To je takový žvást, utřel Moravec Valachovou. A přidala se Udženija: Nevím, proč by pan moderátor měl platit obědy mým dětem

Moravec debatu zahájil sporem o firmu Huawei, přičemž připomněl slova premiéra Babiše, že si společnost Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera stěžovala, že stanovisko Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) může ohrozit Kellnerovo podnikání v Číně. Moderátor k tomu dodal, že Kellnerova PPF je oficiálně holandskou firmou a daně v prvé řadě odvádí tam. Je tedy sporné, zda by se upozorněním firmy měla zabývat česká vláda.

Valachová zdůraznila, že bezpečnost republiky je na prvním místě. „Bezpečí republiky a její ochrana je nejvyšší zájem,“ zdůraznila Valachová. Žádný ekonomický zájem nesmí podle jejího stát v péči o bezpečnost České republiky.

Udženija dala Valachové za pravdu. „Já si myslím, že pan prezident má být ten, kdo uklidňuje situaci. A kdo dá občanům jistotu, že tady ta bezpečnost funguje. Pan prezident hraje velmi negativní roli v tomto a jeho neustálé zpochybňování práce složek státu není dobré a není na místě,“ prohlásila politička. Moravec prohlásil, že má Hrad uzavřenou smlouvu se společností Huawei, na základě které čínská firma podporuje akce na Hradě, ale nečiní to jen tak z dobré vůle.

Udženija si také rýpla do premiéra Andreje Babiše (ANO). „Ale já myslím, že ten problém začal někde úplně jinde. Začal tam, kde úřad vydal varování a premiér Babiš začal amatérsky vykřikovat, že ministři zahodí telefony Huawei,“ kroutila hlavou Udženija. Upozornila na fakt, že sám NÚKIB upozorňoval, že nejde ani tak o mobilní telefony jako takové, jejich běžní uživatelé nemusí být znepokojeni, ale jde o citlivou státní infrastrukturu.

Olga Richterová označila Čínu za zemi, na kterou si musíme dát pozor. Prstem však ukázala i na Spojené státy. „Dnes nás všechny stát šmíruje. Operátoři mají povinnost sledovat nejen to, jaké zprávy posíláme, ale i to, kde se přitom zrovna nacházíme. Tyto údaje musí mobilní operátoři schraňovat půl roku. A proti tomu se neprotestuje,“ kroutila hlavou Richterová.

„Vezmeme-li si Čínu, kde jsou koncentráky a kde mizí lidé, tak to je země, před kterou se musíme mít na pozoru. To zkrátka není důvěryhodný partner. Ale tohle musíme řešit na úrovni EU a NATO. Na druhé straně si připomeňme, že i Spojené státy odposlouchávaly (německou kancléřku) Merkelovou. Tyto věci se zkrátka dějí,“ zaznělo z úst pirátské poslankyně.

Udženija Pirátce oponovala, že tuto otázku musí řešit i samotná Česká republika. „Vždyť jsme suverénní stát a tyto věci asi musíme řešit.“ Rychterová jí následně dala za pravdu. „Pokud chce Česko používat nějaké technologie, mělo by jít o technologie nejlépe pocházející z nějaké členské země EU. Nebo ze země, kde si český stát udrží povědomí o tom, co všechno nová technologie umí.“

Používejme zdravý rozum, žádala před kamerami Udženija

Moravec poté přehodil výhybku k hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi, který podle informací časopisu Respekt sděloval soudcům, jak by si přál, aby dopadl např. spor o služební zákon. Dámy se shodly na tom, že Mynář nejedná správně. Valachová však zapochybovala o tom, že má smysl to probírat na půdě Sněmovny, o což hodlá požádat TOP 09. Podle Valachové bude stačit, když se k tomu vyjádří ministr spravedlnosti za ANO Jan Kněžínek, který by měl promluvit o nezávislosti soudců.

