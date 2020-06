To jsem za 30 let nezažil! Proti mé cti, hubuje Kalousek vládu za rozpočet

reklama

„Vláda aktivně žádá, abychom povolili zvýšení výdajů o 137 miliard korun, aniž by dokázala specifikovat na co. Všechny peníze navrhuje do vládní rozpočtové rezervy,“ rozčiloval se na půdě poslanecké sněmovny předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „To jsem za 30 let nezažil. Žádný cti dbalý poslanec by pro to nemohl zvednout ruku, protože by rezignoval na svoji povinnost vědět, kam půjdou jednotlivé položky,“ uvedl.

Pozastavil se nad tím, že před týdnem měl videokonferenci s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), která měla uvádět, že neumí specifikovat své požadavky. „Po 18 hodinách od okamžiku, kdy paní ministryně řekla, že to neumí, přišel pozměňující návrh poslance Babiše, který se o tu specifikaci pokouší a rozepisuje to do sedmi kapitol státního rozpočtu,“ podotkl Kalousek.

„Kdy tedy paní ministryně poslance obelhávala? V pondělí, kdy říkala, že to neumí, nebo v úterý, kdy přišel pozměňující návrh poslance Babiše. A já si myslím, že nás obelhávala v pondělí i v úterý, neboť specifikace pana Babiše žádnou specifikací není. Jsou tam položky, astronomické, kdy nevíme, co si pod nimi máme představit,“ dodal.

Následně doporučil ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi, aby se nový program, do nějž má jít 10 miliard korun, nazýval COVID Svatba. „Protože kdo byl na svatbě na Čapím hnízdě a řekne si, tak pravděpodobně dostane, a kdo nebyl na svatbě na Čapím hnízdě, nedostane,“ uvedl. „Ať mi to paní ministryně nebo pan Havlíček vyvrátí tím, že řeknou, na co miliardy na podpory podnikání půjdou,“ poznamenal a rýpl si i do toho, že by se program mohl jmenovat COVID JančuŠE – přeloženo Kalouskem jako jména podnikatelů Jančura a Šimáně.

„Z krize je možné se proinvestovat, ale z krize není možné se prodotovat dotacemi kamarádům, to jsou odlišné pojmy,“ řekl. Podle něj je nutné, aby vláda sdělila, na co chce peníze používat. Měla by předložit hospodářskou strategii. „V případě, že podepíšeme ten bianko šek, rezignujeme na své daňové povinnosti, se kterými nás sem daňový poplatník poslal,“ sdělil.

„Ten návrh je neodpovědný. Nemáme právo něco takového vládě schválit. Ale chápu, že vláda je v situaci, kdy má minimum na účtě vládní rozpočtové rezervy,“ uzavřel a předložil nový návrh usnesení.

