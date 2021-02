To je za Sorose? Orbán může čekat trest, Jourová promluvila

Anketa Jste pro otevření obchodů? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 3398 lidí

Evropská komise zahájila řízení proti Maďarsku ohledně zákona zaměřeného na financování nevládních organizací. Tento „transparentní zákon“ byl schválen v Maďarsku v roce 2017 a cílil na nevládní organizace financované ze zahraničí. Ty, jejichž roční příspěvek překročí 7,2 milionu forintů (520 tisíc korun), se musejí povinně registrovat a také zveřejňovat podrobnosti o svých dárcích.

Kritici maďarského premiéra Viktora Orbána dle Deutsche Welle tvrdili, že zákon je šitý na míru proti americkému miliardáři Georgeovi Sorosovi, který má financovat činnost podporující demokracii a lidská práva na celém světě. Orbán opakovaně obvinil organizace financované Sorosem z politického vměšování.

V červnu 2020 rozhodl Evropský soudní dvůr, že zákon odporuje unijní legislativě. „Maďarské omezení financování občanských organizací osobami mimo tento členský stát není v souladu s právem Evropské unie,“ uvedl v prohlášení soud. Soud rozhodl, že zákon porušuje pravidla EU o volném pohybu kapitálu, spolu s právy na ochranu údajů a svobodou sdružování.

Evropská komise nyní poslala Viktoru Orbánovi formální dopis a maďarský premiér má dva měsíce na změnu zákona. Pokud Budapešť do dvou měsíců nezareaguje, mohla by komise požádat Evropský soudní dvůr o uložení finančních sankcí. Rozhodnutí okomentovala na Twitteru česká eurokomisařka Věra Jourová, která má v komisi na starost hodnoty a transparentnost Evropské unie.

„Evropský soudní dvůr byl jednoznačný – maďarskou vládou uvalená omezení na financování organizací občanské společnosti nejsou v souladu s právem EU. Podnikáme rázný krok, abychom zajistili dodržování tohoto rozsudku. Organizace občanské společnosti jsou klíčovou součástí naší demokracie. Musíme je podporovat, nikoli s nimi bojovat,“ napsala.

.@EUCourtPress was clear – restrictions imposed by Hungarian government on financing of NGOs do not comply with EU law. We take a firm step to ensure compliance with this judgement. Civil society organisations are key part of our democracies. We must support them, not fight them. pic.twitter.com/ucON1SK5Vx