Ani Udženija si nemyslí, že je to bod, kterým by se měla zabývat Sněmovna. „Já stále věřím v nezávislost soudců. To my nevíme, co proběhlo na té schůzce, takže nemůžeme tvrdit, že se něco prolamuje,“ upozornila Udženija. „Používejme zdravý rozum, nebuďme podezřívaví, možná se na té schůzce nedělo nic špatného,“ žádala všechny členka ODS.

To je žvást, vypálil Moravec na Valachovou

Debata tří dam se přehoupla do druhé poloviny a Moravec chtěl vědět, jak je to s návrhem na obědy zdarma pro všechny děti. Sociální demokraté chtějí, aby obědy zdarma měly všechny děti. Podle Valachové v České republice žije asi sto tisíc dětí, které hladoví, protože jejich rodiče nemají dost peněz na placení školních obědů. Valachové se to zdá skandální a chce to napravit.

Moderátor však okamžitě připomněl, že hnutí ANO s návrhem ČSSD nesouhlasí. Ministr školství Robert Plaga chce, aby finanční pomoc určená těmto dětem byla přidělována adresně, nikoli plošně. Co tedy bude dál?

„Dohodli jsme se, že se dohodneme,“ oznámila Valachovu. „Je to takový žvást, respektive nic neříkající prohlášení,“ nešetřil političku Moravec. Valachová však svůj postoj dovysvětlila. „Nás děsí, že takto bohatá společnost umožňuje, že některé kraje nejsou zapojeny do tohoto programu,“ uvedla Valachová.

V tu chvíli si vzala slovo Udženija a spustila kanonádu. „Kraje jsou líné, tak pojďme vzít peníze našich daňových poplatníků a zasanujme všechny děti. Já třeba nevím, proč by tady pan moderátor měl ze svých daní platit obědy mým dětem. Já na tom mám a předpokládám, že vy se svým platem taky,“ vmetla do tváře Udženija Valachové.

Zdá se jí, že současná levicová vláda jen opisuje různé socialistické nápady od někdejšího slovenského předsedy vlády Roberta Fica. A ředitelé škol jen vyplňují další a další byrokratické povinnosti.

„Já vám, pane Moravče, řeknu, jak to nakonec bude. Bude to tak, jak řekne premiér Babiš. Ona totiž ČSSD přijde s nějakým návrhem, pan Babiš řekne ne a hnutí ANO přijde s vlastním návrhem, který projde. Ukazuje se, že ČSSD je ve vládě jen do počtu,“ nešetřila ostrými slovními náboji Udženija.

Valachová se okamžitě ohradila, že to není pravda. „Kdyby toto platilo, tak už dnes máme obědy zdarma pro všechny děti jak na základních, tak na středních školách, protože tak si to v závěru roku přál právě Babiš“.

„Ale vy jste tady pět let u vlády. To je tedy vaše hanba, že tady máme 100 tisíc hladovějících dětí. Vy jste tady pět let u vlády s hnutím ANO,“ vypálila znovu Udženija směrem k Valachové.

Valachová její slova znovu odmítla s tím, že ještě ona sama jako ministryně školství zahájila projekt dotací školního stravování a teď navrhuje další krok. Není tedy pravda, že by s tím vláda pět let nic nedělala. „My to chceme rozšířit tak, abychom zasáhli ty děti, které hladoví. Náš kompromisní návrh cílí na ty šedé zóny, na které se nevztahují dosavadní sociální dávky,“ zaznělo z úst političky ČSSD.

Nakonec se dámy přely o zdanění finanční části majetkového vyrovnání státu s církvemi. Valachová zdůraznila, že ČSSD dlouhodobě kritizuje stávající podobu majetkového vyrovnání, ale korekci chce provést v souladu s českým právem.

Udženija okamžitě oponovala, že případná korekce již podepsaných dohod bez souhlasu církví jako jedné ze smluvních stran je v rozporu se zásadami právního státu.

