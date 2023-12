To je výsměch! Máme cestovku pro ministry. Nakecají hodně, nevyjednají nic, dozvěděli jsme se

reklama

Jednání tentokrát proběhlo ve formátu prezident, premiér, ministr zahraničí, předsedkyně Poslanecké sněmovny a předseda Senátu. Podle sdělení prezidenta Pavla po jednání mezi nejvyššími ústavními činiteli nepanují žádné neshody ve věci prosazování směru v zahraniční politice.

Výsledek řešení otázky českého velvyslance v Moskvě ovšem nevyznívá úplně jasně. Představitelé státu sice shodně uvedli, že se shodují v názoru na to, aby naše země v Rusku svého velvyslance měla, není však jasné, kdy k tomu dojde, a určitě to nebude brzy.

Západní státy zpravidla, i bez ohledu na probíhající válku, své diplomaty na nejvyšší úrovni v Moskvě mají. Dříve se to nelíbilo hlavně prezidentu Petru Pavlovi či některým vládním stranám, jako například TOP 09. Post velvyslance ČR v Rusku sice obsazený je, ale aktuální ambasador Vítězslav Pivoňka dlouhodobě pobývá v Česku. Pakliže dojde k obsazení postu v Moskvě, už to nejspíš bude někdo jiný. Otázkou je, kdy to a jestli to bude.

Podle dosavadních informací jednali ústavní činitelé také o aktuálních konfliktech na Ukrajině a v Izraeli a obecně o bezpečnostní situaci ve světě. Probírat měli také svoje plánované zahraniční cesty a přijetí návštěv v Praze.

„Je nutné posilovat naši konkurenceschopnost a nezávislost například na surovinách nebo produktech ze zemí mimo EU, včetně zemí, které mají autoritářské režimy. Jsem rád, že budeme nadále podporovat vstup Rumunska do Schengenu, neboť je to vhodné nejen pro Rumunsko, ale i pro Českou republiku,“ uvedl po skončení šéf Senátu Miloš Vystrčil.

Markéta Pekarová Adamová hovořila o našem „úspěšném leadershipu v zahraniční politice“ v podobě nedávného summitu Krymské platformy v ČR. „Nedávno jsme s panem předsedou Vystrčilem navštívili Kyjev a přesvědčili se o nutnosti pokračovat v neutuchající podpoře Ukrajiny. Stejně tak jsme navštívili Izrael a o těchto cestách jsme všem zúčastněným referovali,“ řekla předsedkyně Sněmovny.

Sama se prý začátkem příštího roku chystá do Velké Británie, Arménie nebo všech baltských zemí. Premiér Fiala se přidal s tím, že poletí do Indie, Španělska či Itálie. Předseda Senátu Vystrčil se zase chystá do Afriky.

Z Černínského paláce se však ozývají hlasy, které tolik nadšení nesdílejí. ParlamentníListy.cz hovořily s několika významnými diplomaty.

„Gratuluji panu Vystrčilovi k výletu do Afriky, třeba si tam koupí nějaké pěkné suvenýry. Víc bych od toho nečekal, to povídání o posilování spojenectví Česka s africkými státy po návštěvě premiéra zní skoro jako výsměch. Prý tam bude vyjednávat kontrakty pro podnikatele. Už teď se těším a doporučuji sledovat výsledky jeho cesty a požadovat, čeho konkrétního tam dosáhl. Pravdou je, že ve srovnání s premiérem má na co navazovat, a horší to být po debaklu s návštěvou Nigérie, která se nekonala, už být nemůže. Byla to blamáž, když českého premiéra odmítla nejdůležitější africká země. Pokud se podíváme na to, co se děje tady (na MZV, pozn. red.), spíš bych čekal další ostudu. Čistky, které tu provádějí kamarádi pana ministra a nahrazují zkušené diplomaty mladými pirátskými soudruhy, jistě zajistí České republice zářnou budoucnost,“ podotýká s dávkou sarkasmu dlouholetý zkušený diplomat.

Média by se podle jeho slov měla více zaměřit na posuzování výsledků zahraničních cest politických představitelů z hlediska konkrétních výsledků. „Nemusím tím ani mířit na někoho konkrétního. Pravdou je, že tolik cest po celém světě, jako vidíme nyní, tu docela dlouho nebylo, ale podle toho, co poslouchám od kolegů velvyslanců v některých těchto zemích, spíš to vypadá jako vládní cestovka. Prostě taková CK Česká republika a.s. Je sice pěkné, že do zahraničí vyráží nejen prezident a premiér, ale též množství ministrů, předsedové komor parlamentu a další, jenže co tam vyjednají? Politické proklamace jsou vcelku běžnou součástí zahraniční politiky, ale bývalo zvykem, že vedle toho se vyjednají konkrétní věci, konkrétní spolupráce, konkrétní smlouvy a kontrakty pro firmy. Kdybych chtěl být zlomyslný a sypat sůl do ran, budu se ptát, proč se víc neřeší ten skvělý úspěch s Taiwanem a továrnou na čipy? To bylo řečí o úspěšné cestě, a dopadlo to víte jak, továrna bude jinde,“ doplňuje dlouholetý zaměstnanec Ministerstva zahraničních věcí.

„Je zábavné pozorovat, jak se páni a dámy představitelé státu dohadují nad tím, jestli máme mít velvyslance v Moskvě. Uznávám, že kdyby záleželo jen na některých jedincích, z nichž mnozí jsou ústavními činiteli, měli bychom velvyslance pouze ve Washingtonu, v Berlíně a stálé zastoupení v Bruselu. Pokračuje šílený trend hysterie v zahraniční politice, která se má dělat realisticky, a ne ideologicky. Ano, je pravda, že Rusko je agresor. A ano, je pravda, že tam má své velvyslance většina západních států. Proboha, vždyť i nebohý Karel Schwarzenberg žádal o realismus v diplomacii a vyzýval k tomu, aby v Rusku český velvyslanec byl. Může to dopadnout jako s Čínou. Několik let nepřátelství, útočná prohlášení, provokace, a pak následuje pomalé ťukání na dveře v Pekingu, že jsme to tak vlastně nemysleli a chceme vztahy udržovat a budovat. Vysmějí se nám všichni a za zády si pojedou vlastní byznys,“ komentoval s nevolí diplomat, který ve službách státu strávil několik desetiletí a zvažuje odchod.

