalů sjednotit, že k sobě máme cestu, že se nebojíme, že se nenecháme ukřičet, a především, že slušnost může být a je síla! A to je něco, co musí staronový prezident vidět a respektovat,“ dodal a poděkoval všem svým voličům, dobrovolníkům a podporovatelům, svému týmu i ženě Evě.

… svému týmu, jeho členové nehleděli na čas ani na únavu

… a především mé Evě, která mi od začátku stála po boku. Kdybych necítil její podporu, nejenže bych neměl sílu na tento boj, ale neměl bych ani své sny. Ne každý sen se vyplní, ale bez snů by byly naše životy chudší. Děkuji Ti, Evo, nejen za poslední rok, ale za všechny, co jsme spolu. Děkuji Vám všem za úžasnou energii, kterou jste mne provázeli celou, bezmála roční cestou až sem. Cesta, která bohužel nebyla vítězná, která ale ukázala jak skvělí lidé v Česku žijí. Přátelé, bojovali jsem čestně a se ctí prohráli. Zůstaňme spolu i nadále. Naše vlast si to zaslouží! Váš JD

