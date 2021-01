To jsem zažil s Landou! Suchánek zaskočil diváky Primy. I dalšího hosta

Po nedělní demonstraci si média začala všímat herce a baviče Michala Suchánka, který dosud zůstával celkem stranou veřejného dění, ale na demonstraci předstoupil. A ve vysílání CNN Prima News vysvětlil proč. Chtěl pomoci Danielu Landovi. Co říkal Václav Klaus je Klausův problém, ne jeho. Sám se chce nechat očkovat. „Mně prostě vadí číst o tom, že ti lidé měli radši jít pomáhat do nemocnic, to s tím přece vůbec nesouvisí,“ řekl. A parazitolog Flegr ho poučil, co by se stalo, kdyby mu podal ruku.

reklama

Suchánek uvedl, že se ho nedotkly ani tak reakce na nedělní akci, jako spíše titulky v médiích. „Byl jsem do něčeho zahrnut, kdo tam byl, ten si udělá nějaký obrázek,“ soudil. „Důvod, proč jsem tam šel je úplně jednoduchý. Já jsem chtěl pomoct Danovi Landovi, kterého znám, u kterého vím, jak to řeší, čím si prošel, i když já můžu mít na patetičnost jeho Blanické výzvy nějaký názor. Ale to, že se dostal až do té Sněmovny, že ho brali vážně, tak jsem si řekl, že mu pomůžu.“ Anketa Je nemorální chodit na oběd či pivo do hospody, když je to teď zakázané? Je to nemorální 71% Není to nemorální 29% hlasovalo: 1529 lidí

„My jsme takhle spolu běhali po Václaváku nebo Staromáku ještě dva roky před revolucí a když mu někdo podsouvá, že jsou to jeho politické nebo ekonomické ambice, exnácek a takhle, tak jsem si řekl, že já mu pomůžu,“ dodal. „Já nejsem vůbec proti rouškám, chci se nechat očkovat, vůbec to nesouvisí s dalšíma řečníkama,“ uvedl na pravou míru titulky, které ho zahrnují mezi „demonstraci odpíračů“. Co na demonstraci říkal prezident Klaus je dle Suchánka jeho věc, která s ním nesouvisí. „Mně prostě vadí číst o tom, že ti lidé měli radši jít pomáhat do nemocnic, to s tím přece vůbec nesouvisí,“ vymezil se proti mediálnímu pojetí akce.

Moderátorka se zeptala, zda tedy nevěděl, kdo na akci bude mluvit. Suchánek popřel, že by nevěděl, kdo na akci bude, ale podotkl, že nemohl vědět, co dotyční budou říkat. „Ale to je úplně jedno. Můj postoj je můj,“ uzavřel.

Fotogalerie: - Televizi lidem, ne stranám

Taktéž přítomný profesor Flegr mínil, že demonstrující pláčou dobře, ale na špatném hrobě. Což Suchánek i připustil. Ale poukázal na to, že zkušenost z existenčního ohrožení je nepřenositelná, což adresoval například ministru vnitra Hamáčkovi, který si stěžuje, že lidé opatření nedodržují. „A proto ti lidé tyhle věci dělají,“ vysvětloval, proč se demonstrace konala.

Pavlína Wolfová se pak zaměřila na jeho větu, že „nechce přežívat, ale žít“. Ptala se, jak si to v současných podmínkách, kdy se opět plní kapacity nemocnic a skóre PES se drží na 84 body, představuje. Suchánek se bránil, že na to recept nemá. Ale vystupoval proti chaosu vládních opatření. „Já bych chtěl někomu věřit. Jenže to je těžký. Ale když se to takhle mění, tak ta důvěra se ztrácí,“ pravil.

Suchánek pak přidal další příhodu rovnou z natáčení. Umyl si ruce a při setkání s parazitologem mu chtěl podat ruku, ale ten ruku stáhl a nastavil loket. „Já jsem na to zapomněl, asi by to tak mělo být. Ale já potřebuju vědět, co by se stalo, kdybych vám podal ruku. A zase si tu ruku otřel (dezinfekcí),“ ptal se. „Téměř jistě nic. Ale to má zesilující efekt. Když uvidíte, že vám Flegr podal ruku, tak ji budete vesele podávat dalším,“ tvrdil vědec, ale Suchánek namítl, že si ruku vždycky spláchne dezinfekcí. Lidé by si podle něho měli čistit ruce dezinfekcí, ale nemělo by jim to být neustále nařizováno, ale vysvětlováno. Flegr souhlasil, že vysvětlování je problém.

Když se Wolfová ptala, co by řekl Andreji Babišovi, kdyby měl možnost s ním mluvit, tak Suchánek poznamenal, že to už řekl. „Já už se v tom neorientuju, jsem zoufalý, jako je zoufalých víc lidí, a znovu říkám, jejich existenční problémy jsou nepřenositelné na ty lidi, který berou nějaký peníze nebo nějaký refundace. To tak prostě je,“ doplnil.

Moderátorka se ptala, co si tedy představuje. „Já pořád věřím vakcíně. Upřímně řečeno je mi jedno, jestli z toho budu mít v létě tři uši nebo něco jinýho,“ pravil komik a dodal, že v podstatě nemá nic moc dalšího, co by řekl. Co se týče vakcíny, Suchánek nedávno žertoval, že na vakcínu se bude čekat dlouho. „Dobrá zpráva je, že čekárny máme připravený,“ přidal záběr na hřbitov.

Psali jsme: VIDEO Pohřební humor. Známý umělec má legraci z vakcíny

Psali jsme: Byli umlčeni? Profesor Beran předstoupil před lid. A sázel to otevřeně EU vybouchla s vakcínou? Ne! Mohou za to výrobci. Nepříjemní, chamtiví, uvádí zdroj Záchody vylévají, kam chtějí. Covid zavřel hory, lidé jezdí v karavanech Ve Škodovce se pracovat může, tak proč ne v restauraci? Úředníci? Ti sedí doma. Čekají nás velké změny, myslí si Libor Lukáš z Trikolóry

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.