To jsou čísla! V Polsku budou volby, výsledky kavárnu nepotěší. A Německo, Itálie, Slovensko...

V Nizozemí by vyhrála současná vládní Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) Marka Rutteho, avšak podle průzkumů posílila levicová Strana práce, která ve volbách získala 5,7 %, kdy nyní posílila na 12,7 %.

Volby v Polsku by podle průzkumů vyhrála vládní strana PiS, která by oproti volbám měla posílit o téměř deset procent. Její současné preference dosahují 47 %. Občanská koalice, hlavní opoziční síla Polska, která se skládá z několika stran, dosahuje preferencemi o dvacet procent slabšího výsledku než PiS.

Agentura si všimla i volebních preferencí v Česku. Zde by tedy zvítězilo hnutí ANO s 30 % následované Piráty a ODS.

Volby ve Velké Británii by sice vyhráli podle průzkumů konzervativci s 31 %, ale oproti uskutečněným volbám je to propad o více než deset procent. Labouristé, tedy levicová opozice, dosahuje 28 %, Liberální demokraté 17 % a Brexit Party Nigela Farage 13 %.

Ve Španělsku by nejspíše vyhráli socialisti s 32,1 % následovaní Lidovou stranou s 20 %. Prokatalánská strana Občané – Strana občanů by získala 14 %, krajní levice 13 % a pravicový VOX necelých 8 %.

V Itálii by volby nejspíše vyhrál Salvini se svojí stranou LEGA, kdy by získal 33 % hlasů. Její dřívější koaliční partner M5S by získal 21 % a levicová Demokratická strana 22 %.

Na Slovensku je politická scéna podle průzkumů velmi roztříštěna a žádný z kandidátů by neměl podle průzkumů získat více než 20 %. Vítězem by podle všeho měl být Smer s 18 %, avšak oproti volbám utrpěl ztrátu deseti procent. Smer by měl být následován Progresivním Slovenskem s 14,5 %, což je nová slovenská strana, za kterou zvítězila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Hranici 10 % by překročila už pouze Kotlebova extremistická strana – Ľudová strana Naše Slovensko s 10 %.